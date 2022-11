Pablo Moyano, duro con el Gobierno por la inflación y los salarios: “Hay que ponerle un freno a estos tipos”

escuchar

Pablo Moyano, habló esta mañana en una entrevista radial y se refirió a la interna en el oficialismo al criticar la falta de “fortaleza” que tiene el Gobierno de Alberto Fernández para frenar la inflación. “Le falta un poco de fortaleza al Gobierno, debería ser más duro y ponerle un freno a estos tipos”, dijo sobre el congelamiento de precios que planea Sergio Massa para el verano. Además, insistió en el bono que debería otorgar el Ejecutivo en diciembre para todos los trabajadores. “Le pedimos al Gobierno que de un bono o suma fija, y no que diga ‘lo estamos estudiando’, hace seis meses que lo están estudiando”, sentenció.

Consultado esta mañana en Radio 10 sobre la suba de la inflación y los precios, el dirigente de camioneros y secretario general del triunvirato de la CGT, Pablo Moyano, especuló con que lo que falta no es trabajo sino controlar a las empresas que suben y remarcan precios. “El transporte es un poco el termómetro del país, porque el 95% de lo que se transporta es en camiones, y hay laburo y hasta faltan choferes y camiones, pero si no hay una baja de la inflación se va todo a ya sabés donde”, dijo y agregó: “El esfuerzo del Presidente, la vicepresidenta y Sergio [Massa] debería estar en señalar a estos tipos que son los que remarcan los alimentos: déjense de romper, dejen de remarcar. Le falta un poco de fortaleza al gobierno, debería ser más duro y ponerle un freno a estos tipos”.

A su vez, se refirió a la iniciativa del ministro de Economía de congelar los precios durante los meses de verano y dijo: “Esos anuncios de precios congelados que hace el Gobierno no le creo nada, pero a los empresarios no les creo, si siempre se lo llevan en pala, se siguen cagando en todo. No creo en ‘precios justos’ o control de precios”.

Más tarde se le preguntó sobre posibles medidas que podrían tomar desde el gremio que dirige junto a su padre, Hugo Moyano, e indicó: “Después sale la Bullrich [Patricia] a decir que somos extorsionadores. El Gobierno falla en el control de precios”.

Hugo Moyano junto a su hijo Pablo Santiago Filipuzzi - LA NACION

Asimismo, resaltó que él venía pidiendo un bono o suma fija para los trabajadores desde hace un tiempo y que el Gobierno no debería “seguir estudiando” la medida sino efectivizarla. “El tema de la suma fija yo lo vengo reclamando desde hace tiempo. Ponele el nombre que quieras, pero hay organizaciones sociales que no llegan y por eso le pedimos al Gobierno que de un bono o suma fija, y no que diga ‘lo estamos estudiando’, hace seis meses que lo están estudiando. Sería una medida peronista que alivie a los trabajadores”, sentenció.

En ese contexto agregó que “el Gobierno debería tomar nota y anunciar un fondo urgente para un bono”, porque “a los laburantes no les importa si lo pido yo, el kirchnerismo o mandrake”.

En otro tramo de la entrevista se le preguntó sobre el cruce que tuvo la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete de Horacio Riodríguez Larreta, Felipe Miguel en el que le dijo “la próxima te rompo la cara”, y consideró que “Bullrich agarró al más boludo para romperle la cara, porque la cara no le ayuda”. Además, especuló con que el destinatario de ese mensaje no era el oficialismo ni los gremios sino las empresas y la embajada de Estados Unidos: “Lo que le dijo a ese muchacho no es un mensaje para los argentinos, es un mensaje para sus mandantes, la embajada de Estados Unidos, los empresarios. Es un mensaje para ellos y no para nosotros”.

Por último habló sobre la posible candidatura de Cristina Kirchner en las elecciones de 2023, pero insistió en que pregona la unidad del frente y que habla con todos los referentes del peronismo y el kirchnerismo. “Vamos a bancar a este Gobierno hasta el último día, pero si vuelven los otros -la derecha- nos van a venir a sacar todos los derechos de los laburantes”, remarcó y explicó: “Hablo con todos, con Alberto, Cristina, Máximo [Kirchner], Sergio [Massa] pero llegó un momento en que se tiene que dejar de joder, que se junten, hablen y den respuesta a lo que le pasa a los argentinos”.

En ese sentido, sobre la frase que pronunció la vicepresidenta el viernes en Pilar en el acto de la UOM “voy a hacer lo que tenga que hacer”, Moyano comentó que para él “fue un discurso importante cuando muchos creían que iba a ser un ataque contra el Gobierno”. Por eso, sostiene: “Desde mí lado vamos hacer lo posible para que haya una fórmula del peronismo todos juntos. No nos podemos dar el lujo de discutir, porque si llega a volver la derecha a la miércoles los derechos de los laburantes”.

LA NACION