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Militantes de izquierda interrumpieron una clase con legisladores libertarios en la UBA

El episodio ocurrió el martes por la mañana; la circulación de los videos generaron la reacción de varios políticos, incluido el presidente Javier Milei

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Militantes de izquierda interrumpieron una clase con legisladores libertarios en la Facultad de Sociales de la UBA
Militantes de izquierda interrumpieron una clase con legisladores libertarios en la Facultad de Sociales de la UBA

El martes varios militantes de izquierda interrumpieron una clase especial con legisladores libertarios en una materia de la carrera de Ciencia Política que se desarrollaba en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Los militantes pronunciaron cánticos contra su presencia y el diputado riojano Gino Visconti y el senador chaqueño Juan Cruz Godoy debieron abandonar la sala.

El episodio ocurrió ayer por la mañana. Visconti y Godoy ingresaron a una de las aulas de la UBA para brindar una clase especial para estudiantes de Ciencia Política. En medio de sus alocuciones, fueron interrumpidos por varios militantes de los centros de estudiantes de izquierda.

“Fuera, fuera, fuera fachos fuera”, cantaron algunos de los estudiantes que irrumpieron sin anunciarse. El grupo entró y, en medio de los gritos y confusión, comenzaron a reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario; el veto del Gobierno fue volteado por el Congreso meses atrás y la Justicia le impuso a la administración de Javier Milei su vigencia.

Militantes de izquierda interrumpieron una clase con legisladores libertarios en la UBA
Militantes de izquierda interrumpieron una clase con legisladores libertarios en la UBA

"La tienen que aplicar. Son enemigos de la Universidad, quieren destruir este espacio, fuera", exclamó un militante. En varias de las imágenes se puede ver a un grupo entrando por la fuerza con cánticos y exhibiendo carteles.

Militantes de izquierda interrumpieron una clase con legisladores libertarios en la UBA
Militantes de izquierda interrumpieron una clase con legisladores libertarios en la UBA

A raíz del caos, los legisladores debieron retirarse del lugar y la clase se dio por finalizada.

Reacciones

Varios políticos libertarios manifestaron sus quejas en redes sociales para repudiar lo sucedido. La Juventud de La Libertad Avanza (LLA) publicó un mensaje en la cuenta de X. “La izquierda en la UBA cruzó un límite. Interrumpieron y bloquearon una clase solo por la presencia de Visconti y Godoy. La universidad es para debatir ideas, no para silenciar al que piensa distinto”, apuntaron.

Por su parte, los legisladores que participaron en la clase repudiaron la interrupción. “Esto no es militancia. Es intolerancia y violencia de la izquierda. Y no lo podemos naturalizar. La universidad pública tiene que ser un espacio de libertad”, acotó Visconti.

Y Godoy expresó: “Había estudiantes que estando o no de acuerdo con nosotros querían escuchar y debatir, pero ¿qué podemos esperar de los que no creen en la democracia?"

La noticia también fue replicada por el propio presidente Milei. “Estas son las cosas que apoyan los periodistas, ya que mientras dicen estar en contra de la violencia, luego combaten a aquellos dan la pelea de frente contra los violentos”, acusó el mandatario.

En paralelo, la senadora libertaria Patricia Bullrich señaló: “Fascistas. Intolerantes. Si a la izquierda no le gusta, rompen todo. Aprendan a vivir en democracia y a bancarse las ideas y personas que votó la mayoría del país”.

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