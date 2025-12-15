Maximiliano Pullaro apela a la estructura de la UCR para relanzar Provincias Unidas

ROSARIO.- En medio de un escenario político desafiante, tras la victoria de Javier Milei en las últimas elecciones, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inició un proceso para reperfilar el espacio de Provincias Unidas desde el radicalismo, con un esquema que plantea un desafío inédito en la historia reciente: cómo regenerar una oposición sin caer en la grieta desde un espacio en el que se comparte gran parte del electorado con el gobierno nacional.

“Tenemos que mostrar gestión, que con una mirada distinta se puede gobernar bien”, aseguró Pullaro en diálogo con LA NACION. El objetivo es revitalizar una opción de centro, con un trabajo que pasa por aportar una referencia en el interior y mostrar que se puede hilar fino, evitando los tonos contrastantes del todo o nada.

Una de las pruebas de fuego, según admitieron varios dirigentes, es ver lo que pasará con los proyectos clave que el gobierno pretende sancionar en el Congreso nacional, como la reforma laboral. El dilema es cómo ese bloque mantiene cierta uniformidad en el debate.

La derrota de Provincias Unidas en las últimas elecciones golpeó las intenciones del cordobés Juan Schiaretti de encarar un liderazgo desde ese espacio nuevo que gestaron este año los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, de Santa Fe, Pullaro, de Chubut, Ignacio Torres, y de Santa Cruz Claudio Vidal. En esta nueva etapa, el santafesino avanzó sobre ese espacio que parecía haber quedado vacante, con el respaldo de Martín Lousteau y otros referentes del radicalismo, como el correntino Gustavo Valdés. A pesar de esa derrota, Provincias Unidas tendrá un viraje hacia una mayor influencia del radicalismo.

Con el aval del exgobernador correntino, que decidió no continuar al frente de la UCR, Pullaro decidió apostar a un hombre de su riñón, como es el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, de 36 años, para plasmar —según advirtió— este nuevo esquema dentro del partido. “No todo es ideológico, sino que hay que dotar de sentido común el debate político”, ensayó en diálogo con LA NACION el flamante titular del partido.

El saludo entre Maximiliano Pullaro y Leonel Chiarella, flamante titular de la UCR; aplaude a un costado, Daniel Angelici Santiago Filipuzzi

El objetivo, según planteó un dirigente de peso de la UCR, es construir desde abajo hacia arriba, con los cinco gobernadores y más de 500 intendentes que tiene ese espacio. La mirada delineada por Pullaro es que el radicalismo tiene que liderar esa opción de centro y no solo brindar respaldo gestual, sino una estructura de trabajo: por ejemplo, cómo diagramar una campaña electoral. Por ahora, uno de los únicos que quedó fuera de esta estrategia es el mendocino Alfredo Cornejo, pero en el entorno de Pullaro confían en que se sumará. Los dirigentes prefieren no precipitar los tiempos.

“Es necesario trabajar en temas puntuales, como la seguridad. Hoy hay un discurso único a nivel nacional, que hegemonizan Patricia Bullrich, y es necesario disputar con resultados esa agenda. Por ejemplo, con los avances en seguridad y política penitenciaria que logró Santa Fe en materia de reducción de la violencia vinculada al narcotráfico”, afirmaron. “Hay intendentes y presidentes comunales a los que hay que dotar de una agenda sobre estos temas para evitar que la diferenciación sea solo ideológica y de forma. Hay que mostrar gestión. Esa es la clave”, agregaron.

Es importante, además, que la estrategia nacional del radicalismo y de Provincias Unidas sea una referencia, pero sin afectar los acuerdos y los frentes electorales a nivel local. La idea es que esa flexibilidad evite problemas y fracturas que, después, terminen tributando a La Libertad Avanza.

El caso de la exvicegobernadora Gisela Scaglia, actual diputada nacional, ilustra esta nueva construcción, según apuntaron desde el entorno de Pullaro. Scaglia es la presidenta de Pro en Santa Fe, una apuesta en la que Pullaro no estuvo ajeno. En Santa Fe, Pro integra una alianza con la UCR y el socialismo, una especie de Juntos por el Cambio más amplio. Mauricio Macri pretende la expulsión de Scaglia de Pro porque liderará el bloque de Provincias Unidas, mientras que hay otros dirigentes de ese partido, como Cristian Ritondo, que están cercanos a Milei.

Los integrantes de Provincias Unidas se reunieron con la CGT.

Scaglia será quien represente la voz de Provincias Unidas, pero el objetivo no es romper con nadie: cada uno mantiene su raíz partidaria. En Santa Fe reflexionan que la situación de Scaglia es similar, por ejemplo, a la de Torres en Chubut. La pregunta que sobrevuela es si Macri intentará la expulsión de Torres de Pro, como pretende hacer con Scaglia, siendo uno de los pocos gobernadores que ha tenido el Pro en su historia.

La idea de Pullaro pasa por no romper, sino construir una alternativa de centro que en un posible balotaje en 2027 tenga preponderancia y capacidad para aportar un espacio no solo a radicales y dirigentes de Pro que no cerraron con el Gobierno, sino también a un sector del peronismo no kirchnerista.

El problema es que el radicalismo y Provincias Unidas comparten electorado con los libertarios, que hoy se mueven con agilidad en la nueva grieta política y buscarán instalar candidatos propios. Si la UCR no consigue una figura que unifique, es probable que en 2027 algunos terminen absorbidos por la propuesta oficialista a nivel nacional. Para un sector del radicalismo alineado con esta nueva camada, esa es justamente la necesidad básica: tener una opción de centro, como Provincias Unidas, por fuera de la grieta.

“Sentido común” y “sensatez” son las palabras que sobrevuelan la etapa de reperfilamiento de Provincias Unidas, en la que Pullaro pretende avanzar. También tiene en cuenta el futuro cercano: será candidato a la gobernación de Santa Fe luego de la reforma constitucional, que le da la posibilidad de presentarse a la reelección. Con una posible victoria, buscará afianzar esta renovación a nivel nacional, con Chiarella como titular de la UCR, quien fue clave en la construcción del poder de Pullaro en el sur de Santa Fe.