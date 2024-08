Pablo Blanco, el senador al que el radicalismo sacó de la Comisión de Acuerdos para beneficiar a Ariel Lijo: “Es el juez que más demora las causas”

Escuchar

Luego de ser separado por la Unión Cívica Radical (UCR) de la Comisión de Acuerdos, el senador Pablo Blanco, quien se pronunció en contra de la postulación del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia, se refirió a la decisión de su partido y, al salir de la audiencia por el pliego del magistrado, aseguró que no fue notificado por el bloque, sino que se enteró por la disposición. “ Es el juez que más demora las causas ”, sostuvo.

“ El bloque me nombró y me desnombró . Me hubiera gustado que me hubieran avisado antes, pero no importa, ya está. No voy a hacer un hecho que no tiene sentido porque pude participar de la audiencia y preguntar. No me siento para nada en dificultades”, señaló, y volvió a marcar su postura: “ Yo no puedo dar la posición del radicalismo, puedo dar la mía, que es, como dije hasta ahora y sigo sosteniendo, por el rechazo”.

En tanto, también expresó los motivos que cree que hay detrás de la modificación: “No creo que me hayan separado por haber anticipado mi decisión. Pregúntenle al presidente del bloque. No me siento traicionado porque me designó el bloque y consideró que me tenía que cambiar”.

#URGENTE Terminó la audiencia por el pliego del Ariel Lijo, tras 8 horas de exposición pic.twitter.com/bspWTJGprI — La Nación Más (@lanacionmas) August 21, 2024

Blanco no fue avisado por el bloque del cambio en la comisión, sino que, según sus palabras, se enteró cuando vio la disposición en los medios de comunicación. Sin embargo, no generó un embrollo al respecto: “No hagamos de esto algo que no tenga sentido”.

En cuanto a su rechazo a la postulación de Lijo, lo que le valió su presencia en la comisión, el senador manifestó sus argumentos: “ Uno de los puntos esenciales de mi oposición es la integración del cupo femenino y, bajo ningún punto de vista respondió a la requisitoria y faltó a lo que yo considero que debe ser”.

En esta línea, continuó: “ Si uno está propuesto violando una norma, no debería aceptarla, sobre todo aspirando a ser integrante de la Suprema Corte de Justicia , que es el organismo que debe garantizar el respeto a las normas. Si yo sé que una norma no me habilitaría, aceptando la postulación estoy diciendo que no le doy bolilla a la norma cuando es a favor mío. Pero cuando no es a favor, sí”.

Respecto a sus motivos por los cuales no está a favor del pliego, Blanco aseveró: “Cuando le pregunté a Lijo por la ineficiencia de su juzgado no me respondió. Yo le dije qué sentía al ser nominado como el juez que más demora las causas y no escuché una respuesta acorde. Lo que me respondió no me satisfizo . Fueron contestaciones difusas”.

Además, respondió si el cambio en la comisión está vinculado a su postura en contra del juez: “Toda mi vida en política he sido frontal, yo no cambio de opinión porque sí. Salvo en algunas situaciones cuando uno está negociando algunas cosas y logra los objetivos, como lo fue la Ley Bases. Lo de Lijo lo dije cuando se anunció, lo sostengo y lo voy a sostener ”.

Por último, afirmó que, según la presidenta de la comisión, el dictamen ya está en condiciones de ser firmado por los los integrantes que participaron de la audiencia en el Senado.

LA NACION