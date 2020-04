Miguel Ángel Pichetto: "Hace falta un ministro de Economía con envergadura"

Miguel Pichetto, excandidato a vicepresidente, en una entrevista por LN+. 22:20

Miguel Ángel Pichetto, excandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, opinó sobre cómo afronta el país la plena pandemia de coronavirus, y sobre las medidas tomadas por el oficialismo para combatir la crisis económica. "El ministro de Economía [Martín Guzmán] es uno de los grandes ausentes en esta crisis. Hace falta un ministro de Economía con la envergadura de asumir esta crisis y plantear un camino un poco más esperanzador que el diagnóstico médico, que es muy oscuro", sentenció el exsenador.

"El país vive un proceso económico de deterioro progresivo. Hemos acompañado la cuarentena, pero en lo económico hacen falta medidas más firmes, fuertes y disruptivas, acompañando a las empresas y a las Pymes, a que la gente no pierda el trabajo", dijo Pichetto en relación a las medidas económicas tomadas para afrontar la crisis. "Hay que tener una mirada dirigida a la recuperación de la actividad económica".

"En el corto plazo los sindicatos van a empezar a moverse. Hay que analizar la realidad. Sería importante que el Presidente convoque una Mesa de Trabajo entre empresarios y trabajadores, como lo hizo Duhalde en la salida de la crisis económica y financiera de 2001". Y apuntó: "Hay que tener un poco de imaginación y conversar con actores económicos que están viviendo situaciones dramáticas".

"Durante el último período del gobierno de Cristina Kirchner y del gobierno de Macri la economía privada no creció en el empleo", afirmó el excandidato a vicepresidente en La Otra Vuelta, por LN+. "Esta es la realidad que tiene la economía argentina. La pandemia la agrava profundamente. Cuanto más rápido se actúe, va a ser oportuno, sino será tarde".

En relación al escaso trabajo del poder legislativo, Pichetto dijo que hay que encontrar un "mecanismo que asegure su funcionamiento". "Hay que abordar un conjunto de leyes que tienen que ver con el cuidado de los empresarios, de las pymes, y fundamentalmente del plano federal. Hay provincias que están viviendo una situación de complejidad en términos de la recaudación impositiva". Y se refirió también al Poder Judicial: "No puede mantener una cuarentena hasta el mes de mayo. Es riesgoso. Hacen falta respuestas en el plano de la Justicia. Es imprescindible que los tres poderes del estado funcionen mancomunadamente en esta crisis".

El exsenador hizo una breve acotación sobre el proyecto impositivo propuesto por el diputado Carlos Heller, que pretende gravar a los grandes patrimonios para financiar la lucha contra el coronavirus. "Creo que no ayuda, tiene una visión clasista e impacta a los que más van a tener que ayudar a poner en marcha la economía", dijo Pichetto. "No sé cuál va a ser el resultado en una economía con recesión. Hay que ver cómo ayudamos al comercio a levantarse", agregó.

El excandidato también habló sobre el rol del expresidente Mauricio Macri frente a esta pandemia y dijo que está muy presente en las reuniones de los integrantes de Juntos por el Cambio. "Está ausente en las declaraciones públicas, pero muy presente en las reuniones. Está preocupado por la vida de los argentinos". Y sumó: "Llegado el momento, hablará. Creo que si el Presidente lo convoca, iría. Hace falta una convocatoria en la representación política partidaria, no solo en el plano institucional".

Sobre el presidente Alberto Fernández, el exsenador dijo que no es un "superhéroe" y que acentuó su poder en el plano nacional. "Hace lo que tiene que hacer en el marco de su responsabilidad. Los otros poderes deberían hacer lo mismo", apuntó. "Él encontró en este tema una agenda y una centralidad que no tenía. Nada dura para siempre y el humor social cambia fuertemente. El Gobierno va a tener que evaluar cómo se sale y de qué manera", opinó Pichetto.

El se encuentra cumpliendo, como la gran mayoría de las personas, el aislamiento social, preventivo y obligatorio. "Es un embole absoluto. Tengo una visión de la vida en sociedad, con relaciones humanas. No me satisface ni me hace feliz este plano de aislamiento social", dijo. "Es complejo desde el punto de vista psicológico. Es cierto que hay que subordinar las cosas a una responsabilidad colectiva y social, pero no lo vivo con alegría ni con entusiasmo", finalizó.