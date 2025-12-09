Presupuesto, dólares y Glaciares: el paquete que el Gobierno busca aprobar antes de fin de año

De los seis proyectos que el Poder Ejecutivo incluyó en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias -del 10 al 30 de diciembre-, hay tres que constituyen el núcleo del ordenamiento macroeconómico y que, por su naturaleza, se discutirán en paralelo: el Presupuesto 2026, el proyecto de “Inocencia Fiscal” y la iniciativa que busca prohibir el déficit. En esa mesa de ingresos y gastos, donde se juega el pulso entre la Nación y los gobernadores, el oficialismo prevé sumar otro capítulo sensible: la reforma de la Ley de Glaciares, un reclamo de larga data de varias provincias cordilleranas.

Las reformas laboral y penal, cuya letra chica se conocerá tras el anuncio del “Concejo de Mayo” previsto para esta tarde, podrían requerir un tiempo de maduración mayor. En el oficialismo ya admiten que su sanción se desplazaría al período ordinario, más allá de marzo. Esto ocurre incluso frente al ímpetu de la flamante senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, que presiona por acelerar el proceso y se entusiasma con dictaminar esta misma semana el proyecto de modernización laboral.

Patricia Bullrich, senadora Soledad Aznarez

Según adelantaron en el Gobierno, los proyectos vinculados a empleo, registración, penal y glaciares ingresarán por el Senado. Los otros tres -Presupuesto, “Inocencia Fiscal” y la prohibición del déficit, que incluye sanciones penales para quienes vulneren el equilibrio fiscal- ya están en Diputados, donde comenzarán su tratamiento bajo la conducción de Martín Menem.

La estrategia parlamentaria será, así, un trabajo de pinzas entre Menem y Bullrich, negociando en paralelo con los emisarios legislativos de los gobernadores. A ese esquema se suma el ministro del Interior, Diego Santilli, encargado de aceitar el vínculo político con las provincias.

Martín Menem, reelecto presidente de Diputados

Los legisladores oficialistas tendrán esta tarde su primer baño de detalle: recibirán al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que expondrá los lineamientos técnicos. Se explicará, también, la hoja de ruta legislativa.

En Diputados, los plazos ya están trazados. El oficialismo aspira a debatir y dictaminar el Presupuesto entre el 15 y el 16, para llevarlo al recinto el miércoles 17, con el objetivo de obtener media sanción. Aclaran que podría haber concesiones en la negociación, pero advierten que ninguna alterará el superávit fiscal: cualquier desviación, repiten, será vetada por el Presidente, como ya ocurrió en otros proyectos.

Las conversaciones cruzadas entre oficialismo y oposición ya están en marcha. Menem busca, por un lado, que Nicolás Massot (Encuentro Federal, parte del interbloque Unidos) no presente un dictamen propio y, por otro, recomponer el vínculo con Pro, que endureció su postura ante la falta de definiciones sobre los fondos de coparticipación adeudados por la Nación a la Ciudad.

Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, es uno de los más interesados en reformar la Ley de Glaciares; junto a Manuel Adorni y Diego Santilli Ministerio del Interior

La UCR, en tanto, es el espacio que más insiste en que el Poder Ejecutivo cumpla con leyes aprobadas el año pasado y suspendidas por la administración libertaria: la emergencia en discapacidad, el presupuesto universitario y el financiamiento del Hospital Garrahan.

Con 95 diputados y 20 senadores, los libertarios llegan a esta discusión con otra musculatura. Pero el número -aún a 34 votos de la mayoría en Diputados- también opera como presión. En este nuevo escenario, el oficialismo ya no puede atribuir a la oposición la responsabilidad de que las iniciativas no avancen. Con el tablero reconfigurado, la carga política de cada resultado recaerá, inevitablemente, sobre ellos mismos.