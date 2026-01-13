Qué dijo Chiqui Tapia sobre las acusaciones en contra de la AFA

Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA, rompió el silencio en Mar del Plata frente a la investigación que indaga el circuito financiero de la entidad del fútbol. El dirigente se instaló en el Balneario 12 de Punta Mogotes y desde allí desestimó la gravedad del frente judicial que afronta su administración.

Las declaraciones de “Chiqui” Tapia en Mar del Plata

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino dialogó con LA NACION y definió su postura ante las acusaciones, cuyas denuncias apuntan a maniobras con fondos hacia sociedades vinculadas a su entorno y al tesorero Pablo Toviggino: “Son dos realidades distintas, la de los medios y la de la gente”, aseguró.

Consultado por LA NACION Claudio “Chiqui” Tapia desestimó las acusaciones Mauro V. Rizzi

Para el directivo, el conflicto pertenece a una esfera ajena a su gestión diaria y responde a una lógica de prensa: “No le doy bola a lo otro, es lo mediático”, enfatizó sobre las revelaciones periodísticas que detallan el flujo de dinero.

Tapia rechazó de plano la existencia de procesos formales en su contra al momento de la consulta. “¿Cómo lo llevo? Tranquilo, no estoy imputado, nada”, sentenció. La justicia posee otra visión sobre el expediente, ya que el fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó al dirigente por la presunta retención indebida de tributos por una cifra cercana a los 19.000 millones de pesos. Tapia insiste con su tranquilidad y afirma: “Con lo otro no pasa nada”.

Tapia dialogó con LA NACION en Punta Mogotes y restó importancia a las denuncias sobre el manejo de fondos Mauro V. Rizzi

La repercusión de las acusaciones en el entorno familiar

El foco de preocupación del dirigente recae sobre su círculo íntimo ante la exposición de las denuncias. Tapia explicó la manera en que sus hijos procesan la imagen pública y las noticias sobre las causas. “Lo único que me preocupaba siempre era la familia, pero los pibes ya están grandes”, detalló.

El paso del tiempo y la experiencia acumulada ayudan a la asimilación de las acusaciones por parte de sus seres queridos. “Una vez que mis hijos están grandes, ya saben cómo tratar todo esto”, reafirmó el titular de la casa madre del fútbol.

El recibimiento al “Chiqui” Tapia en Mar del Plata

La rutina del dirigente en Punta Mogotes incluye caminatas lentas bajo el sol. El trayecto de 100 metros desde el restaurante hasta su carpa demora diez minutos por la demanda del público. Los turistas solicitan selfies, abrazos y autógrafos de manera constante. Tapia avanza rodeado de personas con una dinámica similar a la de un rockstar. “A la tarde es peor”, comentó sobre la intensidad de los pedidos.

Claudio "Chiqui" Tapia fue aclamado por la gente que se encontraba en Mar del Plata Mauro V. Rizzi

El esfuerzo físico de la interacción le genera molestias corporales. “Me duelen las piernas de pararme y sentarme por las fotos, tengo las rodillas a la miseria”, describió. Tapia vincula estas muestras de afecto directamente con la obtención del título mundial en Qatar 2022 y la continuidad de Lionel Scaloni. “Esta es la verdad”, sostuvo sobre el apoyo recibido. Percibe una respuesta positiva incluso en sus salidas gastronómicas por la ciudad balnearia. “A donde voy es igual”, remarcó.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, firma autógrafos en el Balneario 12 de Punta Mogotes, Mar del Plata

El Balneario 12 muestra ocupación total de sus 300 carpas, donde conviven figuras del deporte y la política. Tapia recibió saludos de funcionarios como Carlos Bianco, jefe de Gabinete del gobierno bonaerense. También frecuentan el lugar exjugadores como Claudio “Turco” García y dirigentes como Hernán Tillous. En la planta alta del complejo opera un estudio de streaming para la plataforma oficial AFA Play.

Chiqui Tapia de vacaciones en el Balneario 12 de punta Mogotes, firmó camisetas y dedicó autógrafos a los más chicos Mauro V. Rizzi

Tapia comparte mesa de truco con amigos y allegados. Los hinchas se acercan a su carpa para interactuar. Valentín, un niño de 5 años, le dedicó un cántico de tribuna completo: “San Lorenzo, vos sos ortiva…”. El pequeño cerró su presentación con un mensaje directo: “Aguante Messi y aguante Wanchope”. Tapia firmó una camiseta para otro simpatizante con la frase: “Para el Tano, Chiqui Tapia”. Un cliente resumió el deseo deportivo general a los gritos desde el pasillo: “¡Vamos por la cuarta, Chiqui!”.

