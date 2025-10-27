Qué dijo Javier Milei de los resultados de las elecciones de Argentina 2025

El presidente Javier Milei se pronunció este domingo tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. Desde el búnker en el Hotel Libertador, el mandatario envió un mensaje que buscó calmar las disputas internas en la cúpula del poder, revalidó a su círculo de confianza y adelantó sus intenciones de diálogo con sectores de la oposición para la segunda mitad de su mandato.

Qué dijo Javier Milei tras el triunfo en las elecciones legislativas

Tras confirmarse los resultados, el jefe de Estado buscó consolidar la estructura de poder que lo acompaña desde diciembre de 2023. En su discurso, puso en valor a las dos figuras centrales de su armado político y electoral. “Como no podía ser de otra manera, a los dos colosos que han sido los arquitectos de este milagro, Santiago Caputo y Karina Milei. Muchas gracias”, afirmó Milei.

El oficialismo pasará de tener 37 a 101 bancas en la Cámara de Diputados desde el 10 de diciembre Soledad Aznarez

Esta declaración fue interpretada como un gesto para equilibrar la puja interna entre el sector de su hermana, la secretaria general de la Presidencia, y su principal asesor. La mención de ambos en un mismo nivel de importancia reafirma el rol del llamado “triángulo de hierro” en la toma de decisiones del Gobierno.

Además, el Presidente convocó a los gobernadores no alineados con el kirchnerismo, a quienes calificó de actores “racionales” y “procapitalistas”. Les extendió una invitación para abrir una nueva etapa de negociaciones.

Milei mostró su confianza en poder avanzar con las promesas del Pacto de Mayo. El objetivo es conseguir las mayorías necesarias en el Congreso para sancionar reformas clave, como la tributaria y la laboral, y exhibir consenso político ante el gobierno de los Estados Unidos.

La Libertad Avanza obtuvo el 40,84% de los votos a nivel nacional en los comicios legislativos

Cómo interpretó la victoria de medio término Javier Milei

El Presidente sostuvo que el resultado es la confirmación del mandato que su gobierno asumió en 2023. “El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, afirmó Milei.

Agradeció también a todos los ciudadanos por lo que consideró un “enorme acto cívico” y en particular a quienes “siguieron abrazando y apoyando las ideas de la libertad para hacer grande a la Argentina nuevamente”. También aseguró que el resultado electoral demuestra que “dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado” y que le sacaron “14 puntos de diferencia al kirchnerismo”. Su discurso finalizó con una contundente declaración: “Los argentinos le dijeron ‘basta al populismo’, ‘populismo nunca más’”.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habló en el búnker escoltada por Martín Menem Soledad Aznarez - LA NACION

La defensa de la Boleta Única de Papel

Otra de las menciones de su discurso fue dedicada al nuevo sistema de votación. “Deseo darle las gracias a todos los argentinos por esta maravillosa elección que se hizo estrenando un nuevo sistema de votación, que es la boleta única papel”, expresó.

El mandatario defendió la implementación de este sistema, una reforma que, según él, “nunca se había podido pasar”. Atribuyó la resistencia previa a los oficialismos de turno y afirmó que la boleta única “termina con la trampa”. “Nosotros ijimos que lo íbamos a hacer y lo hicimos porque estábamos a favor de un sistema democrático transparente”, subrayó.

"La boleta única termina con la trampa", aseguró Javier Milei María Bessone

Los resultados y el nuevo mapa político

La Libertad Avanza obtuvo un triunfo superior a las expectativas más optimistas del oficialismo. La fuerza se impuso en 16 de los 24 distritos del país, incluidos los cinco más grandes. A nivel nacional, el oficialismo sumó el 40,84% de los votos. Logró una victoria por un punto en la provincia de Buenos Aires, un bastión histórico del peronismo donde Fuerza Patria se había impuesto por 13 puntos en las elecciones locales del 7 de septiembre.

Con estos resultados, la composición del Congreso cambiará significativamente a partir del 10 de diciembre. El bloque de La Libertad Avanza pasará de 37 a 101 bancas en la Cámara de Diputados y de seis a 19 escaños en el Senado. Pese al crecimiento, el oficialismo continuará sin mayorías propias.

Enfrentará a un kirchnerismo diezmado y a un grupo de gobernadores de Provincias Unidas que resultaron debilitados tras ser derrotados por LLA en sus propios territorios, con la excepción de Gustavo Valdés en Corrientes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Matías Moreno.