Qué dijo Cristina sobre Milei y el dólar

La expresidenta Cristina Kirchner cuestionó este miércoles la política económica del gobierno de Javier Milei. La dirigente de Fuerza Patria se pronunció en medio de una nueva suba del dólar oficial, que llegó a $1450. En un mensaje difundido en la red social X, también apuntó contra el diputado José Luis Espert por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires.

La exmandataria se refirió de manera directa al presidente Milei en el inicio de su publicación. “¡Ay Milei! Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás”, afirmó. En su texto, recordó que el martes el dólar Contado con Liquidación (CCL) superó los $1500 y que el riesgo país se ubicó por encima de los 1200 puntos.

También criticó una medida reciente del Banco Central. “¿Mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que las billeteras virtuales no pueden vender dólares a precio oficial cuando lo hacían hace más de un año? Daaaaaaaaaale…”, exclamó en su cuenta personal.

Cristina Kirchner utilizó con ironía una sigla asociada al estratega Santiago Caputo, TMAP (“todo marcha acorde al plan”), para rebatirla. “Milei... NMAP: Nada marcha de acuerdo al plan”, escribió. Luego enumeró una serie de promesas incumplidas o resultados negativos de la gestión.

“No dolarizaste, no quemaste el Banco Central (al contrario ‘libertario’, lo utilizás todos los días para intervenir el precio del dólar), tu ‘competencia de monedas’ fracasó, hay más dólares ‘en el colchón’ que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y despiden trabajadores, los comercios están vacíos”, detalló.

La dirigente de Fuerza Patria creó su propia sigla para describir el panorama: “¡Sí Milei! LRA: La Recesión Avanza… ¡y los dólares se te siguen yendo!”. Finalmente, aludió al concepto de “principio de revelación” que utiliza el Presidente. “Principio de revelación: no eras experto en crecimiento económico, Milei. Menos todavía sin dinero. Y mejor ni te cuento sin dólares”, finalizó.

Las acusaciones contra José Luis Espert

En la posdata de su mensaje, Cristina Kirchner dirigió sus críticas hacia José Luis Espert, cabeza de lista de LLA en la provincia de Buenos Aires. “¿Y lo del ‘Profe’ Espert? ¿Qué me contás Milei?”, preguntó.

La expresidenta vinculó al candidato con actividades ilícitas. “Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba ‘cárcel o bala’, asociado y recibe dólares de los narcos. Ustedes son todos iguales… gritan en la tele y arreglan por abajo”, sentenció.

Estas declaraciones surgen luego de una denuncia judicial presentada por el dirigente social Juan Grabois. Investigaciones periodísticas de El Diario AR y Perfil revelaron un documento de la Justicia de Estados Unidos. Dicho registro, parte de una causa contra Fred Machado, muestra un supuesto giro de US$200.000 a Espert.

Fred Machado tiene una condena por narcotráfico en la Argentina y cumple prisión domiciliaria en Viedma, Río Negro. Es también investigado en Estados Unidos, país que solicitó su extradición a la Corte Suprema de Justicia local. Espert admitió en la campaña presidencial de 2019 que Machado le prestó un avión privado y una camioneta.

