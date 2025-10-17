Qué dijo Milei del rol de Santiago Caputo en el Gabinete

El presidente Javier Milei confirmó este jueves que habrá una “forzosa” reorganización de su equipo de gobierno después de las elecciones de medio término. Durante una entrevista, el mandatario se refirió al futuro de sus colaboradores más cercanos y a la posible designación oficial de su asesor, Santiago Caputo. Las declaraciones ocurrieron tras su regreso de una visita a Estados Unidos, donde mantuvo una reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Qué cargo podría ocupar Santiago Caputo

El jefe de Estado abrió la puerta a una incorporación formal de su principal estratega al Poder Ejecutivo. Ante la consulta sobre un eventual puesto para Caputo, Milei fue contundente. “Santiago Caputo absolutamente podría tener un cargo”, afirmó en diálogo con Esteban Trebucq por LN+.

Javier Milei anticipó posibles cambios en el gabinete

Inmediatamente, el Presidente aclaró que no dará más precisiones sobre futuras designaciones. “No se adelantan los nombres ni los cambios. La mejor forma de arruinar a un funcionario es anticiparle que le va a dar un cargo. Lo mata”, explicó. Sostuvo que, pese a cualquier modificación, su administración no se aparta del mandato que recibió de la ciudadanía. “Nosotros no nos movemos del contrato que tenemos con la gente”, señaló.

La mirada sobre las elecciones y la reorganización del Gabinete

Milei vinculó los futuros cambios en su equipo directamente con el resultado de las elecciones legislativas. Consideró que el próximo Congreso “va a ser mucho mejor que el de ahora” y proyectó un resultado favorable para sus intereses. “Un buen número sería el tercio que me permita defender las políticas del Gobierno”, planteó.

El mandatario calificó al kirchnerismo como “una minoría ruidosa y decreciente en el tiempo” y relativizó el valor de las elecciones distritales como termómetro nacional. “Vienen de ganar la elección en circunstancias muy especiales, vamos a ver en la nacional. Cuando nosotros en 2023 terminamos ganando, en todas las elecciones distritales perdimos todas. Las distritales no sirven para proyectar”, argumentó.

Como sería la reforma laboral

El Presidente también ofreció precisiones sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno. Criticó la legislación actual. “Las leyes son anacrónicas. Si la mitad de los trabajadores está en el sector informal, algo anda mal“, expresó.

Detalló que el nuevo sistema convivirá con el actual y su adopción será voluntaria. “En el nuevo régimen se van a sentar los trabajadores y las empresas. Si quieren seguir con el vigente lo pueden hacer, pero también pueden ir hacia uno más flexible. Depende de lo que negocien las partes”, indicó. Según Milei, esta flexibilidad es clave porque “permite que gente que está en el sector informal pueda pasar al formal”.

Afirmó que el objetivo es incentivar la inversión y la creación de empleo. “Cada uno negocia su contrato, entonces, quizás los que están en el régimen que tiene ya setenta años y en el sector formal no quieren cambiar, pero aquellos que están en el informal pueden hacerlo. Vamos a terminar con la industria del juicio. Las empresas van a tener incentivo de invertir”, concluyó.

Cuál es su análisis sobre el viaje a Estados Unidos

Milei desmintió que el apoyo de la administración Trump implique consecuencias negativas para la Argentina y aseguró que el presidente republicano no solicitó nada a cambio. “Esa es la visión marxista. Cuando uno hace un intercambio voluntario, las dos partes ganan. Acá ganan los argentinos y gana Estados Unidos”, respondió.

Describió el trato recibido como una señal de amistad y alianza. “En EE.UU. me dieron un trato que se le da a los amigos. Nos alojamos en Blair House y yo dormí en el mismo dormitorio en el que durmió Churchill y De Gaulle”, aseguró.

