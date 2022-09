Miguel Ángel Pichetto dijo que hubo un “uso político” del intento de asesinato a Cristina Kirchner y apoyó que Pro no vaya a la sesión especial de Diputados

El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, acusó este sábado al Gobierno de hacer un “uso político” del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner. En declaraciones radiales, dijo que este se “sectarizó” al no haber convocado a los demás partidos al acto que tuvo lugar ayer en Plaza de Mayo y apoyó que Pro no asista a la sesión especial que se realizará este mediodía en la Cámara de Diputados para repudiar el ataque sufrido por la exmandataria.

Al ser consultado en Radio Mitre sobre el rol que el oficialismo le adjudicó a la oposición, a la Justicia y a los medios de comunicación como generadores de “odio” en el marco de la movilización frente a Casa Rosada, Pichetto contestó: “Claro, en vez de hacer una convocatoria al conjunto de la sociedad argentina para restablecer espacios de diálogo institucionales y desescalar los niveles de discurso que pueden ser más virulentos, se sectariza el Gobierno, aprovecha la oportunidad y llena la plaza”.

Ante tales declaraciones, al excompañero de fórmula de Mauricio Macri le preguntaron si creía que el Ejecutivo hace un “uso político” de lo ocurrido, a lo que respondió: “Sí, evidentemente. De la mano de este hecho hay una consolidación de la figura de la vicepresidenta que avanza decididamente a ocupar todo el espacio del peronismo. Me parece que es un hecho muy significativo que va a dar un nuevo voltaje al camino hacia el año 2023″.

Más tarde, a Pichetto le consultaron si él u otros referentes de Pro se habían comunicado con Cristina Kirchner, a lo que contestó por la negativa. “Yo no lo hice y creo que tampoco hubo un intento. Sí manifestamos un firme repudio al hecho del que fue víctima, pero me parece que en estas situaciones es el Gobierno el que tiene que tomar iniciativas”, sostuvo e insistió: “Si hubiera intentado hablar con las autoridades partidarias, me parece que hubiera habido una respuesta. Pero eso no existió, nunca hubo invitación. Hubo un aprovechamiento de un sector político que ocupo la plaza. Es válido, pero sectario”.

Andrés Larroque, Sergio Massa y Axel Kicillof fueron algunas de las figuras del oficialismo que participaron del acto en Plaza de Mayo Rodrigo Néspolo - LA NACION

En otro tramo de la nota, el auditor general de la Nación habló sobre la sesión especial convocada para este mediodía en la Cámara Baja, un plenario al que los integrantes de Juntos por el Cambio (JxC) y otros espacios opositores aún no definieron si asistirán. A ese respecto, comentó: “Hoy hay una convocatoria en la Cámara de Diputados en la que aparentemente Pro no va a estar. Y yo comparto que no esté en la medida de que no haya un acuerdo sobre el contenido de lo que se va a unificar como resolución. Si le echan la culpa espacios políticos, culturales ya la Justicia...”.

De esta forma, para Pichetto la ausencia de Pro en el recinto sería la “postura correcta” siempre que se fracase en la elaboración de un “mensaje a la sociedad en su conjunto en donde todos hagamos autocrítica para poder construir un camino institucional más sereno”. “Me parece que ir a ratificar la visión del gobierno es un error”, enfatizó.

Finalmente, ante una pregunta sobre si el Gobierno también debería asumirse como “generador de odio”, expresó: “Yo creo que en el Gobierno hay voces que alientan situaciones o avanzan sobre posibilidades de que ocurran hechos”. Tras ello, citó a modo de ejemplo a quienes dicen que “se va a matar a un peronista o a un joven”, en alusión a los recientes dichos del diputado Máximo Kirchner, y evaluó: “Esos mensajes que son convocatorias a la muerte me parece que son negativos”.

Sin embargo, matizó: “También a veces hay despropósitos. Del otro lado hubo alguien que pidió la pena de muerte y me parece que eso es un disparate. Lo que sí, en general, la respuesta al intento de magnicidio fue correcta en todos los medios. Ahora, el Gobierno no hizo nada y se quedó dentro de su sector. Hablan de la unidad, pero de la unidad con ellos”.