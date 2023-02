Nuevo round entre Arietto e Iglesias: ahora difunden insultos en conversaciones privadas

escuchar

Florencia Arietto y Fernando Iglesias volvieron a cruzar acusaciones desde sus cuentas de la red social Twitter. Más allá de las disculpas que la exasesora de Patricia Bullrich esgrimió tras ser cuestionada por el diputado por sus críticas a los operativos de desalojo realizados en la Patagonia, la tensión se reanudó hoy. Arietto difundió mensajes de WhatsApp con

insultos que le envió el legislador, que la comparó con el kirchnerismo .

La calma con Iglesias (cercano a la titular de Pro) parecía haberse impuesto anoche, cuando Arietto se disculpó con Bullrich. “No debí haber hecho las críticas a los procedimientos de manera pública, lo hice con buena fe. Pero no puse en consideración que esto es una guerra y del otro lado está el kirchnerismo que es capaz de todo, incluso atentar contra la democracia. Mis disculpas públicas, Patricia Bullrich”, publicó la dirigente en sus redes sociales.

Sin embargo, esta tarde Arietto hizo una nueva publicación en su cuenta de Twitter que provocó el regreso de los reproches de Iglesias. “Esto me escribió ⁦Fernando Iglesias a mi WhatsApp personal. No voy a hacer un tema de esto, porque no me interesa. Simplemente, agrego una barbaridad más de las que dijo sobre mí” , escribiópara acompañar una imagen que mostraba mensajes de Iglesias tachados, salvo uno, del martes, en el que el diputado le escribió: “Sos una hija de puta. Tenía dudas, pero ya no. Block”.

Iglesias le contestó con una comparación velada con el kirchnerismo. “Como experta en seguridad que decís ser, deberías poder hacer alguna distinción entre lo que es público y lo que es privado. No hacés más que confirmar mi opinión y ponerte del lado de la grieta que te corresponde: el de los que usan chats privados como instrumentos de difamación” , publicó también en Twitter, para emparentarla con el escándalo por los supuestos chats filtrados de manera ilegal entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, mano derecha del juez Horacio Rosatti.

El comienzo de esta pelea entre referentes de los “halcones” de Juntos por el Cambio se produjo por dichos de Arietto, en los que cuestionó los operativos de las fuerzas federales en los que se produjeron las muertes de Santiago Maldonado (en Chubut) y Rafael Nahuel (en Río Negro) durante el gobierno de Mauricio Macri y mientras Bullrich era ministra de Seguridad de la Nación.

Iglesias repudió a Arietto, que hasta hace un año abrevaba en el sector de la presidenta de Pro, a quien incluso acompañó como asesora del Ministerio de Seguridad, pero que desde febrero de 2022 reporta a Horacio Rodríguez Larreta. Con foco en La Matanza, Arietto comenzó a trabajar desde entonces con Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires.

Lo que desató la furia en las filas de Bullrich fueron las críticas que Arietto lanzó en las últimos días. “El Estado no puede desalojar dejando muertos en desalojos, porque así no funciona el Estado”, disparó, entrevistada por TN, refiriéndose a los operativos de desalojo de 2017 en los que murieron Maldonado y Nahuel. “Vos te tenés que sentar con las fuerzas de seguridad y decir ‘esto no puede pasar, ajustemos el procedimiento’”, agregó la exfuncionaria.

Las críticas de Arietto a la política de seguridad del gobierno de Cambiemos desataron la reacción del ala más dura de Pro. “Panqueque feroz”, apuntó Iglesias. Arietto salió a responderle: “Fernando, si escucharas lo que dije sin fanatismo, te darías cuenta que no tiene nada que ver con lo que dice el kirchnerismo de Patricia”.

Maldonado fue hallado sin vida en Chubut luego de un operativo de desalojo de la Gendarmería sobre una ruta. Su cuerpo no apareció durante 77 días durante los cuales se multiplicaron las denuncias del kirchnerismo. Luego se determinó que el joven murió por ahogamiento. Nahuel murió por un disparo desde la espalda, durante un desalojo en Villa Mascardi encabezado por efectivos de Prefectura Naval.

