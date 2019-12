Tinelli estuvo de recorrida con el intendente kirchnerista Juan Zabaleta Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

En otro capítulo de la inmersión de Marcelo Tinelli en la política, el conductor de ShowMatch participó ayer de la presentación del Plan de Lucha Contra el Hambre que el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, encabezó ante jefes comunales peronistas en un comedor de ese municipio.

El acto se realizó en el Centro Educativo Complementario "Casa del Niño", de la localidad de William Morris, y contó con la participación de trabajadores de merenderos y comedores, emprendedoras de la economía social, comerciantes y empresarios, según consignó la agencia Télam. Además de intendentes peronistas, como Gabriel Katopodis (San Martín), estuvo el diputado nacional por Consenso Federal Eduardo "Bali" Bucca, exjefe comunal de Bolívar, de donde es oriundo el conductor televisivo.

"Es una alegría verlo [a Tinelli] al lado nuestro, porque hombres y mujeres de las características de Marcelo suman, no a la política, sino a la tarea que tenemos de que los pibes puedan comer cuatro veces por día, y que vuelvan a comer con sus papás en sus casas. Para eso está trabajando al lado de Alberto [Fernández]", dijo el intendente Zabaleta al iniciar la presentación del programa. Tinelli participó el mes pasado en el primer encuentro del Consejo Federal de Lucha contra el Hambre junto al presidente electo y referentes de distintos sectores.

El conductor, en tanto, expresó su agradecimiento a Fernández por haberlo convocado a él "y a tanta gente importante del país" para ese grupo. "Me quedé asombrado de la amplia convocatoria de gente de distintos sectores y con distintos pensamientos también. Eso ya habla de que se viene una Argentina distinta, con la mirada en los que menos tienen", dijo Tinelli, candidato a presidente del club San Lorenzo de Almagro.

Crítico, el conductor agregó: " Este país va a cambiar si miramos desde abajo para arriba, no como se venía haciendo anteriormente. Este país no va a salir con cien personas que se enriquezcan, y que de ahí venga un efecto derrame, que eso no sé de dónde salió, porque nunca sucedió en Argentina. Este país va a crecer mirando abajo, a los que menos tienen, dándoles amor, que los chicos puedan comer, estando cerca, que haya un plan real contra el hambre y la pobreza".

"Me emociona estar acá. Felicito a Juanchi [Zabaleta] y a toda la gente de la zona que colabora y contiene a tanta gente humilde y que le da de comer a tantos chicos. Me voy lleno de amor y de emoción", cerró Tinelli.

Durante el acto, Zabaleta firmó un decreto que crea la Unidad Ejecutora del Plan Argentina contra el hambre en el ámbito municipal.

Estuvieron presentes también los intendentes de Bolivar, Marcos Pisano; de Paso de los Libres (Corrientes), Martín Ascúa; de Oberá (Misiones), Carlos Fernández; y de Villa María (Córdoba), Martín Gill. También las intendentas electas de Moreno, Mariel Fernández, y de General Pico (La Pampa), Fernanda Alonso.

Mensajes con Alberto Fernández

Por la noche, el conductor compartió fotos del acto en Twitter y agradeció a Zabaleta, Katopodis y Bucca. "Una Argentina con la mirada puesta en los que menos tienen, en los que más nos necesitan, en los que más han sufrido en estos últimos años. Un orgullo trabajar junto a ustedes en este plan #ArgentinaContraElHambre", escribió.

"Felicito también por la propuesta firmada, a todos los intendentes convocados a esta cruzada nacional de la lucha contra el hambre en Argentina, que encabeza nuestro presidente @alferdez. Gracias a todos por recibirme con tanto amor hoy en Hurlingham", dijo.

Esta mañana, al responder varios mensajes -entre ellos, el del fundador y CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin-, Alberto Fernández también le dedicó una respuesta al conductor: "Gracias @cuervotinelli por tu enorme compromiso en la lucha contra el hambre. Así los argentinos debemos cumplir un imperativo moral. Lo saben los intendentes que en estos años cubrieron las necesidades que el Gobierno Nacional desatendió. La lucha contra el hambre es con todos".