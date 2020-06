La exministra de Seguridad apuntó contra el kirchnerismo por las denuncias de espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri

Alan Soria Guadalupe 29 de junio de 2020 • 21:08

Patricia Bullrich cree que el allanamiento a Darío Nieto, que fue el secretario privado de Mauricio Macri, en la causa en que investiga una presunta red de espionaje ilegal durante el gobierno anterior es parte del "Ministerio de la Venganza" del kirchnerismo.

En una entrevista con LA NACION, la exministra de Seguridad y presidenta de Pro asegura que hay una decisión del gobierno de Alberto Fernández de "meter en el barro" a dirigentes de Juntos por el Cambio y desconfía de la veracidad de las denuncias de espionaje contra Macri. "Ya le hicieron esto a Mauricio. La primera es una tragedia, la segunda es una comedia", dijo.

Junto con Macri y otros dirigentes del espacio, la exfuncionaria firmó ayer un comunicado de Juntos por el Cambio en defensa de Nieto . "Nosotros sabemos de la conducta de nuestra gente y por eso salimos a defender", aseguró

-¿Cuáles son los riesgos que ven en esta decisión de allanar la casa de Darío Nieto?

- El objetivo es que una parte del plan de impunidad que tiene el Gobierno es querer meternos a nosotros en el mismo barro de ellos. A Cristina también le habían metido los secretarios presos pero llenos de oro, de plata, con departamentos que todavía están rematando. Quieren generar una comparación, un paralelismo, pero sabemos que somos transparentes, institucionales, y por eso salimos todos a defender a Darío. Cuando sucedió lo de los secretarios del kirchnerismo a la única que defendían era a Cristina y a sus hijos. Nosotros sabemos de la conducta de nuestra gente y por eso salimos a defender.

-¿Cree que hubo influencia del Poder Ejecutivo?

-Claramente hay una decisión. [La interventora de la AFI, Cristina] Caamaño manda a abrir causas con información que no sabemos si esta corroborada, si tiene trazabilidad. [El titular de la comisión bicameral de Inteligencia] Leopoldo Moreau viola la ley y hace todo público, encuentran agentes que son todos amigos de los abogados de ellos, gente que entró en la agencia en el kirchnerismo. Me preguntaría al revés. ¿Quién metió a esta gente en la agencia? ¿A quiénes respondían? Evidentemente ellos fueron a ofrecer sus servicios o ya estaban ahí.

-¿Y no se los pudo detectar durante el gobierno anterior?

-Yo no soy de la AFI, pero en el Ministerio de Seguridad yo no podía saber todo lo que hacía cada uno de los agentes. Además, no son de inteligencia, tienen menos poder. Uno trata de generar buenas conducciones que guíen a la gente a un buen lugar y tener una buena política, pero siempre podés tener problemas.

-¿Qué papel considera que juega Cristina Kirchner?

-Ella se dedicó a planificar una estrategia muy clara del plan de impunidad. Tiene el capítulo de su propia impunidad y el del Ministerio de la Venganza. Son como los dos capítulos de un libro. Totalmente, ahora está volcada en el Ministerio de la Venganza. Ellos lo avisaron.

-¿Cómo cree que evolucionará la situación?

-No lo sé. Inclusive me parece que hay problemas de competencia en el juzgado porque era una causa que se investigaba en otro lado. Nosotros en el comunicado dijimos que confiamos en Darío pero que también está a Derecho. Finalmente, si uno cree en las instituciones sabe que hay un proceso. Cristina siempre decía: "Bueno, a mí me sacan escuchas". A mí eso no me gustó, siempre estuve en contra. Tuve acceso a muchísimas escuchas por el trabajo que tuve y nunca le di a nadie nada porque no considero que sea bueno. Menos, cuando son de carácter personal. Nunca trabajé así. Ahora, todo lo que ellos criticaron, que hay que decir que la gente es inocente antes de declararla culpable, que las personas no están ni siquiera procesadas, que hay que ir contra las prisiones preventivas; ahora ellos piensan lo contrario: juzgan a la gente y ya la condenan. Ya no quieren las mismas garantías. Yo me banqué la construcción de un relato que si lo dejaban pasar se convertía en realidad.

-El documento dice que el Gobierno quiere enrarecer el clima político. ¿A qué se refiere?

-A todo lo que vienen haciendo. De golpe te dicen que quedarse con las empresas son ideas locas y después aparece la expropiación de Vicentin. Después no respetan una votación en el Senado que requiere los dos tercios. Dicen que quieren cambiar la Corte Suprema, aprietan a provincias nuestras sacándole obras como hicieron con Mendoza. Hay métodos inaceptables: el apriete al federalismo para que les votes cosas, la truchada de no respetar los dos tercios de los votos para la conformación de una comisión, la expropiación de una empresa, la destrucción de la empresa de la competencia de Aerolíneas Argentinas para quedarse con el mercado, la derogación de todos los instrumentos que habíamos dictado en el Ministerio de Seguridad y el cambio del decreto de las Fuerzas Armadas [que reinstauró, este lunes, la doctrina kirchnerista].

-¿Cuál es su consideración respecto de las denuncias de espionaje contra Mauricio Macri?

-Ya le hicieron esto a Mauricio. La primera es una tragedia, la segunda es una comedia.

-¿Habló con el expresidente?

-Sí.

-¿Qué le dijo?

-Está claro que la idea de ellos es igualarnos para abajo. Lo mismo que hacen con la Argentina. Decir que todos somos pobres. Nosotros no vamos a permitir que nos igualen para abajo.