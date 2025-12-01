Habló la mujer que grabó a Jorge Macri enojado en un encuentro con vecinos: “No soy infiltrada”

Este lunes habló por primera vez Paula Hindoian, la mujer a la que el gobierno porteño acusó de “infiltrada” luego de que publicara una serie de videos del tenso cruce entre Jorge Macri y vecinos de Liniers. “No soy infiltrada y no soy kirchnerista. Soy una simple vecina: vivo en Liniers, nací en Liniers, amo Liniers y me interesa que esté bien”, afirmó a LA NACION.

Las imágenes -que se volvieron virales en las redes sociales en los últimos días- muestran al jefe de Gobierno en un encuentro vecinal que giró en torno a la inseguridad. La reunión, que ocurrió el viernes 28 de noviembre y estuvo orientada a escuchar las inquietudes de la gente del barrio, terminó con algunos gritos y malas contestaciones del mandatario.

El tenso momento entre Jorge Macri y los vecinos de Liniers

Ante la consulta de este medio, desde el gobierno porteño dijeron que el contenido fue “editado y movido” con la intención de dañar su imagen y que “infiltraron la reunión a propósito”. Además, añadieron que fue propagado en redes por personas afines al kirchnerismo.

"Soy ‘anti k’, odio a los kirchneristas. Solamente empecé a grabar porque no podía creer lo que veía. Está todo compilado porque no entraba todo en TikTok, pero los videos están completos", afirmó Hindoian en diálogo con este medio. Los videos completos, a los que pudo acceder LA NACION, muestran partes del encuentro entre Macri y los vecinos del barrio porteño.

La vecina que lo acusó de violento

En algunos de los videos, Macri, algo malhumorado, dice: “Lo único que te pido es que no interrumpas más hasta que te toque la palabra”. “A veces las soluciones no son las que te gustarían o las que se puedan implementar”, responde en otro tramo. Ante las acusaciones de los vecinos, expresa casi a los gritos: “Llamá a los medios de comunicación si querés, no me corras”.

Otro de los cruces con los vecinos

El video que agrupaba los fragmentos fue subido originalmente por Hindoian en sus redes sociales. Ella misma puso en los comentarios que participó del cara a cara con Macri y que fue una de las que increpó al mandatario por los hechos de inseguridad.

“Tengo un contenedor en la puerta de mi casa que está lleno de basura y tengo un nene de 6 años con el que no puedo salir a pasear por el olor; al colegio de mi hijo los chicos no pueden ir solos porque les roban. Fui por eso, porque me comprometo”, añadió y marcó: “Me iba a quedar solo un rato porque tenía que ir a buscar a mi hijo al colegio y ahí empecé a escuchar las barbaridades que decía”.

Las acusaciones de los vecinos

“El principio no lo grabé porque pensé que iba a ser solo eso, pero ya arrancó así. Cuando vi que seguía ahí sí arranqué a grabar. Cuando llegué a mi casa dije ‘esto lo tengo que compartir’ y puse las peores partes”, expresó y consideró: “Tengo un tema con los violentos. Macri es un tipo violento".

Otra de las peleas

La mujer detalló que ésta no fue la primera vez que asistió a uno de estos encuentros, y que, de hecho, su participación se debió a los resultados positivos que había tenido en la primera oportunidad.

“Yo ya había ido a un encuentro con Ezequiel Sabor (secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño) que se hizo en el colegio de mi hijo. Fue excelente, por eso volví a ir. Todos estuvimos en paz; le dije que pagaba ABL y no tenía nada y a la semana me habían arreglado la luminaria de la cuadra de mi casa. Cuando me llegó para ir a ésta dije voy a ir y se desmadró todo", dijo y cerró: “No es por un tema de política. Yo no tengo nada que ver, no gano con el jefe de Gobierno sea él o Larreta”.