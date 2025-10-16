Periodistas de LA NACION analizan la segunda jornada del coloquio de IDEA

El Director de Contenidos de LA NACION, José del Río, y los periodistas económicos del medio, analizan la segunda jornada del Coloquio de IDEA, el evento que reúne a los empresarios más relevantes del país. Como publicó LA NACION, los empresarios reclamaron durante el primer día del evento reglas claras y modernizar los marcos laboral y tributario.

En un mensaje pregrabado de 10 minutos ante los empresarios en Mar del Plata, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a ratificar este miércoles por la mañana que la mejora de la competitividad del sector privado argentino no vendrá de una devaluación, en momentos en que aparecen dudas sobre el futuro del dólar luego de las elecciones intermedias del 26 de octubre. Además, prometió reformas laboral y tributaria para la segunda etapa del gobierno de Javier Milei.

61 Coloquio Idea 2025 bajo el lema "Juega Argentina, a competir, producir, innovar". Luis Caputo Mauro V. Rizzi

En el cierre, Caputo pidió a los empresarios que “acompañen” al Gobierno en estos cambios, que admitió, para muchos son difíciles. “Venimos de un esquema muy distinto, de una economía cerrada, y abrirse a la competencia y tener que invertir es un desafío. Hay que lograr construir un nuevo país; es fundamental para los 45 millones de argentinos”, dijo el funcionario, que volvió a agradecer la “cooperación” del sector privado. “Creemos que la Argentina va a lograr ser el país más libre en los próximos 20 años, el país con mayor crecimiento y vamos a dejar el alma para conseguir estos objetivos”, concluyó.

Desde las 13.10 se llevan a cabo en el coloquio de IDEA actividades de de Networking que se extenderán hasta las 19. La jornada cerrará con la cena-cocktail Noche Galicia que se realizará en el hotel Costa Galana entre 20:30 a 23:30.