Otro ministro respaldó el proyecto de la diputada Fernanda Vallejos

El ministro de Educación, Nicolás Trotta. Fuente: Archivo - Crédito: Silvana Colombo / LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2020 • 23:25

Luego de que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, tildara de "interesante" la propuesta de la diputada nacional del Frente de Todos Fernanda Vallejos para que el Estado se quede con una parte de las empresas en crisis, ahora un nuevo ministro de la cartera respaldó el proyecto: el ministro de Educación, Nicolás Trotta.

"El Estado tiene que tener participación en el sector productivo", dijo el funcionario en No vuelven más, por FM La Patriada. Y agregó durante la entrevista radial: "Se necesita un Estado que no ahogue al sector privado sino que lo promueva, inclusive que sea socio de los beneficios, no desde el lucro, sino desde la reinversión privada".

Vallejos había expresado días atrás, a través de una serie de tuits, que sería "razonable" que el Estado obtenga a cambio de la ayuda económica del programa ATP, que paga parte de los salarios del sector privado, una participación en el capital de algunas empresas.

La economista expresó que dada la situación extraordinaria causada por la pandemia se espera una "fuerte capacidad de respuesta del Estado". Pero que, sin embargo, este ente debe revisar los criterios utilizados hasta el momento para otorgar fondos de ayuda.

A pesar del apoyo de Moroni, el funcionario había dicho que el proyecto tendría "problemas operativos" y que sería necesaria una "modificación legal" que escapa a la órbita de su ministerio. Y mencionó que el tema se está discutiendo en otros países. Minutos después, el Gobierno relativizó los dichos del ministro.

La polémica continúa. Para algunos expertos, según se publicó hoy en una nota en LA NACION, en materia de derecho societario, aplicar retroactivamente la propuesta de Vallejos -es decir, aplicarla compulsivamente a las empresas que ya accedieron al beneficio- sería "violentamente inconstitucional".