El presidente electo durante la reunión llevada acabo ayer en Puerto Madero Crédito: Prensa: Frente de Todos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de noviembre de 2019 • 13:58

El presidente electo, Alberto Fernández, defendió la presencia de famosos como Marcelo Tinelli y Narda Lepes durante el primer encuentro del consejo federal contra el hambre y se quejó de la "argentina miserable" que puso foco en los vehículos de alta gama que usaron algunos de los participantes para llegar hasta Puerto Madero.

"El encuentro de ayer fue maravilloso", destacó hoy Fernández en una entrevista radial, y agregó: "Esa es la Argentina miserable. [A los que asistieron] no les pedí que se disfracen de pobres. Todos sabemos de dónde vienen. Les pedí que ayuden a vivir mejor a otros. Hay una Argentina que se resiste a eso, y una Argentina miserable que piensa que es un acto político de Alberto Fernández".

Sobre Lepes, dijo que en la reunión "explicó que el problema no es esencialmente el hambre sino lo mal que se come, y habló de la diferencia entre el comer y el alimentarse".

Reveló que el momento más "emotivo" del encuentro fue cuando el referente de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Esteban "Gringo" Castro, contó que su mujer escuchó a un niño decir que "había encontrado la manera para saciar su hambre: mojando cartón y comiéndolo".

También rescató el aporte de Tinelli: "Le tengo afecto, silenciosamente trabaja con su fundación sin que salga en los diarios, y asumió el compromiso de difundir el problema en su programa de TV, y le pedí también que muestre la otra cara de las organizaciones sociales".

"Hablaron todos los sectores. Y todos dijeron cosas valiosas, fue un buen punto de arranque, pusimos blanco sobre negro y tomamos dimensión del problema. Los vi a todos muy comprometidos", concluyó Fernández.

Además, Fernández destacó el "compromiso" y los "aportes" que hicieron los referentes sociales, políticos, económicos y sindicales que participaron del encuentro.

El presidente electo también afirmó hoy que el diputado Daniel Arroyo "es la persona que más conoce" de desarrollo social en el país y que "difícilmente no sea el responsable de esa área" a partir del 10 de diciembre. "Y digo difícilmente porque no se lo ofrecí todavía; tal vez me diga que no", bromeó Fernández.

Arroyo coordinó ayer el primer encuentro del consejo que ayudará a implementar el programa "Argentina contra el hambre" a partir del 10 de diciembre, que integran referentes de la política, los sindicatos, las empresas, las organizaciones sociales y la Iglesia, entre otros.

Por otro lado, dijo que la ley de legalización del aborto "debería salir" durante su gestión, tal como lo afirmó esta semana al participar de la presentación del libro "Soy Belén", de Ana Correa, que relata la historia de la joven tucumana que pasó casi 3 años presa por un aborto espontáneo.

"Ese libro hay que leerlo. Son cosas que me avergüenzan mucho. Cuando uno ve eso entiende porque hay que corregir esas cosas", indicó.

"El Papa dijo una obviedad"

Fernández sostuvo hoy que las críticas del papa Francisco al "uso arbitrario" de la prisión preventiva constituyen "el ABC del derecho procesal penal", y dijo que lo habló en reiteradas ocasiones con el pontífice.

"El Papa ha dicho una obviedad para los que enseñamos derecho procesal penal. Ha dicho algo que el ABC del derecho penal, lo que pasa es que en Argentina muchos se rasgan las vestiduras", detalló Fernández durante la charla con AM 750.

Ayer, en un discurso frente a miembros de la Asociación Internacional de Derecho Penal -a quienes recibió hoy en el Vaticano- Francisco criticó el "uso arbitrario" de la prisión preventiva, denunció el "lawfare" contra "dirigentes políticos" y pidió que el denominado "ecocidio" sea declarado como un "crimen contra la paz".

"Ay Dios... es muy difícil leer esa tapa de Clarín", dijo Fernández, y agregó: "¿Cómo se animan a escribir eso? Es muy difícil, pero la gente va entendiendo dónde está la locura".

Además, contó que habló del tema "varias veces con el Papa", y recordó especialmente cuando se entrevistó con él en Santa Marta para darle detalles de la detención preventiva del expresidente de Brasil Inacio "Lula" da Silva, recientemente liberado.

"Yo llamé la atención del Papa porque esto viene pasando en toda América Latina. Desde 2015 a esta parte se dieron cambios legislativos, los más notorios, en Ecuador, Brasil y Argentina, con la figura del arrepentido", explicó el mandatario electo.

"Lo hablé muchas veces con el Papa y lo tiene muy claro. Y si revisan, desde hace mucho tiempo el Papa, en sus sermones, ha rescatado la idea de los perseguidos por el poder".

En su discurso de ayer, el pontífice argentino sostuvo que "el encarcelamiento preventivo, cuando es impuesto sin que se verifiquen las circunstancias excepcionales que lo habilitan, o por un período excesivo, vulnera la presunción de inocencia y el principio según el cual todo imputado debe ser tratado como inocente hasta que una condena firme establezca su culpabilidad".

"La situación se ha agravado en algunos países y regiones donde el número de detenidos sin condena ya supera ampliamente el 50% de la población carcelaria", dijo Jorge Bergoglio durante la reunión.

"Este fenómeno contribuye al deterioro de las condiciones de detención y es causa de un uso indebido de destacamentos de policía y militares para esos fines", lamentó el Papa.