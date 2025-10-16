Qué se sabe del candidato a diputado que murió tras descompensarse en un streaming

Hernán Damiani falleció el miércoles durante un programa de streaming llamado Dólar Blue. El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), de 64 años, sufrió un infarto al inicio de la transmisión y fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Madariaga, donde ingresó sin vida. El hecho ocurrió en Misiones y generó conmoción en el ámbito político.

La tragedia de Hernán Damiani

El candidato suplente a diputado nacional por la UCR se descompensó durante su participación en el programa de streaming Dólar Blue. Según informó Misiones Online, el candidato se desmayó frente a los participantes del programa, entre ellos Rosario Villalba, Virginia Villanueva y Aída Vaztique, así como del equipo de producción.

Inmediatamente, se solicitó una ambulancia, que llegó a los pocos minutos, pero, mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia, Damiani fue asistido por el doctor y exministro de Salud provincial Walter Villalba, quien se encontraba en el lugar.

La trayectoria de Hernán Damiani

Hernán Damiani tenía 64 años y era candidato suplente a diputado nacional por la UCR de Misiones. Militó durante décadas en la UCR misionera desde el retorno de la democracia en 1983. Abogado de profesión, se destacó por su capacidad para construir consensos políticos y ocupó diversos cargos.

La trayectoria política de Hernán Damiani se caracterizó por su compromiso con el radicalismo y su vocación de servicio. Ocupó una banca en la Legislatura de Misiones en dos períodos, desde 1991 hasta 1995 y luego desde 1997 hasta 2001. En 2001, asumió como diputado en el Congreso Nacional, donde llegó a presidir la Comisión de Legislación Penal.

Su labor legislativa se complementó con su participación en el Concejo Deliberante de Posadas. A lo largo de su carrera, Damiani asumió la presidencia de la UCR en varias oportunidades y participó en la convención encargada de redactar la Carta Orgánica Municipal de Posadas. En 2024, el Concejo Deliberante de Posadas reconoció su trayectoria y contribución institucional a la Carta.

Rol en el radicalismo misionero

Según el portal Primera Edición, Damiani fue una de las figuras más influyentes del radicalismo en la provincia desde el retorno a la democracia. Se le reconoció su trabajo para mantener la estructura del partido en un contexto dominado por el Frente Renovador y el peronismo.

Su labor se centró en la fiscalización, afiliación y logística electoral de la UCR en la provincia. También se esforzó por lograr el consenso entre las líneas internas del partido, especialmente cuando integraba la alianza Juntos por el Cambio.

En las elecciones legislativas, Damiani integró la lista que encabezan Gustavo González, Guadalupe Kolodziej y Nicolás Godoy. Su objetivo era reimpulsar la presencia de la UCR en el territorio y renovar la dirigencia.

Reacciones tras su muerte

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, expresó en sus redes sociales: “Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo”.

El senador de Chaco Víctor Zimmermann, también de la UCR, manifestó sus condolencias: “Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro correligionario Hernán Damiani. Acompaño a su familia y amigos en este doloroso momento”.

El equipo del programa Dólar Blue emitió un comunicado: “En este escueto comunicado, lo único que queremos decir en nombre de todo el equipo de Dólar Blue es por la salud del candidato Damiani, de la Unión Cívica Radical. Les pedimos por favor a quienes estaban conectados en el vivo y quienes vivieron lo acontecido que por favor no repliquen esas imágenes por respeto a la familia y a quienes se encontraban ahí”.

Agregaron: “Desde el equipo de Dólar Blue lo único que decimos es que nosotros hacemos un programa de streaming político. Lo único que ponemos en relieve es hablar de la política como sea. Y esto está por encima de cualquier cosa. Acá pasa a segundo plano todo, el programa ya no tiene importancia”.

