Qué hace el ministerio del Interior y que rol tendrá Santilli en el gobierno de Milei

Este fin de semana, el presidente Javier Milei sorprendió con la noticia de que Diego Santilli asumiría el cargo de Ministro del Interior. Luego de resultar ganador en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires al frente de la lista de La Libertad Avanza (LLA), el diputado será el reemplazo de Lisandro Catalán al frente de la cartera nacional.

Tal como se describe en el sitio web oficial del Gobierno, el Ministerio se encarga de asistir en el fortalecimiento de los vínculos con los gobiernos provinciales. De esta forma, la tarea principal que deberá encarar Santilli a partir de su asunción esta tarde será la del diálogo con los gobernadores.

En la órbita del Ministerio del Interior hay tres secretarías: la Secretaría de Interior; la de Provincias y Municipios; y la de Turismo, Ambiente y Deportes, comandada por Daniel Scioli. A su vez, dependen otras subsecretarías relevantes para la gestión, como son las de Asuntos Políticos; Relaciones Municipales; subsecretaría de Relaciones con Provincias; de Deportes; de Ambiente; y de Turismo.

Diego Santilli junto a Javier Milei en Olivos. X.com

Qué hace el Ministerio del Interior

Dependiente del Ejecutivo nacional, el ministerio comandado por Santilli debe encargarse de asistir al Presidente y al jefe de Gabinete —en este caso Manuel Adorni, en reemplazo de Guillermo Francos— en todos los aspectos relacionados con el gobierno interno y el cumplimiento de los principios constitucionales.

Creado en 1853, fue uno de los cinco primeros en la historia de la Argentina. Posteriormente, en 1856, se dictó la Ley 80, por la cual se establecen los cinco ministerios y sus competencias. Su primer titular fue José Benjamín Gorostiaga, que se hizo cargo de la cartera el 5 de marzo de 1854, siendo presidente de la Nación Justo José de Urquiza.

La designación de Santilli

Recientemente ganador de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, Santilli fue confirmado este domingo como el nuevo ministro. El anuncio oficial fue hecho por el propio Presidente, quien puso de ese modo fin a varios días de rumores que daban al asesor Santiago Caputo como nuevo ministro.

El presidente Javier Milei confirmó la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior con un posteo en X Captura de Pantalla

De esta forma, el ingreso formal al Gobierno de Caputo quedó pausado y por el momento seguirá como asesor, con influencia en distintas áreas de gestión.

“Trabajamos en la agenda de extraordinarias y ordinarias a largo plazo. Los temas prioritarios de presupuesto, la modernización laboral, la reforma fiscal para bajar impuestos y el nuevo código penal. Esa es, si se quiere, la agenda de corto para extraordinarias”, dijo Santilli sobre su nuevo rol este lunes por la mañana.

Y añadió: “Escuchar es el rol que me toca. Dentro del esquema planteado por el Presidente, que es el que nos va a hacer crecer y no tener déficit fiscal, estaremos dispuestos a dialogar y lo haremos en la mesa que dispensa el Gobierno. Con ellos hablaremos. Desde 94 no hay reforma para la coparticipación; es un debate vigente y si hay alguien que dio debates profundos en la Argentina es Milei”.