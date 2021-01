"Uno por ser más privilegiado económicamente no tiene derecho a no cumplir las normativas generales", declaró el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak Fuente: Archivo

Al ser consultado por las imágenes preocupantes de la costa argentina, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, sostuvo que "la mayoría del pueblo" se cuida frente al coronavirus, en particular "los sectores populares", pero señaló que "hay algún sector social muy privilegiado que es muy reticente a seguir las normativas".

"Son sectores que no son habitantes de los distritos entonces vienen y tienen poco apego al cuidado en el distrito. Son en general de clases altas. Uno ve que los sectores populares son mucho más cumplidores", dijo el funcionario al programa Toma y Daca, de AM750. Luego agregó: "Por ser más privilegiado económicamente, uno no tiene derecho a no cumplir las normativas generales".

El médico sanitarista explicó que aún no es posible determinar este aumento de casos como la segunda ola pero señaló que existe "un rebrote muy rápido que tiene que ver con la enorme circulación". Sin embargo, destacó que los medios ya no hablan de la "pospandemia" y que luego de las nuevas medidas restrictivas nocturnas aumentaron los cuidados. "Veníamos creciendo mucho y la última semana no hemos crecido, esperemos que este sea el inicio de un descenso", detalló el funcionario.

Respecto a la campaña de vacunación, Kreplak explicó que actualmente se encuentran vacunando al equipo de salud y a partir de los 21 días comenzarán a aplicar la segunda dosis que llegó al país ayer de la vacuna Sputnik V. "Estamos preparando la estrategia para cuando tengamos cantidades masivas comenzar la vacunación en territorio", agregó. Detalló que se establecerán 350 puntos en la provincia y pidió a los bonaerenses que se inscriban en www.vacunatepba.gba.gob.ar, donde ya cuentan con 900 mil inscriptos.

El funcionario destacó que se encuentran trabajando para la vuelta a clases, aunque prefirió no adelantar una fecha."La verdad es que uno no se imagina hasta tener bastante más avanzada la campaña de vacunación que podamos estar volviendo a las clases como si nada hubiera pasado, pero sí tener alguna actividad", expuso.

"Es posible que sea un esquema mixto, donde tengamos actividad a la distancia y presencial con menos contacto de los chicos. Pero son chicos y se van a encontrar. Hay encontrar una forma de poder monitorear casos para poder aislarlos. Es un trabajo que va a llevar mucho tiempo", detalló el funcionario.

Kreplak sostuvo que algunos dirigentes de la oposición se dedican a "trollear" y decir fake news en las redes sociales. Sin embargo, aclaró que en la provincia están "trabajando muy bien" con todos los intendentes.

"Para poder ir a visitar canales de televisión tienen que tener algo que hacer y como no tienen algo personal tienen que tratar de denostar lo que hacemos nosotros", agregó el viceministro. "Creo que ningún dirigente político tiene la legitimidad que tienen las vacunas, así que los que lo intenten fracasarán en esa campaña", concluyó.

Consultado por la detección del primer caso de coronavirus de la nueva cepa británica, el funcionario detalló que no han identificado otro contagio y que esperan haber logrado un buen encapsulamiento del caso. "Por ahora no podemos decir que la variante esté generando ningún tipo de casos en el país", agregó.

También se refirió a una posible reforma del sistema de salud:"Tiene que ser con todos los actores que tenemos ahora, pero sin dudas el Estado tiene una responsabilidad". El viceministro detalló que todos los actores afectados coinciden en que se debe hacer y la discusión se encuentra en el cómo. "No puede ser postergado mucho más tiempo", afirmó.