Florencia Arietto, exasesora de la gestión del Ministerio de Seguridad. Archivo

“Todo lo que dije se lo dije a ella [por Bullrich] personalmente y de hecho me contestó que le gustaba que no coincidiéramos porque las diferencias nos mejoran”, se defendió Arietto. A lo que Iglesias le contestó: “Que hayas hecha responsable a Patricia de la muerte de Maldonado es una irresponsabilidad y una traición; una traición personal a Patricia y una traición política hacia la coalición de gobierno de la que formabas parte entonces”, arremetió el diputado.

“Me pareció escandaloso, porque ella formó parte de esa gestión de gobierno”, agregó Iglesias en diálogo con LA NACION. Comentó que hace rato que Arietto no tiene relación con Bullrich y que “claramente ella era massista”. Iglesias se refirió a la política de seguridad de Bullrich como de las mejores de la gestión de Cambiemos, ya que “fue muy clara la reducción de víctimas tanto en general como dentro de las fuerzas de seguridad”. Y concluyó: “Lejos de la pretensión de que el orden genera violencia, se demuestra lo contrario”.

Silvana Giudici, expresidenta del Enacom y cercana a Bullrich, también criticó a Arietto. “Un día Halcón, otro paloma. Piedra libre para los que juegan de un extremo a otro sin ponerse colorados. Eso sí. No vale mentir. Recuerdo cuando pedías entrar con el Ejército en Mascardi. Así no vale”, escribió en sus redes sociales. En diálogo con LA NACION, Giudici explicó que “cualquier comentario que critique las políticas del gobierno de Cambiemos, como lo es la de seguridad que llevamos con orgullo, es altamente perjudicial para todo Juntos por el Cambio”.

Sugirió además que el cambio de postura de Arietto fue muy rápido, ya que hasta hace pocos meses estaba en La Fuerza del Cambio, espacio de Bullrich, y ahora “hizo declaraciones totalmente contrarias”. Y agregó: “Esto genera el rechazo de Patricia y de todo el Pro. Le quita credibilidad”.

“Nos sentimos asombrados por la irresponsabilidad y la virulencia de sus declaraciones”, manifestaron desde el Pro, donde ayer hubo discusiones sobre la conveniencia o no de responderle a Arietto. “Ella fue funcionaria del Ministerio de Seguridad y durante todo el conflicto en el sur, junto a los vecinos de Mascardi, permanentemente pedía la intervención de las fuerzas y del Ejercito. Hay una contradicción”, agregaron. “De ese tipo de conductas no se vuelve”, advirtieron.

“Si Arietto piensa lo mismo que el kirchnerismo, la misma oposición que quiso denunciar al gobierno de Macri, que lo diga”, respondió una fuente del entorno de de Bullrich a este medio. “Se pasó con Larreta, ella ahora trabaja con Santilli, nunca fue nuestra”, agregó.

La respuesta de Gendarmería

Según un documento al que tuvo acceso LA NACION, el Mutual Círculo de Suboficiales de Gendarmería Nacional tomó distancia de Arietto y le agradeció a Bullrich. Según el comunicado que firmó Ramón Leguizamón (presidente de la Mutual), “ante las críticas formuladas por una exfuncionaria del ministerio de Seguridad a la actuación de Gendarmería en ocasión del episodio Santiago Maldonado, el Círculo de Suboficiales reitera su agradecimiento a la entonces ministra Patricia Bullrich por la responsabilidad y profesionalismo demostrados en aquella oportunidad”.

“Es ante estos episodios donde se demuestran los valores de las personas: oportunismo o compromiso”. Y agregaron: “Sostenemos nuestros compromisos con la defensa de la Ley y de la Ciudadanía como nos manda la Constitución Nacional”. Bullrich compartió el comunicado en Twitter.

Al final de la jornada, Arietto terminó por expresar sus disculpas en forma pública. “No debí haber hecho las críticas a los procedimientos de manera pública, lo hice con buena fe. Pero no puse en consideración que esto es un guerra y del otro lado está el kirchnerismo que es capaz de todo , incluso atentar contra la democracia. Mis disculpas públicas”, sostuvo en un tuit.

