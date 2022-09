Presión de los gobernadores del norte: quieren el 40% de los recursos para obras públicas por los próximos 15 años

RESISTENCIA.– Gobernadores de las diez provincias del Norte Grande se reunieron hoy en Resistencia, Chaco, con el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, y con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, para discutir una serie de puntos que consideran indispensables para romper las asimetrías en relación con el “país central”. Lo más importante fue la petición concreta de que por espacio de 15 años, el presupuesto nacional invierta en el Norte Grande no menos del 40% de los recursos previstos para obras públicas , para garantizar de ese modo las inversiones necesarias por encima de los límites establecidos para las actuales gestiones de gobierno.

La respuesta fue una garantía pública de acompañamiento: “Me llevo la nota con una propuesta de artículo a incorporar en el próximo presupuesto” y “lo digo como jefe de Gabinete y hombre del interior: el Gobierno va a estar a la par de cada uno de los gobernadores y del Norte Grande para llevar adelante esta iniciativa”, afirmó Manzur.

Pero los gobernadores no se quedaron allí. Presionaron también por la segmentación energética, y por el avance concreto en una serie de obras vitales, como una red de laboratorios públicos para abaratar costos y abastecer de esa manera a los hospitales provinciales. El planteo fue recepcionado ya en Chaco por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que también fue de la partida.

Los gobernadores (y dos vicegobernadores) sesionaron en Resistencia bajo la presidencia del santiagueño Gerardo Zamora, quien fue el encargado de comunicar las novedades en el marco de una exposición que iba a ser conferencia de prensa, pero que luego no admitió preguntas.

Los mandatarios de las provincias del NOA y el NEA se reunieron hoy en Resistencia, Chaco

Zamora mencionó los puntos de la agenda urgente, presupuesto y subsidios, pero incorporó al orden del día otros asuntos como la solicitud de refuerzos de la conectividad aérea, la creación de la red de laboratorios y también habló de la creación de un polo audiovisual para todo el Norte. Para cerrar, leyó un párrafo de la declaración con la que la Asamblea repudió el atentado que sufriera Cristina Kirchner. Una ovación cerrada fue la respuesta del colmado auditorio del salón de convenciones donde tuvo lugar el encuentro.

Debate interno

Se esperaba no obstante la firma de un documento integral conjunto, pero eso no ocurrió. Incluso demoró bastante la discusión a puertas cerradas que tuvo lugar desde antes del mediodía. Al final, después de las 15, ministros y gobernadores salieron a hacer los anuncios acerca de las notas que harían llegar al Gobierno. Hablaron Zamora, Manzur y Jorge Capitanich, y no hubo tiempo para más.

Antes de la declaración, cada uno de los mandatarios atendió a la prensa, pero ninguno lo hizo después. Y cuando se expresaron, más allá de los matices, coincidieron en la potencia productiva del Norte, evidenciada en los cientos de expositores que se dieron cita en Resistencia, y en la necesidad de una integración real a lo que hoy es “la Argentina centralista”. Fueron las únicas palabras que se le escucharon, por caso, al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, siempre reticente al contacto con la prensa.

Un artículo en el presupuesto

Después de discutirlo largamente, los gobernadores redactaron una nota dirigida a Manzur para proponer la inclusión de un artículo específico en el proyecto de ley de presupuesto 2023, que ya fue redactado, y que deberá crear “el Programa de Infraestructura para el Desarrollo del Corredor Bioceánico del Norte Grande Argentino”, y garantizar su financiamiento.

Debe decir además -según los gobernadores- que el Poder Ejecutivo queda facultado a promover ese financiamiento “garantizado con fuentes nacionales e internacionales durante el transcurso de 15 años, a los efectos de corregir las asimetrías históricas en materia de infraestructura vial, energética, sanitaria, escolar, habitacional, portuaria, de fibra óptica, agua potable, cloaca y gas”, entre otras.

“El monto anual garantizado -dice finalmente el artículo-, deberá alcanzar como mínimo el 40% del presupuesto de obras de infraestructura asignadas contabilizando las fuentes nacionales e internacionales”.

Los pedidos para Massa

En otro de los documentos, dirigido al ministro Economía, Sergio Massa –con copia a la Secretaría de Energía de la Nación–, los gobernadores del Norte Grande formularon una serie de propuestas concretas destinadas a ejecutar el plan de implementación de subsidios de carácter diferencial para la región, en virtud de “nuestra condición de electrodependientes y del mayor consumo promedio de energía que poseemos con respecto al resto del país”.

En concreto, pidieron “extender como regla general los beneficios de los subsidios tanto a usuarios urbanos como rurales”: 750 kW para toda la región en verano (de noviembre a marzo); 550 kW para el NEA en invierno; 550 kW para el NOA (para todos los consumidores que no tienen acceso a la red de gas) y 400 kW para quienes tienen acceso al gas natural.

A su vez pidieron “promover un tratamiento para usuarios no residenciales que sea compatible con el consumo de las empresas por parte de las distribuidoras de cada jurisdicción”.

El fundamento estriba en las asimetrías entre el AMBA que concentra, según remarcó el gobernador anfitrión, Jorge Capitanich, el 40 % de los subsidios energéticos, mientras que el Norte Grande participa con el 18% . Esos valores, dicen, deben ser corregidos, pues “esta distorsión resulta a todas las luces injusta e insoportable para nuestros comprovincianos”.

Pidieron también por la ejecución inmediata en el marco del plan federal de obras de infraestructura energética en alta, media y baja tensión ya identificadas por nuestras respectivas provincias”, cómo así también “la implementación inmediata del plan de suministro de energías renovables de todas las manifestaciones de interés a los efectos de cumplir con las metas de generación que nos propusimos en virtud de nuestras potencialidades regionales”.

Consiguieron, por el momento, una garantía pública de ser tratados favorablemente, según dijo Manzur cuando habló en el cierre de lo que fue por un lado la XIII Asamblea de Gobernadores y por el otro, la apertura de la Expo Norte Grande que tendrá lugar hasta el domingo en Chaco, con participación de todas las provincias y actores del mundo empresarial, industrial, turístico y cultural.

Repudio al ataque contra Cristina

En el mismo acto, emitieron un documento con el cual repudiaron el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A su vez, exigieron “el pronto esclarecimiento y condena a los responsables de este lamentable hecho, que empaña la vida en democracia”.

“Próximos a cumplir 40 años de democracia creemos necesario redoblar nuestro compromiso con los valores que promueven la convivencia, el diálogo, la paz social y el bien común. Un modelo de país más plural, integrado, federal y próspero, capaz de desplegar todo su potencial productivo, económico y cultural, de garantizar el bienestar de nuestro pueblo y de renovar las esperanzas de un futuro promisorio, requiere de acuerdos fundamentales que tengan como protagonistas a los múltiples sectores que componen la sociedad argentina”, destaca el documento.

Del encuentro participaron los ministros Manzur, De Pedro y Vizzotti; el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe; el secretario de Comercio, Matías Tombolini; la Secretaria de Promoción Turística de la Nación, Yanina Martinez, y la subsecretaria de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional del Ministerio del Interior, Paula Español.

De la XIII Asamblea del Norte Grande tomaron parte el presidente pro tempore del Consejo y gobernador de Santiago del Estero, Zamora; su par de la provincia anfitriona, Capitanich; los mandatarios de Corrientes, Gustavo Valdés; de Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy, Gerardo Morales; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, además de los vicegobernadores de Catamarca, Rubén Roberto Dusso; y de Salta, Antonio Marocco.