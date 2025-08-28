Pagano dijo que Milei le presentó a Spagnuolo y que Martín Menem es “íntimo” de los Kovalivker

La diputada nacional Marcela Pagano, protagonista el miércoles de momentos explosivos en el Congreso y apuntada por parte del Gobierno como quien filtró los audios de las coimas, aseguró este jueves que conoció al ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, a través del presidente Javier Milei, ya que ambos eran “mejores amigos”.

Asimismo, Pagano volvió a negar cualquier vinculación con la difusión de las grabaciones, tomadas de manera clandestina, y volvió a deslizar que esta es una maniobra vinculada a sectores de inteligencia dentro del mismo gobierno, que responden al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para ganar más poder en la Casa Rosada.

En tanto, arremetió una vez más contra el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y aseguró que es “íntimo” de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, apuntada en los audios como la intermediaria entre la secretaria general, Karina Milei, y su principal ladero, Eduardo “Lule” Menem, con las farmacéuticas, para el cobro de retornos.

“Tiene que investigar la Justicia. A mí me lo presentó el propio Javier Milei a Spagnuolo, era uno de los mejores amigos. Javier es muy selecto con el grupo de gente que lo acompaña en los días de descanso y [Spagnuolo era] una persona que entraba a Olivos los domingos asiduamente. Creo que tiene el doble de entradas que el propio Francos", deslizó en Radio Mitre Pagano, que se fue del bloque libertario a otro llamado Coherencia.

Su partida de la bancada oficialista estuvo vinculada a los reiterados cruces que tuvo con Martín Menem, después de que él -en tándem con Karina Milei- la vetara como presidenta de la Comisión de Juicio Político. Pagano dejó el bloque justo antes de la difusión de los audios en el streaming Carnaval, otro de los motivos que aumentó las sospechas sobre ella en Balcarce 50.

“Lo de Martín Menem es lamentable. Entiendo que esté nervioso, debe estarlo, porque la verdad es que tiene muchísimas cosas que explicar y no puede. No le cierran los vínculos, no le cierra ya la estrategia para desmentir que él no tiene absolutamente nada que ver con la red de corrupción que empieza a destaparse. Ayer miraba en TN que hubo sobreprecios en la compra de medicamentos en la Andis y que casi todo se lo llevó esta droguería Suizo Argentina, de la cual es íntimo Menem, le fabricaba las barritas de proteínas. Son íntimos de su familia. Él los trajo al Gobierno, hizo los nexos. Deberá probar en la Justicia todo lo que dicen los medios, aunque ya casi no sale porque está un poco nervioso y si no son entrevistas serviles, no da“, sostuvo Pagano sobre el titular de Diputados.

Cuando fue consultado en una entrevista en LN+ si conocía a los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, a los que la Justicia les retuvo los teléfonos -al segundo, después de que se escapara de la Policía cuando fueron a allanarlo-, Menem se limitó a decir que tiene relación “con todas las droguerías del mercado” por su actividad privada con las barritas proteicas.

Jonathan Kovalivker saliendo de Comodoro Py ENRIQUE GARCIA MEDINA

En eso, Pagano también le cargó a Menem su discusión con Lemoine en el recinto. “La persona que maneja a este títere es lamentablemente el presidente de la Cámara”, sostuvo la diputada nacional, basada en una foto que circuló en la que se ve a Lemoine chatear con Menem en plena sesión, al respecto de la situación con Pagano.

Dijo además que estos cruces con Lemoine, la diputada preferida del Presidente y de su hermana Karina, se arrastran desde hace largo rato.

“Ellos no quieren que yo hable, como me fui de su bloque... Usan distintas estrategias de acoso. Una es esa: insultarte, gritarte y acosarte al punto que se vio que [Lemoine] se paraba delante mío para que yo no pudiera mirar como corresponde y de manera respetuosa y a los ojos a Guillermo Francos, que estaba exponiendo. Además empiezan a decirte ‘te vamos a hacer mierda’, cosas que surgieron en otras sesiones. A mí eso no me mueve el amperímetro”, aseveró y añadió: “En el bloque, Menem tiene agarrados con cargos a varios diputados de LLA que ya no quieren trabajar con él. Muchos han colocado amigos, familiares en dependencias de PAMI, Anses, Migraciones, que las maneja el primo Lule Menem. Los amenazan con que van a echar a toda la gente que ellos colocaron en estas dependencias. No conozco la idoneidad de las personas, simplemente describo que es un accionar de amenaza y coacción, y muchos agachan la cabeza porque tienen miedo de que les echen a toda la familia que tienen en estos sectores de Estado”.

