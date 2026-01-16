Macri reapareció tras el anuncio de su separación de Juliana Awada y dispuso cambios en la conducción de Pro

El expresidente Mauricio Macri reapareció este viernes con un posteo en Instagram tras confirmar hace unos días su separación con Juliana Awada luego de 15 años de relación. El exmandatario está en la ciudad italiana de Bolonia para brindar unas clases en una prestigiosa universidad.

“Nuevamente en Bolonia, donde nació la primera universidad moderna del mundo en 1088, disfrutando de dar clases de liderazgo en la Bologna Business School. Gracias a la facultad por esta invitación y a todos los estudiantes que participan”, escribió Macri en un escueto mensaje en las redes sociales.

Las clases que imparte sobre liderazgo en la Universidad de Bolonia es una de las actividades con las que ocupa el tiempo desde que inició su retirada del poder.

En paralelo, Macri dispuso cambios en la conducción de Pro. El diputado nacional Fernando de Andreis (Pro), mano derecha del exmandatario, será el nuevo secretario general de Pro. De Andreis reemplazará en ese cargo a Facundo Pérez Carletti, quien asumió como legislador en Santiago del Estero y apuesta a ser candidato a intendente de la capital provincial en 2026.

Según expresó la cúpula amarilla a través de un comunicado, De Andreis asume “con el desafío de renovar, modernizar y seguir construyendo un Pro unido, fuerte y con mirada de futuro en todo el país”. ”Su designación expresa la voluntad de seguir fortaleciendo la organización partidaria, profundizar el trabajo federal y adaptar al Pro a los desafíos políticos y sociales de esta nueva etapa", indicaron.

De Andreis es un hombre de extrema confianza de Macri. De hecho, fue uno de los dos candidatos a legisladores nacionales -Antonela Giampieri fue la otra- que logró colocar Pro en la lista de LLA en las elecciones de octubre pasado. Tiene mandato hasta 2029 y apuesta a levantar su perfil.

Tengo la alegría y el honor de asumir desde hoy como Secretario General del PRO, adquiriendo la responsabilidad de crear un equipo nacional y trabajar en la reinvención del partido.



Soy consciente de que los cambios que necesitamos requieren creatividad, valentía, entusiasmo,… https://t.co/j0dyD6VyMt — Fernando de Andreis (@deAndreis) January 16, 2026

En el peor momento de su vínculo con Javier Milei, el líder de Pro insiste en que intentará que su partido construya una alternativa a La Libertad Avanza y el kirchnerismo. Su objetivo, como expresó recientemente, es que su fuerza tenga un candidato a presidente en 2027.

El partido que fundó hace más de veinte años atraviesa una profunda crisis. No solo perdió influencia debido a que se achicó su representación parlamentaria, sino que cada vez más dirigentes de peso de Pro cruzaron el cerco para sumarse a LLA o prefieren mantenerse alineados a los intereses de la Casa Rosada. Otros, como el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, o la exvice de Santa Fe, Gisela Scaglia, apuestan a una construcción netamente opositora a Milei y que incluya otros sectores, como el radicalismo o el peronismo no K.

En concreto, el macrismo se divide entre los que creen que no tienen futuro sin una convergencia con Milei, como Diego Santilli, Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro o Rogelio Frigerio, y los que prefieren preservar la identidad y tomar distancia de LLA. Entre tanto, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, concentra sus energías en recuperar el capital político perdido en la Capital, el histórico bastión de Pro. Después de la dura derrota de los comicios locales de agosto pasado, el alcalde apuesta a no confrontar con Milei.

Hoy, De Andreis dijo que tendrá “la responsabilidad de crear un equipo nacional y trabajar en la reinvención del partido”.

“El futuro del Pro está adelante, no atrás. El futuro del Pro es difícil, no fácil. Es distinto, no igual. Yo quiero trabajar en esa dirección. Estoy convencido de que tenemos el mejor equipo para lograrlo”, resaltó el exsecretario general de la Presidencia durante la gestión de Cambiemos.

La separación de Awada

Macri y Awada confirmaron su separación tras 15 de años de relación en los últimos días. Aunque podría parecer un anuncio sorpresivo, el año pasado hubo señales de un distanciamiento que ambos ocultaron estratégicamente al publicar fotos de ellos juntos y felices en sus redes sociales cada vez que se percibía una crisis en el matrimonio. De hecho, ya estaban separados a fin de año, cuando compartieron la Nochebuena y el Año Nuevo en familia en su casa patagónica.

Tal como informó LA NACION, la ruptura ocurrió de común acuerdo. El día previo a la confirmación, Awada compartió imágenes con su hija Antonia y amigos en la Patagonia. Por su parte, Macri había publicado por última vez una postal de Nochebuena y Navidad hace dos semanas con su ahora expareja, Antonia y Valentina Barbier, hija de la empresaria.

Esta semana, Awada publicó una declaración en su perfil de Instagram para confirmar su separación. El mensaje ratificó el final de la relación de pareja y estableció los parámetros de privacidad que mantendrá la familia durante esta nueva instancia.

“Hay procesos íntimos, personales que necesitan de tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante en nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, indicó.

El posteo de Juliana Awada en Instagram tras su separación de Mauricio Macri Instagram

Macri y Awada se conocieron cuando él era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En septiembre de 2009, la dupla se conoció en el Ocampo Wellness Club de Barrio Parque, un selecto gimnasio. La empresaria entonces tenía 35 años y el dirigente político 50. Luego tuvieron una primera salida a cenar y un fin de semana en Tandil que consolidó la relación entre ambos. Después de unos meses de noviazgo, decidieron convivir y formalizar la pareja.