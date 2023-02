Pablo Moyano se mostró escéptico con el relanzamiento de Precios Cuidados y apuntó contra los empresarios

escuchar

El líder del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, dijo que no es optimista con las medidas que adoptó el Gobierno para frenar la inflación y apuntó contra los “formadores de precios”. “El empresariado argentino siempre hizo lo mismo, especulan y encanutan la mercadería”, dijo.

Consultado esta mañana en LA 990 sobre el lanzamiento de una nueva versión del programa Precios Justos, el dirigente de Camioneros y secretario general del triunvirato de la CGT dijo: “Cada medida que toma el Gobierno es importante. Hay que ver si después los personajes que tienen que cumplir con lo que firman, que son los supermercados, lo cumplen”.

“Ojalá se cumpla, pero no soy muy optimista conociendo al empresariado nacional, que no es solidario. Por eso muchas veces se necesita que los trabajadores hagan cumplir o supervisen. Pero no soy optimista”, dijo.

El dirigente dijo que “se tienen que tomar medidas más fuertes”, y volvió a defender la iniciativa del control de precios que impulsó la CGT junto a otras organizaciones sociales.

“Nuestra organización gremial intervino para que se cumpla el programa. Nos trataron como que íbamos a entrar a romper los supermercados y a pegarle a la gente que no cumpliera, cualquier barbaridad. Hubo un ensañamiento. Nosotros detectamos lo que veníamos denunciando: se veía faltante de productos. Lo único que hicieron los trabajadores de Camioneros fue ir a los centros de distribución de cada supermercado y que la secretaría controle los camiones que llegan a la góndola”, señaló el secretario de la CGT. “Detectamos especulación, remarcación y faltantes; la secretaría de Comercio los va a tener que penalizar”, dijo.

En la misma línea, el dirigente sindical definió al control de precios online anunciado por Massa como de difícil aplicación. “Si no hay un buen control. Un laburante no se va a poner a controlar online. Tendría que haber sanciones a las grandes empresas que no cumplen con lo que anuncian”.

