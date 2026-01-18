¿Negociación impensada? El PJ buscará la reelección indefinida de los intendentes y LLA la Boleta Única de Papel en la Provincia

El peronismo y La Libertad Avanzan se anotan posibles metas vinculadas a cambios electorales en sus agendas de 2026. En un año sin elecciones, las fuerzas políticas antagónicas analizan modificaciones en diferentes aspectos. El justicialismo tiene vigente un pedido de los intendentes al gobernador Axel Kicillof para rehabilitar las reelecciones indefinidas; los libertarios, en tanto, impulsan la aplicación de la Boleta Única de Papel en la provincia.

El pedido de eliminar el límite de dos mandatos consecutivos para los intendentes de la provincia se reeditó el miércoles, en una reunión de Kicillof con jefes comunales y legisladores de su espacio político, el Movimiento Derecho al Futuro, en el Villa Gesell Golf Club. Según una fuente al tanto de lo que se conversó en esa primera cumbre del año del kicillofismo, se estableció “hablar con los legisladores para que se trate la reelección” y “el gobernador asumió el compromiso de impulsar el tema”. Entre otros intendentes, estaba allí Fernando Espinoza, de La Matanza, junto a Fabián Cagliardi, de Berisso, el actual diputado provincial Mariano Cascallares y jefes comunales de la región en la que se desarrolló el encuentro, como Gustavo Barrera (Villa Gesell) o Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), entre otros.

La postura del gobierno de Kicillof es favorable a la reelección indefinida de los jefes comunales, que actualmente solo pueden tener dos mandatos consecutivos. “Ya lo dijo ‘Carli’ [por Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense] a fin de año: la posición del gobierno es a favor de la reelección”, recordó un miembro del gabinete provincial.

En junio del año pasado, la Cámara de Senadores bonaerense dio media sanción a la vuelta de la reelección indefinida de los legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. Para ser aprobado, el proyecto necesitó del voto positivo de la presidenta del cuerpo, la vicegobernadora Verónica Magario, que desempató. Luego, la iniciativa quedó estancada y no se trató en la Cámara de Diputados provincial, en medio de una dura interna entre kicillofistas y cristinistas que aún persiste, y con el massismo en contra de rehabilitar reelecciones indefinidas (es el espacio que aportó el proyecto original con las limitaciones a dos mandatos, que se sancionó durante la gobernación de María Eugenia Vidal).

Los libertarios, en tanto, comenzaron el año legislativo en pleno enero con la presentación de un proyecto en el Senado provincial para establecer en territorio bonaerense la Boleta Única de Papel, como se estrenó el año pasado a nivel nacional y eliminar, así, la boleta sábana partidaria.

“Establécese el sistema de votación Boleta Única de Papel (BUP) para los procesos electorales de autoridades electivas provinciales y municipales en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, conforme a lo dispuesto en la presente ley”, se indica en el artículo uno del proyecto que el bloque de LLA en el Senado presentó el lunes pasado. Lo firmaron los senadores libertarios Carlos Curestis, Betina Riva, Luciano Olivera, Matías de Urraza, María Cecilia Martínez, Gonzalo Cabezas y Analía Balaudo.

El bloque libertario presentó la iniciativa, pero aún no anudó apoyos en el resto de la oposición legislativa. Algunas fuentes opositoras señalaron a LA NACION que no fueron contactadas por los senadores mileístas y otras sostuvieron que sí.

La Libertad Avanza cuenta con un bloque de 11 senadores, en una Cámara que, con la nueva composición surgida de las elecciones del 7 de septiembre de 2025, quedó con mayoría peronista (el bloque justicialista tiene 24 senadores). “No están los votos. Lo presentamos cuando la oposición tenía 23 senadores y nunca logramos sacarlo. Es más una declaración política que algo con posibilidades de salir”, subrayó una fuente de Pro bonaerense.

Otro dirigente opositor especuló con que la Boleta Única de Papel sea un proyecto con el que los referentes libertarios busquen “negociar comisiones y, eventualmente, un lugar en la Corte [bonaerense, que tiene cuatro vacantes]”.