Milei sobre un acuerdo con Macri en PBA: “Si hay uno, es violeta”

El presidente Javier Milei aseguró que de haber un acuerdo con Mauricio Macri y el Pro por las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la lista será de “color violeta”. Sus declaraciones surgen tras los comicios porteños en los que La Libertad Avanza salió primero y el Pro en tercer lugar. “Las ideas que representan el cambio de manera pura son violetas. No podemos poner en riesgo las ideas de la libertad”, dijo en diálogo con Luis Majul en LN+, y agregó que en la Ciudad le ganaron al kirchnerismo, pero por poco: “Si vamos todos juntos, les ganamos por más de 10 [puntos]“.

El jefe de Estado resaltó que en el armado provincial trabaja su hermana Karina, la secretaria general de la Presidencia, junto a Sebastián Pareja y Lule Menem, con Cristian Ritondo y Diego Santilli (los últimos dos, del Pro). El domingo 18 de mayo, luego del triunfo libertario, Macri le pidió a Milei respeto y aclaró que no quiere una fusión con LLA, sino un frente.

Milei sostuvo que Macri no lo llamó tras las elecciones, añadió que el resultado representó un duro golpe para los aliados “amarillos”, para los cuales la Ciudad era su principal bastión. Allí, remarcó que se trata de “una cuestión de formas”. “Saluda el que pierde, no el que gana”, señaló.

Milei fue a la entrevista acompañado por Karina Milei, la cual se mantuvo detrás de cámara y no realizó comentarios. El mandatario la elogió repetidas veces a lo largo de la charla, opinó que “la subestimaron siempre” y que “sin ella no habría sido Presidente ni diputado”.

Karina Milei detrás de cámara Captura

El mandatario afirmó que están “trabajando en un armado para la provincia”. “Usted vio las fotos de Karina [Milei] con Sebastián Pareja, Lule Menem, José Luis Espert, Diego Santilli y Cristian Ritondo”, subrayó. Esa imagen fue la que, hace un mes, Macri había mencionado para sostener que las negociaciones por la provincia no estaban avanzando. En ese entonces, había asegurado que era “solo una foto” y criticó al entorno de Milei, principalmente a Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Aun así, este martes en LN+, Milei minimizó las diferencias con Macri y el Pro: “Tenemos una excelente relación. Trabajan muy bien parlamentariamente y estamos de acuerdo que los que defendemos las ideas de la libertad estamos todos juntos. Todos los que quieran abrazarlas, están bienvenidos”. Además, sostuvo que “el vínculo no está roto” con Macri y que, si lo llamara, lo atendería.

Tradicional desayuno del Pro en el Tortoni con Silvia Lospennato, Mauricio Macri, Jorge Macri Camila Godoy

“Yo no lo saqué a Macri, es el lugar donde él decide ponerse. Si él decide ponerse con las ideas socialistas para defender no sé qué cosa en la Ciudad, que me explique la diferencia. Pero la gran mayoría de los dirigentes de Pro no solo trabajan con nosotros, sino que están dispuestos a abrazar las ideas de la libertad”, señaló.

Y se refirió en específico sobre la posibilidad de un acuerdo: “No podemos poner en riesgo ganar la provincia de Buenos Aires. Los colores violetas son los que le ganan al kirchnerismo. Vienen ganando en las cinco elecciones, cinco a cero. Pero dicho sea de paso, nosotros recibimos a todos los que estén dispuestos a abrazar las ideas de la libertad porque hoy nosotros le ganamos al kirchnerismo, pero le ganamos por muy poquito".

El domingo, Macri reconoció la derrota en las elecciones porteñas y sostuvo que es un resultado “para reflexionar mucho”. Mencionó allí las palabras de Manuel Adorni, quien dijo que los diferentes partidos podían sumarse a las ideas de la libertad. “Sin ningún tipo de respeto no se puede. Si hay otra forma de dialogar... nosotros estamos”, contestó Macri.

