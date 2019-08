Ofrendas a la Pachamama y arenga electoral en la visita de Macri a Jujuy

Macri y Juliana Awada, en la ceremonia de ofrenda a la Pachamama, en Purmamarca Crédito: Presidencia

El Presidente aprovechó para reunirse con todos los candidatos del NOA

Rosario Agostini 2 de agosto de 2019

SAN SALVADOR DE JUJUY.- El presidente Mauricio Macri encabezó ayer la ceremonia de ofrenda a la Pachamama, en Purmamarca, y pidió a la madre tierra "que podamos salir adelante, construyendo esta Argentina que todos queremos, en paz, en armonía y con trabajo para todos".

En tren de campaña, el Presidente compartió la visita a esta provincia con el gobernador radical Gerardo Morales, quien logró hace dos meses su reelección. Con la mira en las PASO. Macri dijo que el domingo 11 de agosto "se define si los argentinos avanzamos hacia el futuro o volvemos al pasado".

"Ese día definimos si seguimos luchando contra el delito, las mafias, el narcotráfico y la corrupción o si caemos de nuevo en esos males que nos hicieron tanto daño", enumeró. Y prosiguió: "Con el voto de los argentinos, se define todo eso y también si respetamos a los que piensan distinto".

"Cuanto antes definamos que vamos hacia el futuro, entonces antes lo vamos a lograr", dijo el Presidente, acompañado por su esposa, Juliana Awada.

Rodeado del paisaje de Los Colorados, a poca distancia del Cerro de los Siete Colores, Macri se arrodilló frente a las ofrendas a la Pachamama. Con vistas al sol naciente, puso en marcha la ceremonia ancestral, dirigida por integrantes de la Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy, para lo cual pidió permiso a las comunidades, con una manta violeta sobre los hombros, como indica la tradición.

También el gobernador de Jujuy dejó su mensaje y pidió que la naturaleza brinde sabiduría "a quienes tenemos responsabilidades, para hacer las cosas bien y no cometer errores". Abogó, así, por una mayor producción en el país con "trabajo y salud para las familias".

El Presidente llegó a la capital jujeña por la mañana y recorrió las obras de remodelación del aeropuerto Horacio Guzmán, que serán inauguradas en septiembre.

Luego concurrió con Morales al ingenio La Esperanza, donde participó de las actividades del comienzo de la zafra, previstas por las nuevas autoridades del ingenio.

En el ingenio La Esperanza, los trabajadores le entregaron una plaqueta y consideraron que la visita presidencial "es un incentivo" para seguir trabajando.

Se sumaron a la comitiva ejecutivos del grupo empresario Budeguer, que compró recientemente la planta azucarera, después de un proceso de quiebra que llevaba más de 20 años.

Macri y Morales recorrieron después la ruta nacional 34, donde vieron los avances de las obras que se vienen realizando desde la zona de El Cuarteadero hasta el límite con Salta. Es una de las rutas más transitadas, por la producción que se genera en la zona. El primer mandatario dialogó con trabajadores y con el director de la obra.

Sobre el final de su visita, el Presidente encabezó la apertura del Encuentro Regional NOA 360 de Juntos por el Cambio, que también se realizó en Purmamarca, con la presencia de los principales candidatos de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.

Macri fue recibido por mucha gente del lugar, que se reunió para escuchar -bajo el sol radiante del agosto purmamarqueño- el mensaje del Presidente, quien destacó la energía y la hospitalidad de los jujeños.

Luego, dijo que sabe que "aún falta por hacer, pero tenemos energía para seguir adelante. Me llevo la energía de la Pacha para seguir con la segunda etapa". Afirmó que lo que precisa el país "no es fácil ni se hace de un día para el otro, pero reafirmó que "todo este esfuerzo no fue en vano: son las bases del crecimiento futuro".