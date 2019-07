Peppo: "Le pediría a Cristina que me deje competir en igualdad de condiciones"

Enfrentado con Capitanich, el gobernador de Chaco busca la reelección Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Néspolo

Domingo Peppo, el gobernador de Chaco, está enojado. Pero se cuida y apenas lo sugiere. El Frente de Todos, el espacio que postula a Alberto Fernández para la presidencia, le negó la posibilidad de competir por un lugar en el Senado con la boleta presidencial y sí se la dio a su antecesor y rival, Jorge Capitanich , actual intendente de Resistencia y exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner .

En una entrevista con LA NACION, el gobernador chaqueño atribuyó el revés de la boleta corta al "lobby" de Capitanich y le reclamó a la expresidenta que lo deje competir "en igualdad de condiciones". Ocurre que, más allá de la disputa por las bancas en el Senado , está la pelea por el trofeo mayor: la gobernación de la provincia, que Peppo aspira a asumir por otros cuatro años. ¿El enemigo? Siempre Capitanich.

-El Frente de Todos decidió que Capitanich irá con la boleta presidencial y usted con boleta corta. ¿Cómo evalúa esa decisión?

-No me pareció equitativa. He charlado con Alberto [Fernández] sobre la posibilidad de que la decisión se reconsidere teniendo en cuenta mi rol de gobernador y presidente del partido [justicialista de Chaco]. También es importante la actitud que tomó el Frente de Todos al abrirse y generar expectativa. Lo único que yo pretendía era tener igualdad de condiciones en la competencia de senadores que, en el fondo, es la competencia por la gobernación.

-¿Alberto qué le dijo?

-Que iba a ocuparse del tema para ver si se puede resolver lo antes posible.

-¿Cuáles son los plazos?

-Tiene que ser en los próximos días. Está en juego la posición de un espacio importante de la sociedad chaqueña que apoya el proyecto que yo encabezo frente a las diferencias locales que tenemos con Capitanich. Hay que generar igualdad de condiciones para un objetivo común, que es que Alberto sea el próximo presidente. Nuestra lista no solo está comprometida con Chaco, sino con el proyecto nacional que él representa.

-¿Fue una decisión de Cristina dejarlo con boleta corta?

-No lo atribuyo a una decisión de Cristina, sino a una especie de lobby chaqueño hacia arriba para competir con diferencias y generar una ventaja.

-¿El lobby de Capitanich funcionó sin una decisión de Cristina?

-Evidentemente tuvo algún eco.

-Con Capitanich habían llegado a un acuerdo para ser los dos candidatos a senadores y Cristina lo vetó.

-No le atribuyo el veto a ella. Creo que ganaron las especulaciones locales vinculadas a la gobernación que yo pretendía discutir más adelante.

-Teniendo en cuenta lo que pasó en su caso, ¿cree que el kirchnerismo cambió?

-Tengo la esperanza de que así sea, que haya la amplitud que demostró el gran gesto de Cristina de convocar a Alberto Fernández, que fue un gran crítico de su gestión. Esa convocatoria significó un cambio y creo que ese cambio se mantiene. Pero hay sectores que no cambiaron, que generan lobby para que pasen cosas como lo que pasó en Chaco.

-¿Qué sectores no cambiaron?

-El de Capitanich, por ejemplo. Es un referente importante y sigue aferrado a un estilo distinto al que la sociedad quiere y que también quiere Cristina porque lo incorporó a Alberto. Esa apertura no se manifiesta en Chaco, donde hay un cerramiento pleno a un espacio.

-¿El lobby chaqueño del que habla es más poderoso que Cristina?

-No sé si es más poderoso, pero estar, está.

-¿Va a ir a la Justicia?

-Es una posibilidad. No nos gusta judicializar la política, pero acá nuestro derecho de adherir a un espacio. Lo mejor sería que el tema tuviera una resolución política.

-¿Aceptaría renunciar a la competencia por la gobernación a cambio de conseguir la boleta con Alberto y Cristina?

-No. Salvo que vengan con un argumento que me convenza. Hoy no lo hay. Tengo derecho a un segundo mandato en función de que un solo mandato es poco para llevar adelante una gestión de gobierno. Capitanich debería entenderlo. Él tuvo la posibilidad de ir a un segundo mandato sin que nadie lo cuestionara.

- Si pudiera plantearle el tema a Cristina directamente, ¿qué le diría?

-Lo mismo que le dije a Alberto. Que soy un dirigente, un militante que viene de abajo, que defiende el peronismo en el Chaco desde hace mucho tiempo, mucho antes que el propio Capitanich, y que todo me costó mucho esfuerzo.

-Y puntualmente sobre el tema de la lista, ¿qué le diría?

-Que me deje participar en igualdad de condiciones. Que entiendo la afinidad hacia Capitanich por la confianza que le dio haber sido su jefe de Gabinete.

-¿Cristina cambió?

-Creo que sí. Creo que cambió, que está muy preocupada por lo que pasa en el país y que puede aportar a mejorar la situación de mucha gente que la está pasando muy mal.

-En el kirchnerismo sugieren que Capitanich está muy arriba en las encuestas por la gobernación y que lo más conveniente es que usted de un paso al costado.

-Nuestros datos no condicen con eso. Muy por el contrario, muestran que somos muy competitivos porque defendimos el proyecto del peronismo en una de las peores crisis de los últimos 20 años, agravada por una emergencia hídrica reiterada. Creo que podemos ganar ampliamente.

-¿Cómo se imagina a Cristina vicepresidenta?

-Creo que el presiente va a ser Alberto con todos los atributos, con todo el poder. Veo a una Cristina que va a colaborar como vice con un rol importante en el Senado, un lugar que ella conoce como nadie y que va a ser clave porque lo que viene para el país no es nada fácil. Creo que pueden hacer una buena dupla.