Cristina Kirchner recibió al músico cubano Silvio Rodríguez en su departamento

La expresidenta Cristina Kirchner recibió este viernes la visita del reconocido músico cubano Silvio Rodríguez en el departamento en el que cumple prisión domiciliaria. El cantante se presentará este fin de semana en el Movistar Arena como parte de su gira por América Latina.

La también exvicepresidenta brindó una serie de elogios para el artista en sus redes sociales, donde compartió una foto con él y junto a su pareja, la flautista y clarinetista cubana Niurka González.

“Silvio Rodríguez no requiere demasiada presentación: genial cantautor y poeta cubano y militante comprometido con las causas justas en todo el mundo. Sus canciones nos marcaron a fuego como generación y siguen deslumbrando por su belleza”, publicó en X.

Silvio Rodríguez no requiere demasiada presentación: genial cantautor y poeta cubano y militante comprometido con las causas justas en todo el mundo. Sus canciones nos marcaron a fuego como generación y siguen deslumbrando por su belleza.



Silvio es exactamente eso… autor y… pic.twitter.com/oHKm230kYv — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 10, 2025

La ex titular del Ejecutivo señaló que Rodríguez es “autor y cantor de canciones bellas”. “Silvio estará de gira por Latinoamérica y en nuestro país se presentará este fin de semana en el Movistar Arena. Tal vez no lo sepa nunca, pero mañana va a realizar un auténtico acto de desagravio a la música, al buen gusto... y a los oídos de millones de argentinos”, expresó.

Además, remarcó que vino junto con su compañera Niurka González. “Fue muy lindo recibirlos y conversar con ellos. Gracias Silvio por la visita, por tu apoyo y por tu solidaridad”, concluyó.

Los shows del músico durante su visita a la Argentina se darán el 11, el 12 y el 21 de octubre. Es la primera vez que vuelve al país en siete años. El espectáculo incluirá un amplio repertorio de viejas canciones y de las más recientes de su último álbum. También hará temas de otros grandes de la Nueva Trova. Estará acompañado de una banda.

Cristina Kirchner desde el balcón de su casa en San José 1111

En las últimas semanas Cristina Kirchner recibió varias visitas, donde se destacaron personajes de la cultura latinoamericana. Además de Rodríguez, el pasado sábado tuvo un encuentro con el escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II.

En ese entonces, la expresidenta remarcó que dirige el Fondo de Cultura Económica, a la que mencionó como la editorial más grande de habla hispana, que tiene “un rol fundamental en la formación de la cultura popular y la difusión y distribución de los grandes autores de la literatura universal".

Ayer en San José 1111 con el entrañable Paco Ignacio Taibo II… gran escritor mexicano… y gran compañero, con el que siempre es un placer encontrarse a conversar.



Paco también dirige el Fondo de Cultura Económica… la más grande editorial de habla hispana… que, además, cumple… pic.twitter.com/se7Hk5W4Uv — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 4, 2025

Tres semanas atrás, la expresidenta cumplió 100 días de prisión domiciliaria y estuvo acompañada de una ola de manifestantes que se presentó afuera de su departamento en el barrio de Constitución. Allí cumple su condena a seis años de prisión.

La titular del Partido Justicialista (PJ) salió entonces al balcón a saludar y arengar a sus seguidores. Espacios afines al kirchnerismo como La Cámpora se movilizaron en las inmediaciones bajo la consigna “Cristina Libre, 100 días de injusticia”.



