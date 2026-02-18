La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó este miércoles su participación en la huelga nacional convocada ante el tratamiento parlamentario de la reforma laboral. El gremio de los conductores de colectivos difundió un documento oficial donde detalló los fundamentos de su postura y el alcance de la medida que suspenderá los servicios de pasajeros en todo el territorio nacional.

Qué informó la UTA sobre el paro de este jueves

La entidad sindical resolvió sumarse a la huelga general en defensa de los derechos de los empleados frente al proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo. El secretario general de la organización, Roberto Fernández, firmó el texto donde el gremio justificó su adhesión.

La paralización afectará los servicios de pasajeros de corta, media y larga distancia en todo el país

“Esta decisión se fundamenta no solo por los términos de la ley, sino por la situación que atraviesan los trabajadores, marcada por la sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad”, sostuvieron.

El comunicado oficial de la UTA sostiene que el escenario económico actual impone una carga excesiva sobre los ingresos de los prestadores del servicio. Según el escrito, las remuneraciones no acompañan el aumento del costo de vida.

El gremio advirtió sobre los riesgos existentes para la estabilidad laboral y exigió una respuesta gremial firme ante las políticas que afectan la dignidad del trabajo. La cúpula sindical ratificó su compromiso histórico con la defensa del salario y convocó a sus afiliados a acompañar la paralización total con responsabilidad y conciencia.

Cuáles son los servicios afectados por la medida de fuerza

El cese de tareas anunciado por el sindicato de transporte tendrá un alcance nacional y comenzará a las 00 horas de este jueves. La huelga durará 24 horas y abarcará todos los niveles de prestación de transporte automotor de pasajeros. Los rubros alcanzados por la protesta son:

Servicios de corta, media y larga distancia

Transporte en combis

Servicio de subterráneo

La decisión de la UTA garantiza la efectividad del paro nacional dispuesto por la central obrera. Jorge Sola, dirigente del gremio de Seguros, validó la incorporación de los colectiveros a la protesta. Sola afirmó: “Todos los gremios que conforman esta CGT, inclusive sus confederaciones, y en este caso el transporte, ratificaron el paro”. El dirigente descartó cualquier duda sobre la participación del sector y aseguró que no habrá actividad en ninguna de las funciones productivas.

PARO CGT

Por qué la CGT convocó a un paro nacional de 24 horas

La Confederación General del Trabajo (CGT) dispuso la medida de fuerza para este jueves en coincidencia con el debate del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. Los jefes sindicales basaron la convocatoria en el deterioro de los indicadores sociales y productivos de los últimos dos años. Jorge Sola detalló que durante ese período “se perdieron 300.000 puestos de trabajo formales y cerraron más de 21.000 pymes".

El clima de tensión aumentó este miércoles tras el cierre definitivo de la fábrica de neumáticos Fate. La planta de San Fernando cesó sus operaciones y despidió a 920 operarios. Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de la central, vinculó este hecho con el rumbo de la economía.

Jerónimo señaló: “Eso no es casualidad y es parte del fracaso de este programa económico, no de los derechos de los trabajadores”. El dirigente pidió a los legisladores que prioricen la dignidad del pueblo argentino sobre los intereses políticos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.