La filtración de los audios

En tanto, Pagano volvió a apuntar contra funcionarios que trabajan bajo la órbita de Francos como posibles autores de la filtración de los audios. “Me llama la atención que el jefe de Gabinete montara un área de inteligencia paralela. Tenemos una SIDE, hay fondos discrecionales que se multiplicaron varias veces, recursos tiene, y aun así el jefe de Gabinete montó una SIDE paralela, reclutó agentes de alto vuelo, de peso pesado, que trabajaron para el gobierno kirchnerista para el área de [Oscar] Parrilli. Mencioné a José Luis Vila, es un número uno; también a Víctor Hugo Armelino. ¿Por qué los tiene? ¿Qué clase de asesoramiento necesita? Porque está por fuera de la ley tener agentes de inteligencia, de contrainteligencia, de la pesada, metidos en Jefatura. Es algo que no me explico. Me reconoció que los tiene contratados, no me pudo explicar para qué los usa. O qué tipo de pretensión tiene", deslizó.

“Sí [Francos] reconoció que están. Yo me pregunto: ¿no será que son estos agentes, por algún tipo de interés o puja de poder interno, los que armaron todo esto?“, se preguntó Pagano y marcó: ”¿O vamos a seguir ocultando las internas feroces que hay en el Gobierno? Acá hay una puja de poder, una interna, para sacarlo a [Sergio] Neiffert [que responde al asesor Santiago Caputo] de la SIDE. Y evidentemente estaban impulsando el nombre de José Luis Vila, que seguramente tiene expertise y alto currículum, porque creo que también asesoró a la CIA y estuvo muchos años afuera, en Estados Unidos. ¿En qué tipos de asuntos lo tiene que asesorar al jefe de Gabinete? ¿En términos de Cancillería, en viajes, en cómo hacer el tratamiento parlamentario con los gobernadores? ¿No les llama la atención? Siempre pregunto: ¿estas cosas se hacen por dramas pasionales o para ganar poder? Porque tenemos acá una interna bárbara y feroz para ver quién acapara más poder y nadie cuida al Presidente".

Convencida de que a Milei “lo están usando”, Pagano también sembró dudas sobre el operativo para proteger al mandatario que se montó el miércoles durante la caravana en Lomas de Zamora, cuando Milei debió ser evacuado por las piedras que le tiraron los detractores que lo fueron a esperar.

“Veía lo que pasó en el conurbano. Me llama la atención porque en la campaña de 2023 caminamos calles parecidas en lugares bastante hostiles, porque eran afines al peronismo, yo al lado de él, atrás caminando, sin toda la seguridad que tiene hoy; y nunca pasó nada. Se desesperaban por abrazarlo, besarlo, por pedirle un autógrafo en los libros. No vaya a ser cosa que hoy, que tiene que tener un montón de seguridad, haya sectores dentro del Gobierno que quieran correr el eje, ¿no? Y montar una pantomima de ataque“, comentó Pagano.

Y ahondó: "Acá hay que empezar a decir las cosas como son: hay una interna feroz entre el sector de Menem, de Santiago Caputo y de Guillermo Francos. No hay dos lados; hay tres. Parecía ser que el más debilitado era Francos, estábamos preocupados porque se decía muy fuerte dentro de LLA, no afuera, que lo querían correr, que lo iban a mandar a la embajada de Reino Unido, que estaba desinflándose su poder porque Martincito Menem quería sacarlo de las conversaciones con los gobernadores, que los traspiés del Congreso eran culpa del jefe de Gabinete, que había que sacarlo. Karina Milei le dio el gusto [a Menem] y lo puso como principal negociador. Y después no hubo lugares en las listas para el sector de Santiago Caputo. Yo me pregunto... para saber quién pudo haber armado esto. A menos que ustedes me digan que por placer o por una cuestión pasional alguien arma algo así, ¿quién ganó? ¿Cuál de estos sectores de puja ganó poder?“.