Qué dijo Santilli tras ser designado ministro del Interior

El diputado Diego Santilli definió este lunes sus principales ejes de gestión luego del anuncio presidencial sobre su nombramiento al frente del Ministerio del Interior. A una semana de su victoria en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el nuevo integrante del Gabinete expuso los temas que dominarán la agenda oficialista a corto plazo, tras una reunión que mantuvo el domingo con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.

Cuáles son las prioridades en la agenda de Santilli

El flamante ministro del Interior adelantó este lunes los proyectos centrales para el oficialismo. “Trabajamos en la agenda de extraordinarias y ordinarias a largo plazo. Los temas prioritarios son presupuesto, modernización laboral, reforma fiscal para bajar impuestos y el nuevo código penal”, detalló el funcionario. En diálogo con radio Mitre, precisó que esa es la hoja de ruta inmediata. “Esa es, si se quiere, la agenda de corto para extraordinarias”, afirmó.

El presupuesto 2026, la modernización laboral y la reforma fiscal son los temas prioritarios de la gestión

Santilli asume el cargo con el desafío de articular estas reformas en el Congreso. Su designación ocurre en un momento clave para la administración, que busca avanzar con un paquete de leyes consideradas fundamentales para su plan de gobierno. La definición de estas cuatro áreas marca el terreno sobre el cual se moverán las negociaciones políticas en las próximas semanas.

Cómo será el diálogo con los gobernadores

Santilli remarcó la importancia del diálogo con los gobernadores, quienes reclaman negociar el presupuesto 2026 antes de la discusión de otras reformas. “Escuchar es el rol que me toca. Dentro del esquema planteado por el Presidente, que es el que nos va a hacer crecer y no tener déficit fiscal, estaremos dispuestos a dialogar”, aseguró.

El funcionario también se refirió a un tema de larga data en la política argentina: la coparticipación federal. “Desde el 94 no hay reforma para la coparticipación; es un debate vigente y si hay alguien que dio debates profundos en la Argentina es Milei”, manifestó.

Los detalles de la reunión con Javier Milei

El encuentro que formalizó su incorporación al Gabinete se produjo el domingo por la noche en la Quinta de Olivos. Santilli confirmó que en la reunión también participó Karina Milei. El diputado relató que el llamado del Presidente lo tomó por sorpresa. “Estaba viendo a mi hijo y, en el camino, me llamó el Presidente”, contó a los medios antes de ingresar a la residencia. El legislador se encontraba en Paraná para seguir la carrera de su hijo Nicanor, piloto de Turismo Carretera.

Al finalizar la reunión, Santilli destacó la magnitud de la tarea por delante. “La agenda es enorme. La tarea es sumar para lograr los objetivos de importantes reformas con las que el Presidente, que viene cumpliendo y que hay que seguir para adelante”, declaró. El objetivo central, según sus palabras, será “sacar reformas importantes”.

La defensa de la reforma laboral

Frente a las críticas de sectores opositores sobre el proyecto de reforma laboral, Santilli defendió la iniciativa oficialista. Algunos dirigentes acusaron al Gobierno de proponer una reducción de derechos para los trabajadores. El ministro respondió con una pregunta. “¿Qué pasa con los 14 millones de argentinos que trabajan en la informalidad? ¿No van a tener derechos nunca más?”, retrucó.

Subrayó que el desafío del país es generar 6,7 millones de empleos formales adicionales. “Tienen cero derecho los que trabajan de forma informal, a la salud, a la jubilación”, enumeró. Aclaró además el alcance de la propuesta, en línea con el discurso presidencial. “Yo quiero ser claro con lo que dijo el Presidente. Es hacia adelante: existen convenios colectivos hoy que pueden ser mejorables. Yo convoco a ese diálogo, esa es la tarea que tenemos”.

