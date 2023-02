Miguel Pichetto, contra los mapuches: “Por suerte apareció Julio Roca e hizo la Campaña al Desierto”

escuchar

Dispuesto a denunciar al titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) por haberle otorgado tierras a comunidades mapuches de Mendoza este mes, el auditor general de la Nación, Miguel Pichetto, volvió a la carga esta mañana y tras confirmar su decisión de avanzar en la Justicia, consideró que este pueblo es “invasor” y aseveró que sus integrantes llegaban a la Argentina a robar ganado y mujeres. “Por suerte apareció [Julio Argentino] Roca e hizo la Campaña al Desierto”, sostuvo el dirigente de Juntos por el Cambio, que así celebró la avanzada militar contra los antiguos pobladores y que de esta manera el país haya incorporado la Patagonia al territorio nacional.

“La Argentina está en un proceso de fragmentación y de ocupación ilegal de tierras que puede colocarnos en un grave riesgo, fomentar este tipo de cosas donde cualquiera se autopercibe mapuche... El mapuche es un pueblo invasor, no es originario de la Argentina, sino de Chile. No tiene nada que ver la historia del mapuche en Mendoza, en la Patagonia. Usaban la Patagonia para venir a robar ganado y mujeres”, comenzó Pichetto en Radio Urbana Play luego de adelantar que hará una presentación judicial contra el titular del INAI, Alejandro Marmoni, por darle 26.000 hectáreas a comunidades originarias en Mendoza.

“En el siglo XIX y apareció Roca por suerte en la Argentina, hizo la Campaña al Desierto y ocupó la Patagonia. La Patagonia es argentina por Roca, sino estaría todavía siendo ocupada por Chile”, deslizó el antes senador de raíz peronista. Incluso, el excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri cuestionó los posicionamientos de quienes critican esa campaña por la violencia con que se desarrolló e incluso llegan a hablar de genocidio. “La historia de estos Historiadores que dan historia por televisión... Sería bueno que en la primaria y las secundaria enseñen la historia como tal, como corresponde, porque de esta manera estamos en problemas en la Argentina”, indicó.

Pichetto: "Por suerte apareció Julio Roca e hizo la Campaña al Desierto”

Sin titubear, Pichetto también apuntó contra la Iglesia Católica, al comentar que siempre que se discuten problemas de esta índole el papa Francisco defiende a los pueblos originarios y dice -según su entender- “démosle a los pobres aborígenes, hay que preservar la identidad y estar en contra del extractivismo”.

Convencido de que “lo único que puede salvar a la Argentina” es apostar a la minería del litio, el plomo, la plata y el zinc, el dirigente opositor planteó al respecto: “Son los minerales que van a modificar el cambio climático en el mundo. ‘No hay que hacer nada y démosela a esta gente que no se sabe de dónde salió', por favor. Demos un debate a fondo sobre este tema y traigamos historiadores que digan que estos mapuches eran originarios de la Argentina, no hay nadie que les reconozca ese derecho”, se quejó.

En esa misma línea siguió con sus consideraciones, al plantear que en realidad las personas que reclaman tierras se “autoperciben” mapuches, pero no lo son. “Todas las percepciones valen en la medida que se pueda ocupar tierra que no es de ellos”, expresó y, para concluir con el tema, ironizó: “Toda Latinoamérica es mapuche ahora, por favor. Esta gente venía de Chile para robar y para asolar el sur de la provincia de Buenos Aires, barrieron varios pueblos”.

Cargó otra vez contra el Ministerio de las Mujeres y fue contra los periodistas

Por otra parte, el auditor general de la Nación volvió sobre la polémica que ocasionó en LN+ cuando deslizó que la ministra de las Mujeres, Ayelén Mazzina, no tenía aptitud para su cargo por ser lesbiana. “No dije que la señora no era mujer, dije que tenía otra condición y que era libre de tenerla, y que no tenia nigún tipo de problema respecto a su identidad sexual”, volvió a aclarar y marcó nuevamente que su disconformidad era con que desde esa cartera “no habían opinado” del crimen de Lucio Dupuy.

Sin embargo, Pichetto reforzó hoy sus críticas al área que conduce Mazzina y consideró que el Ministerio de las Mujeres tiene una política “de gueto” y “de minorías”. Además, refirió que en esa cartera “no le dan bola” a los femicidios en la Argentina y que la gestión es mala. “Cuestiono la política, no que es lesbiana, no me preocupa eso”, acotó el referente de Encuentro Republicano Federal (ERF) en cuanto a Mazzina.

Las polémicas declaraciones de Miguel Ángel Pichetto sobre la ministra de Mujeres

“Esa estructura que montaron está dedicada a atender las minorías intensas que tiene la Argentina en esta materia”, indicó y continuó: “Estando las leyes, vuelven a plantear desde el Estado, desde estas estructuras, las políticas de aislamiento y de gueto porque, en lugar de integrarse y tener una vida libre como la tienen, les interesa seguir manteniendo políticas para minorías intensas. No les interesa que las mujeres tengan mejor acceso al trabajo, trabajan sobre las minorías intensas que no llegan ni al 1%”.

En desacuerdo con cómo se abordaron sus dichos contra la ministra puntana, fue fuerte contra los periodistas y dijo que “todos corren para el mismo lado” porque -planteó- tienen el mismo proceso de formación intelectual de las universidades argentinas. “Son todos de centroizquierda, están todos en la misma línea”, manifestó sobre eso.

LA NACION