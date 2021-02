"Patoterismo y gorilaje": el acalorado cruce entre Grabois e Insaurralde

"Tus argumentos son idénticos al gorilaje", le dijo Grabois a Insaurralde en su cuenta de Twitter Fuente: Archivo

El coordinador del Frente Patria Grande, Juan Grabois, y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, protagonizaron hoy un acalorado cruce en redes sociales por un reclamo de los trabajadores de la planta de reciclado de San Vicente.

El altercado comenzó cuando el dirigente social, en su cuenta de Twitter, denunció: "El intendente Nicolás Mantegazza impidió el ingreso de 21 trabajadores a la planta de reciclado de San Vicente. Frente al reclamo, no se le ocurrió mejor idea que perpetrar la primera represión del año con 5 detenidos y varios heridos de bala".

Minutos después, Insaurralde, contestó: "Nos costó mucho trabajo recuperar un municipio desbastado como San Vicente que Nicolás está haciendo un esfuerzo enorme para ponerlo de pie, nada se soluciona con patoterismo y viejas prácticas trasladando gente desde caba con humildad y diálogo así se fortalecen las democracias".

Grabois no dejó pasar el comentario y respondió: "Martin, yo entiendo que tengas que defender a la corporación de intendentes pero no nos engañemos, la orden la dio Mantegazza y fue él quien echó a 21 compañeros/as de la planta. Tus argumentos son idénticos al gorilaje. Nosotros peleamos por los de abajo, contra cualquier que los ataque".

Insaurralde continuó: "Atentó por la represión Juan los intendentes no manejan ni tiene fuerza represivas trabajemos juntos para poner la argentina de pie".

Entonces, Grabois planteó: "Si Mantegazza no fue, ¿Quién fue? Si recuperamos el gobierno para que aumente la desigualdad y la pobreza, el pan y la carne, los abusos del poder económico, la persecución y los atropellos contra los humildes... No sé cómo vamos a poner a la Argentina de Pie".

Por otra parte, el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, en su cuenta de Twitter aseguró que su "compromiso es con las vecinas y vecinos de San Vicente, para mejorar la calidad de vida con justicia social. No voy a permitir ninguna forma de vandalismo y extorsión de personas ajenas a nuestro distrito".

"No nos van a explicar cómo gobernarlos que hacen negocios con la pobreza en nombre de la militancia social y movilizan con micros de la Ciudad de Bs. As. Juan Grabois, la gestión exige sensibilidad, esfuerzo y responsabilidad. El que no lo entiende trabaja en contra de la gente".