El video fake de Mauricio Macri

Las relaciones se tensionaron en la previa de los comicios porteños cuando surgió un video falso del expresidente en plena veda. Fue la cuenta “El Buni”, o @therealbuni, que publicó el sábado por la tarde un video hecho con inteligencia artificial, donde el exmandatario llamaba a votar por Adorni.

Macri apuntó contra La Libertad Avanza y sostuvo que “rompe todas las reglas del juego”. “Nunca antes tuve que convocarlos un domingo por la mañana para hablar de un intento de fraude”, criticó.

Milei se refirió al hecho este martes en LN+ y opinó que el video “es muy bizarro, muy burdo”. “La libertad de expresión está por encima de todo eso. Es una locura, eso de ir a perseguir a los que están en las redes sociales. Yo entiendo que un ñoño republicano diga que hay que agarrar y que todos estén declarados. ¿Sabés la cantidad de autores que han escrito obras con pseudónimos porque si no los mataban? Eso es cercenar la libertad de expresión. ¿Por tres tipos que hacen tonterías va a regular a todos?”, detalló.

El video falso de Mauricio Macri Captura de video

También aseguró que “el tuit dejaba en claro que era una broma”, pero que entendía que “la gente puede ser sensibles a esas cosas”. “Yo no me engancho”, añadió. Aun así, Macri y Silvia Lospennato, candidata a legisladora porteña de Pro, presentaron una denuncia ante la justicia electoral y penal. El Tribunal Superior emitió una resolución para que se bajen todos los videos falsos.

Las inundaciones y un dardo a Kicillof

El Presidente se refirió a las inundaciones que azotaron a la provincia de Buenos Aires, y que tuvieron un impacto profundo en la zona norte del AMBA, que terminó con tres muertos y dos desaparecidos. El mandatario responsabilizó al peronismo por la obra pública: “¿Quién gobernó la provincia de Buenos Aires desde la vuelta de la democracia? La mayor cantidad estuvo el peronismo, los campeones de la justicia social y la obra pública y no sé qué cosa. Prometieron las obras y no las hicieron, por lo que te estafaron. El verso de la obra pública es una máscara para la corrupción”.

Remarcó el trabajo de la gestión libertaria, y la presencia de los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri respectivamente, en las localidades más afectadas.

También el trabajo de asignación de fondos de asistencia por parte de Bullrich y el ministro de Economía, Luis Caputo. Ahí apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof: “Algo de lo que se debería ocupar el inútil del gobernador de Buenos Aires, pero como es un inútil, no vamos a dejar a la gente tirada o varada”.

Axel Kicillof en conferencia de prensa junto al Comité de Emergencia de la provincia de Buenos Aires

Más temprano, en una conferencia de prensa de actualización de la situación en la provincia, el mandatario provincial aseguró que solicitaría a la administración nacional por el fondo de “casi un billón de pesos” del Tesoro Nacional dedicado a asistencias en caso de catástrofes. “No es una dádiva ni un favor, es algo que debería ser. Lo mismo que el fondo destinado a infraestructura”, sumó, y mencionó las “obras paradas” por el gobierno nacional.

Milei cruzó al kirchnerismo, y dijo que del otro lado “hay orcos” con los que “no valen las formas”: “Nosotros del otro lado tenemos a los kukas, a los que produjeron el peor daño cultural desde Perón. No se puede ser suave con eso”.

Milei contra la prensa

El mandatario continuó sus críticas contra el periodismo. “La primera generación de fake news son los propios periodistas. El 85% de lo que dice el diario es mentira, pero es mucho más grave en ese caso el de periodistas de las fake news cuando están financiados por pauta oficial, porque no hay libertad de expresión. Y con esa fake news me acusaron de pedófilo, misógino, nazi... ¿alguien se hace cargo de eso?“, continuó.

Y apuntó contra el columnista de LA NACION y el conductor de Odisea Argentina, Carlos Pagni: “La revisión de todos los que me tiraron tierra desde el 2020. Sin ir más lejos. El propio Pagni dice que yo al debate de 2023 no iba. Cuando era más fácil llamar por teléfono”.