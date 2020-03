Pichetto: "El Gobierno debe anunciar medidas para aliviar al sector productivo"

El excandidato a vicepresidente de Cambiemos advirtió que las medidas económicas que anunció el Gobierno "no son suficientes". Crédito: Alejandro Guyot

El excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto , advirtió que, en el marco de la situación de emergencia desatada por brote de coronavirus en el país, el Gobierno debería instrumentar cuanto antes un paquete de medidas fiscales y tributarias destinadas al sector productivo que, a su juicio, se verá paralizado por la cuarentena. A su juicio, los anuncios que realizó hasta el momento el Poder Ejecutivo no son suficientes.

"Este no es el momento para plantear diferencias respecto de las decisiones que, en materia sanitaria, anunció el Gobierno. Hay que actuar con responsabilidad y solidaridad social -sostuvo Pichetto, en diálogo con LA NACION -. Sin embargo, sí me preocupan los efectos que tendrá esta crisis sobre la economía. El Poder Ejecutivo anunció beneficios destinados a los sectores más vulnerables, a los jubilados, a los beneficiarios de planes sociales y de la Asignación Universal. Ellos van a recibir la asistencia del Estado, está bien. Pero a mí me preocupa es la gente que trabaja, los emprendedores, los monotributistas, los comerciantes, las pymes, las industrias. Esa gente va a sufrir un 'parate' muy grande y debería recibir por parte del Estado medidas más completas".

Pichetto apuntó a la AFIP y a su titular, Mercedes Marcó del Pont . "Todavía la AFIP no tomó medidas sobre el vencimiento del anticipo del impuesto a las Ganancias. Tampoco se anunciaron medidas para aflojar la presión impositiva sobre el sector productivo: los vencimientos se mantienen cuando debería haber un alivio, una prórroga. La AFIP debería actuar rápidamente con mecanismos de moratoria, de revisión de las tasas de interés", enfatizó el excandidato, en consonancia con los reclamos del sector .

El exsenador justicialista apoyó la decisión del Gobierno de que las empresas afectadas por la crisis no paguen los aportes patronales, pero advirtió que no es suficiente. "En esta emergencia hay que preservar la cadena productiva y a sus trabajadores, que son los que mueven la rueda de la economía. Quienes producen y pagan sueldos en el sector privado deberían tener el respaldo de los tres niveles del Estado, tanto nacional, como provincial y municipal. Hoy no tienen ningún tipo de alivio, tienen que pagar los impuestos en tiempo y forma y, al mismo tiempo, pagar los sueldos a fin de mes", insistió.