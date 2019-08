Por la devaluación, la CGT reclama la reapertura de las paritarias

La cúpula de la central sindical se reúne para definir una postura común tras las PASO y la incertidumbre económica Fuente: Archivo - Crédito: NA

Nicolás Balinotti SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de agosto de 2019 • 17:20

Lo que se presumía antes del domingo como una reunión burocrática de la CGT para evaluar el resultado electoral de las PASO, se convirtió ahora en una suerte de catarsis colectiva, con reclamos de reapertura de las paritarias tras la reciente devaluación del peso y la sugerencia de los sindicalistas al presidente Mauricio Macri de que asimile el veredicto de las urnas.

"Queremos urgente rediscutir las negociaciones salariales, el poder adquisitivo se volvió a alterar en estos dos días. No tienen nada que ver ya las paritarias que firmamos", dijo Carlos Acuña, uno de los dos jefes de la CGT, antes de ingresar a la sede de UPCN, donde se reúne la cúpula de la central obrera.

Con las paritarias selladas casi en plenitud entre el 23 y 30 por ciento anual, los gremios pretenden ahora reabrir la discusión salarial. Si bien es una pulseada que se dará sector por sector con los empresarios de los diferentes rubros, la CGT está dispuesta a presionar para que sea generalizado.

"Estamos confundidos y alterados, no queremos que siga cayendo el poder adquisitivo del salario y que suba la inflación. Queremos que se gobierne con más responsabilidad y no estar en campaña permanente. Necesitamos medidas anticíclicas y que a los platos rotos no los paguen los trabajadores", señaló a LA NACION Gerardo Martínez, jefe de los albañiles de la Uocra y un dirigente de buen vínculo con el oficialismo.

La CGT no prevé activar una protesta en el corto plazo. Primará una postura moderada y se garantizará la gobernabilidad. Para los gremialistas el de Macri es ya un gobierno en retirada.

Tal vez los gremios unifiquen su descontento en un documento crítica de la gestión económica de Macri, aunque ahora la prioridad, según dijo un jerárquico de la central, sería hacer reaccionar al Gobierno de que es necesario lograr un escenario de estabilidad económica y financiera. "Si no hay precios, la economía se frena. Y eso es lo que está pasando", advirtio un dirigente de un gremio industrial.

"No está en riesgo la gobernabilidad, nadie quiere que se caiga el Gobierno. Estamos dispuestos a colaborar", remarcó Acuña. Y añadió: "Macri no va a cambiar, él dice que vamos bien. La gente no quiere estar en esta situación. Lo veo como un empresario caprichoso, que hay que hacer lo que él dice".

El Gobierno convocará a empresarios y a los representantes de la CGT y de la CTA para negociar la suba del salario mínimo, vital y móvil, que es hoy de $12.500. La citación al Consejo del Salario se concretaría la última semana del mes en curso. El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, preveía antes de las elecciones un aumento del sueldo básico en línea con lo que cerraron las paritarias del sector público y privado. Ahora, su idea original de un alza entre el 23 y el 30%, podría ser revisada.