Milei prometió al Centro Wiesenthal abrir los archivos oficiales para encontrar el “oro nazi”

El rabino Abraham Cooper recuerda bien que cuando al caza nazis Simón Wiesenthal le hablaban de Argentina “surgían en su mente tres palabras: peronismo, nazis, corrupción”.

Como director y decano de la organización de derechos humanos fundada por el fallecido y célebre investigador austríaco, y decidido a “dar vuelta la página” en una larga historia de desencuentros y búsquedas infructuosas, el rabino Cooper escuchó hoy, en Casa Rosada y de boca del propio presidente Javier Milei, la promesa que esperaban él y sus acompañantes.

El gobierno argentino abrirá distintos archivos oficiales que podrían dar más pistas sobre la conexión argentina con la ingeniería bancaria que permitió al nazismo robar centenares de millones de dólares pertenecientes a judíos europeos y blanquearlos en el sistema financiero, mientras perpetraba el genocidio del pueblo hebreo. “Nuestro compromiso con la justicia es inclaudicable. Además, nos hemos comprometido a colaborar en todo lo que resulte necesario”, escribió el Presidente en la red social X luego del encuentro, en el que los representantes del Centro Simón Wiesenthal (CSW) le entregaron una carta del poderoso presidente de la comisión de Presupuesto del Senado norteamericano, el veterano republicano Chuck Grassley, en el que le pedía colaboración en la investigación, centrada en la ayuda del banco Crédit Swiss (hoy USB) a los nazis.

En un respiro del escándalo cripto que sacude a su Gobierno, Milei aparece en la foto oficial como único representante argentino, junto al traductor Walter Kerr, rodeado por Cooper; el director para América Latina del CW, Ariel Gelblung; el director Asistente, Dario Pendzik; y los integrantes del equipo legal internacional Jonathan Missner y Cristian Francos.

En su carta, Grassley le aclara a Milei que envió la misma misiva al presidente Donald Trump, interesado en el avance de la investigación, que luego de años de dilaciones cuenta hoy con la colaboración del banco USB. Le pide colaborar “para traer justicia” a las víctimas del nazismo, 80 años después del fin de la guerra.

Según pudo saber LA NACION, la delegación le solicitó al Presidente que abra los archivos a los investigadores, encabezados por Neil Barofsky, a quien el Crédit Suisse contrató hace cuatro años para investigar las conexiones del banco con el oro nazi. Meses después, disconforme con los hallazgos del Barofsky, el banco lo despidió, pero ante la presión de las organizaciones que buscan “reparación y justicia” debió reponerlo en su puesto. Desde ese lugar, y con el aval del Senado norteamericano, Barofsky envió el mes pasado un informe provisorio que arrojó “nuevos y extensos hallazgos y revela el patrón histórico de obstrucción del banco” hacia los investigadores, según sostuvo el senador republicano.

Los integrantes de la delegación, que también fueron recibidos por el jefe de gabinete Guillermo Francos, están convencidos de la existencia de documentos físicos utilizados en los años noventa por la Ceana, la comisión de notables creada durante el gobierno de Carlos Menem para investigar las actividades nazis en el país.

En marzo de 2020, LA NACION publicó el hallazgo de un documento, fechado a fines de los años ‘30 y principios de los años ‘40, que contiene los nombres de 12.000 personas y empresas adheridas a la entonces filial local del partido nazi, varios de los cuales tenían, a su vez., fondos depositados en una cuenta única, la número 4063, del banco suizo. Ese dinero, se presume, surgió de la expoliación de los judíos alemanes y de otros países del mundo durante la primera etapa del régimen de Adolf Hitler.

Con ese listado en mano -producto de una investigación legislativa que quedó en el olvido por más de siete décadas- el Centro Wiesenthal pidió al Credit Suisse (heredero a su vez del Schweitzerische Kreditanstalt, donde estaban los depósitos originarios) que le permitiera el acceso a la información de las cuentas, congeladas al terminar la Segunda Guerra Mundial. El banco contestó alegando “disposición a encontrar la verdad”, aunque transcurrieron cinco años sin mayores novedades de esa cuenta. Ahora, las esperanzas parecen haber renacido.

“El presidente Milei ha tomado medidas audaces y decisivas en la búsqueda de la verdad. Durante casi 80 años, los facilitadores de los nazis y aquellos que se beneficiaron financieramente del genocidio no asumieron su responsabilidad escondiéndose cobardemente detrás de las leyes bancarias y obstruyendo la verdad. El presidente Milei entiende que “la justicia por crímenes de lesa humanidad no debe tener limitaciones”, especialmente en un mundo posterior al 7 de octubre. Su decisión de abrir los archivos de Argentina para el Centro Simon Wiesenthal y el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos garantiza que la historia ya no sea ignorada y señala el camino a seguir”, dijo Cooper, que regresa a Los Ángeles mañana, al salir de la reunión en Balcarce 50.

Jaime Rosemberg Por

Temas Javier Milei