Qué declararon los pilotos que volaban a la quinta sospechada de ser de Toviggino

La investigación judicial sobre la titularidad de una residencia de lujo en Pilar sumó en las últimas horas los testimonios de los pilotos de los viajes hacia el predio. El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky interrogó a los responsables de las aeronaves para obtener detalles sobre la identidad de los pasajeros frecuentes y la naturaleza de los viajes a la quinta vinculada a la tesorería de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Las declaraciones de los pilotos

El magistrado citó a dos pilotos de helicóptero que operaron vuelos hacia la propiedad investigada. La quinta de Villa Rosa figura bajo la lupa de la Justicia por la sospecha de pertenecer en las sombras a Pablo Toviggino. Los testigos afirmaron ante el tribunal que no recuerdan a ninguno de los pasajeros que llevaron al lugar.

La quinta en Villa Rosa contaba con una pista de aterrizaje Ricardo Pristupluk

Fuentes con acceso al expediente precisaron a LA NACION los detalles de la comparecencia. Uno de los pilotos brindó una explicación específica sobre su presencia en la zona y aseguró ante la autoridad judicial que realizaba “vuelos de entrenamiento” a la quinta.

Los funcionarios judiciales indagaron sobre la posible carga transportada en las aeronaves, pero ambos pilotos negaron haber trasladado bultos o paquetes en sus trayectos. Una fuente judicial informó que entre los dos pilotos suman más de 60 viajes a la quinta de Villa Rosa.

El interrogatorio apuntó directamente a la cúpula del fútbol nacional. El juez consultó a los pilotos si podían reconocer a personas específicas, pero ambos respondieron que no podrían identificar como pasajeros al presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni a Toviggino, según sostuvo la fuente judicial a LA NACION.

El juez Marcelo Aguinsky

Esta versión generó dudas en los tribunales. Los investigadores no encontraron hasta el momento listas de pasajeros ni constancias de paquetes trasladados y solicitaron información a la empresa para la que volaban los pilotos, Flyzar. La ausencia de registros formales dificulta la corroboración inmediata de los dichos de los pilotos. “El juez tratará de reconstruir por otros medios si lo que dicen los pilotos era realmente ahí”, sostuvo un funcionario del caso.

Las consecuencias penales por falsear la verdad

La fiscalía evalúa la conducta de los testigos. Existe la posibilidad de que hayan incurrido en un delito si se comprueba que ocultaron información. El artículo 275 del Código Penal prevé el delito de falso testimonio. La norma castiga con prisión de un mes a cuatro años al “testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”.

Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia

La estructura societaria bajo sospecha

La Justicia busca determinar quién es el verdadero dueño de la quinta de Villa Rosa. La documentación oficial muestra una titularidad distinta a la sospechada. En los papeles, pertenece a Real Central.

Esta firma figura como una sociedad integrada por dos personas particulares, el monotributista Luciano Pantano y la jubilada Ana Conte. La hipótesis principal de los investigadores sostiene que ambos actúan como testaferros de autoridades de la AFA.

El análisis de los movimientos económicos de los titulares registrales arrojó datos reveladores, ya que Pantano tenía a su nombre una tarjeta de crédito corporativa de la AFA, con la que pagaba peajes de los autos que se coleccionaban en la quinta. Esa tarjeta registró gastos mensuales por un monto cercano a los 50 millones de pesos.

Los hallazgos durante el allanamiento

El operativo policial realizado previamente en la propiedad aportó elementos físicos que conectan el lugar con el tesorero de la AFA. La Policía secuestró objetos personales y conmemorativos durante la inspección ocular.

El Allanamiento en la quinta de Pilar sospechada de pertenecer a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentina Rodrigo Néspolo

Los agentes encontraron un bolso deportivo que tenía inscripto el nombre de Toviggino y una placa homenaje destinada a él. El inventario del lugar incluyó vehículos de lujo y dos kartings como los que usó el hijo de Toviggino para competir en torneos locales.

