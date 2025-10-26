Las elecciones legislativas nacionales se llevan a cabo este domingo 26 de octubre para renovar bancas en el Congreso y por primera vez se utilizará en todo el territorio nacional una nueva modalidad de votación, por eso los ciudadanos que deseen saber qué pasa si se equivocan al marcar la Boleta Única de Papel deberán aplicar un procedimiento sencillo para subsanar el error.

Los pasos para enmendar un error en el marcado de la Boleta Única de Papel

En el caso de que un elector cometa un error en el marcado de la Boleta Única de Papel (BUP), podrá realizar una corrección y votar con normalidad, siguiendo un procedimiento específico para ese fin.

La CNE (Cámara Nacional Electoral) estableció el protocolo a seguir por el ciudadano y las autoridades de mesa cada vez que haya una equivocación al marcar la boleta que se utilizará en todo el país, y cuyas categorías a elegir difieren según la jurisdicción.

Qué pasa si me equivoco al marcar la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

Si se produce un error en el marcado, el elector deberá doblar la boleta, devolverla al presidente de mesa, explicar que hubo una equivocación y solicitar una nueva boleta firmada.

Con la boleta nueva, el votante podrá volver a la cabina y emitir el sufragio con normalidad.

Cabe destacar que la boleta con el error deberá ser conservada por las autoridades de mesa y devuelta a la Justicia Electoral, en sobre precintado y con la leyenda de que fue reemplazada debido a un error en el acto electoral.

Cómo proceder si hay un error con la Boleta Única de Papel Captura

En qué casos se realiza una sola marca y en cuáles dos

Esta votación tiene la característica del uso de la boleta única de papel en todo el país, y la utilización de una lapicera y una cruz o tilde en la categoría que se va a votar.

En las jurisdicciones que solamente eligen diputados nacionales, el votante deberá realizar una sola marca en la boleta, con la opción de su preferencia, debido a que se vota una sola categoría de cargos.

En cambio, en Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego, los electores también definen senadores nacionales. Es allí donde el ciudadano que ingrese a la cabina de votación deberá realizar dos marcas en la boleta: una para elegir diputados y otra para elegir senadores. Si realiza una sola marca, la categoría faltante se considera voto en blanco.

Cómo se vota con la boleta única para las elecciones de este domingo 26 de octubre de 2025

Cómo es la boleta única que se usa este domingo

La Boleta Única Papel (BUP) reúne a todos los candidatos en una boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación. En el diseño elegido, los partidos figurarán en las columnas(verticales) y los cargos a elegir en las filas (horizontales) para facilitar la visualización. Al lado de cada cargo se dispone una casilla en blanco para que el elector tilde el o los candidatos de su preferencia.