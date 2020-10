En la zona oeste de la ciudad, más de 80 familias ocuparon un terreno que estaba desocupado Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

En medio de la pandemia y de la ola de violencia que azota Rosario, donde se produjeron 27 asesinatos en septiembre, la toma de tierras asoma como un nuevo frente de conflicto en Rosario, luego de que más de 80 familias tomaran un terreno desocupado en la zona oeste de la ciudad, cerca del estadio mundialista de hockey.

En la ciudad de Santa Fe, en tanto, se produjo este miércoles el desalojo de un predio de Vialidad Nacional, en la zona norte de la capital provincial, que había sido ocupado por unas 100 personas desde febrero pasado. Después de un largo proceso de diálogo no se produjeron incidentes.

El secretario de Hábitat, Urbanismo y Vivienda de la provincia, Amado Zorzón, contó que "el operativo consistió en liberar el terreno de Vialidad Nacional, que quedará en custodia del gobierno de la provincia".

En Rosario, unas 200 familias tomaron la semana pasada un predio de cuatro hectáreas en el oeste de la ciudad, a unos 200 metros de donde se construyó el estadio de hockey donde se realizó el mundial en 2010.

"Creemos que la toma de este terreno está organizada, porque en pocos días, a partir del 20 de setiembre pasado empezaron a llegar familias con materiales de construcción", afirmó a LA NACION el abogado Julio Rodrigo, que representa al dueño de un terreno que tiene unas cuatro hectáreas.

El letrado señaló que este viernes amplió una denuncia en la Fiscalía de Rosario que habían realizado hace 15 días, y que exigirán al Ministerio Público de la Acusación el desalojo inmediato.

Aunque a una escala mucho menor, la toma de tierras en Rosario aparece como conflicto que preocupa porque podría ser fruto de un efecto cascadas del que se originó en la provincia de Buenos Aires. La usurpación de terrenos en Victoria, partido de San Fernando, comenzó el 23 de agosto pasado, cuando decenas de familias se instalaron en un predio de los talleres del ferrocarril Mitre. Le siguieron las tomas de tierras en Guernica, en el partido de La Matanza y en la localidad Los Hornos, de La Plata.

Estas zonas de extrema de fragilidad social y pobreza en el conurbano bonaerense son similares a las de la periferia rosarina. Los últimos datos de pobreza difundidos por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) sitúan a Rosario como uno de los cinco aglomerados con mayor pobreza del país, al alcanzar el 41,8 por ciento, una situación que afecta a 551.802 personas que no alcanzan a cubrir la canasta mínima de bienes y servicios.

A esto se suma el aumento de la indigencia, que alcanzó en el Gran Rosario el 13,3 por ciento en el primer trimestre del año y afecta a son 176.166 personas que no pueden comprar los alimentos básicos con sus ingresos.

Desde el municipio de Rosario señalaron que siguen con atención el tema, pero que por ahora no les parece que tenga similitudes con el proceso de toma de tierras que se dio en la provincia de Buenos Aires. "El municipio monitorea el tema de las usurpaciones de manera permanente. Ya hubo algunos problemas a principios de este año, pero no vemos que haya una conflictividad particular en este momento", señaló a LA NACION Nicolás Gianelloni, secretario de Desarrollo Humano.

Marcelo, un jardinero que participó de la toma de los terrenos en el oeste de Rosario, aseguró -en diálogo con Radio 2 de Rosario- que "no hay nada raro" y consideró que la necesidad los llevó a armar sus casas en ese lugar pero que, cuando puedan, van a pagar.

El concejal de Juntos por el Cambio Carlos Cardozo instó a la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación que ordene el desalojo de los terrenos tomados.

El edil pidió que "con extrema urgencia la Policía de Santa Fe disponga una custodia permanente a los efectos de que no avance el loteo ilegal del predio tomado y se cumpla con la protección de la propiedad privada".

En la ciudad de Santa Fe la toma de terrenos comenzó antes de la pandemia. Fueron unas 60 familias que en febrero pasado tomaron un predio de Vialidad Nacional, donde construyeron casas precarias. Recién este miércoles y después de varias idas y vueltas se produjo el desalojo ordenado por el juez federal Francisco Miño. No se produjeron incidentes.

Ante la presencia de funcionarios municipales y provinciales, las personas desarmaron las casillas y carpas y cargaron todo en camiones del municipio, por lo que el predio quedó desocupado y bajo custodia policial.

