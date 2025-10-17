Qué dijo Milei de Mauricio Macri

Tras su reciente visita a Estados Unidos, donde se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca, Javier Milei abordó diversos temas de actualidad política y económica en una entrevista con LN+. Se refirió a las elecciones de medio término, a su relación con Mauricio Macri y a la posible designación de Santiago Caputo en un cargo gubernamental.

Javier Milei habló sobre su vínculo con Mauricio Macri

El jefe de Estado reveló que mantuvo una conversación con Mauricio Macri antes de su viaje a Estados Unidos y aclaró que, tras la visita, no hubo nuevos contactos debido a la intensidad de la agenda. Sin embargo, Milei no profundizó sobre el contenido de la charla previa con el exmandatario.

Milei habló sobre su vínculo con Mauricio Macri

El respaldo de Trump

Milei desmintió que el respaldo económico de la gestión de Trump implique consecuencias negativas para Argentina y aseguró que el presidente republicano no solicitó nada a cambio. “Esa es la visión marxista. Cuando uno hace un intercambio voluntario, las dos partes ganan. Acá ganan los argentinos y gana Estados Unidos. En EE.UU. me dieron un trato que se les da a los amigos”, respondió.

El mandatario destacó el trato recibido durante su estadía en Estados Unidos. “Nos alojamos en Blair House y yo dormí en el mismo dormitorio en el que durmió Churchill y De Gaulle. Ahí se invita a los aliados que además son considerados amigos”, aseguró.

La reforma laboral en agenda

En otro tramo de la entrevista, Milei se refirió a la reforma laboral que el Gobierno planea impulsar. Criticó la legislación vigente y argumentó que resulta “anacrónica”. “Las leyes son anacrónicas. Si la mitad de los trabajadores está en el sector informal, algo anda mal“, expresó.

La reforma laboral en la agenda del Gobierno

Milei explicó cómo funcionaría el nuevo esquema. ”En el nuevo régimen se van a sentar los trabajadores y las empresas. Si quieren seguir con el vigente lo pueden hacer, pero también pueden ir hacia uno más flexible. Depende de lo que negocien las partes. Es importante porque permite que gente que está en el sector informal pueda pasar al formal“, aseveró.

El Presidente anticipó que la reforma busca terminar con la industria del juicio y generar incentivos para la inversión empresarial. “Cada uno negocia su contrato, entonces, quizás los que están en el régimen que tiene ya 70 años y en el sector formal no quieren cambiar, pero aquellos que están en el informal pueden hacerlo. Vamos a terminar con la industria del juicio. Las empresas van a tener incentivo de invertir”, continuó.

Expectativas sobre las elecciones de medio término

Milei se mostró optimista sobre el panorama político tras las elecciones de medio término. Consideró que el Congreso resultante “va a ser mucho mejor que el de ahora” y describió al kirchnerismo como “una minoría ruidosa”.

“Un buen número sería el tercio que me permita defender las políticas del Gobierno”, planteó el mandatario en diálogo con LN+. Además declaró: “El Congreso que viene va a ser mucho mejor que el de ahora: hay un amplio consenso para avanzar en las reformas. Los kirchneristas son la máquina de impedir. El kirchnerismo es una minoría ruidosa y decreciente en el tiempo. Vienen de ganar la elección en circunstancias muy especiales, vamos a ver en la nacional. Cuando nosotros en 2023 terminamos ganando, en todas las elecciones distritales perdimos todas. Las distritales no sirven para proyectar“.

Posibles cambios en el gabinete

Según Milei, después de las elecciones, se producirá una reorganización “forzosa” del gabinete. “Santiago Caputo absolutamente podría tener un cargo. No se adelantan los nombres ni los cambios. La mejor forma de arruinar a un funcionario es anticiparle que la va a dar un cargo. Lo mata. Nosotros no nos movemos del contrato que tenemos con la gente”, señaló.

Javier Milei anticipó posibles cambios en el gabinete

Balance de gestión

El Presidente analizó sus dos años de gestión y afirmó que el Gobierno está “desactivando mecanismos”. Apuntó contra la oposición y acusó: “Si estallaba la crisis que recibimos, la pobreza iba a 90%, pero ahora estamos a niveles de pobreza de 2017. El problema no está terminado, no somos Suiza y es horrible tener 30% de pobres, pero vamos en la dirección correcta. Hay un esfuerzo muy grande que está haciendo la sociedad”.

Milei defendió su política económica y criticó las alternativas propuestas. “No podemos permitir de ninguna manera que nos sigan mintiendo los políticos, no hay atajos. ¿Querés que lo resuelva como el gobierno anterior? Que tenía una inflación que se podía haber ido al 20.000%. Reventarle la cabeza a los argentinos con impuestos tampoco funciona“, aseveró.

El mandatario concluyó con una defensa del crecimiento económico como solución a los problemas del país. “De esto se sale creciendo. La fórmula que encontró el mundo es el crecimiento económico. Para esto es importante la inversión -para que las personas sean más productivas y la calidad de vida mejore- pero eso es solo una parte. También necesitamos ahorro, que la joda keynesiana de estimular el consumo lo destruyó”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.