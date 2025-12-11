Cuánto gana el personal de la Policía Federal Argentina en diciembre, con el aguinaldo

Los integrantes de la Policía Federal Argentina reciben en el mes de diciembre un salario idéntico al mes anterior, dado que en noviembre impactó el último tramo de aumentos, contemplados en la más reciente resolución del Ministerio de Seguridad.

En diciembre, los policías cobran el mismo monto que en el mes previo

Por eso, en diciembre, y hasta que no se den a conocer nuevos valores con reajuste, se mantienen como monto de referencia los salarios del mes anterior. Cabe destacar que en diciembre, los policías reciben el pago de la segunda cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario).

Anteriormente, la resolución 944/2025, que se publicó en el Boletín Oficial, había establecido la nueva escala salarial para la Policía Federal Argentina, con valores actualizados que iban de junio a noviembre, por lo que en el mes en curso no hay incrementos previstos.

Cuánto gana un policía a partir de diciembre de 2025

El personal de la Policía Federal Argentina recibe en diciembre los siguientes montos, según el cargo que ocupen:

Comisario General: $2.897.608,10

Comisario Mayor: $2.634.189,18

Comisario Inspector: $2.322.561,26

Comisario: $1.852.147,94

Subcomisario: $1.516.748,55

Principal: $1.271.055,55

Inspector: $1.157.355,97

Subinspector: $1.052.141,79

Ayudante: $956.492,54

Suboficial Mayor: $1.711.185,04

Suboficial Auxiliar: $1.555.622,76

Suboficial Escribiente: $1.414.202,51

Sargento 1ro.: $1.285.638,65

Sargento: $1.168.762,41

Cabo 1ro.: $1.062.511,28

Cabo: $965.919,34

Agente: $878.108,49

Aspirante: $671.416,69

Cadete 3er Curso: $658.913,04

Cadete 2do y 1er Curso: $630.979,75

Capellán General: $1.559.311,83

Capellán Principal: $1.187.155,72

Capellán: $1.059.756,66

Auxiliar Superior de 1ra: $1.349.385,07

Auxiliar Superior de 2da: $1.171.080,91

Auxiliar Superior de 3ra: $1.056.458,10

Auxiliar Superior de 4ta: $963.653,06

Auxiliar Superior de 5ta: $929.168,08

Auxiliar Superior de 6ta: $858.117,20

Auxiliar Superior de 7ma: $802.423,27

Auxiliar de 1ra: $1.066.435,57

Auxiliar de 2da: $998.537,87

Auxiliar de 3ra: $945.288,33

Auxiliar de 4ta: $883.851,45

Auxiliar de 5ta: $808.457,01

Auxiliar de 6ta: $768.056,42

Auxiliar de 7ma: $735.016,27

Cuánto pagan las empresas que contraten personal policial en diciembre

Los siguientes son los valores que deben abonar las empresas que requieran el servicio de policía adicional, de la Policía Federal Argentina, hasta que se concrete una nueva actualización:

Servicio de Policía Adicional, modalidad servicio continuo: $15.856,21

Servicio de Policía Adicional, modalidad servicio discontinuo: $21.169,98

Servicio de Policía Adicional, modalidad servicio en ámbito ferroviario: $22.167,19

Adicional por Servicios, bajo la modalidad servicio explosivista: $22.280,26

Cuándo cobran el aguinaldo los policías

Por su parte, el pago del aguinaldo está previsto por ley. La normativa indica que la segunda cuota del aguinaldo se debe cobrar hasta el 18 de diciembre, que coincide con el día jueves, aunque existe un margen extendido de cuatro días hábiles para liquidarlo, por lo que la fecha límite es el 24 de diciembre.

El aguinaldo de la segunda parte del año se calcula tomando el 50 por ciento de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador durante el semestre de julio a diciembre.

En tanto, si un trabajador no completa los meses requeridos para el aguinaldo completo de diciembre, este concepto se liquida de manera proporcional a los meses trabajados. Debido a que cada cuota del aguinaldo toma como referencia el primer o segundo semestre, según el caso, es preciso saber la fecha de inicio de actividades para realizar el cálculo exacto.

Para saber cuál es el monto que corresponde por el SAC, se debe realizar la siguiente fórmula: el salario del empleado, dividido los 12 meses del año y multiplicado por los meses trabajados. Por ejemplo: (100.000/12) x 6 = $50.000.