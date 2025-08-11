Qué pasó con Fátima Florez que la embajada argentina en España borró sus fotos

La actriz e imitadora Fátima Florez visitó la embajada argentina en Madrid, España. La expareja del presidente Javier Milei se reunió con el embajador Wenceslao Bunge en la sede diplomática y la embajada publicó en su cuenta de Instagram fotos del encuentro, pero luego eliminó algunas. Usuarios de redes sociales y medios de comunicación notaron el cambio.

La publicación de la embajada argentina en España con Fátima Florez

Días atrás, Fátima Florez visitó la embajada argentina en España, en su camino a Marbella para participar en la Gala de Clausura del Starlite Festival. La embajada celebró el encuentro con una publicación en Instagram que incluía cuatro fotos: dos de Florez junto al embajador Bunge y otras dos de la artista con la bandera argentina y española. Sin embargo, tres de las cuatro imágenes fueron eliminadas de la publicación oficial, lo qué generó diversas especulaciones. También se realizó una publicación en X que eliminaron por completo.

La publicación de la embajada argentina que eliminaron tiempo más tarde (X: @ARGenesp)

La publicación original de la embajada

El mensaje original en la red social Instagram expresaba agradecimiento por la visita de Florez: “Durante su escala hacia Marbella, donde actuará en la Gala de Clausura de Starlite Festival, Fátima Florez visitó la embajada argentina, donde mantuvo un encuentro con el embajador”. La publicación, acompañada de las cuatro fotos, parecía una muestra de cordialidad y reconocimiento hacia la artista.

Una de las imagenes que la embajada argetnina en España eliminó

Sin embargo, la embajada eliminó las fotos en las que Fátima Florez posaba sola, con cambios de vestuario y actitud sugerente, junto a las banderas de Argentina y España. Se mantuvo solo una imagen del encuentro, en la que tanto Bunge como Florez aparecen sonrientes y con los pulgares hacia arriba.

La reacción en redes sociales

La modificación en la publicación no pasó desapercibida. Varios usuarios notaron la eliminación de las fotos y comentaron al respecto, lo que generó interrogantes sobre las razones detrás de la decisión. La situación alimentó debates y especulaciones sobre si las imágenes eran consideradas inapropiadas para el perfil institucional de la embajada.

Hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales por parte de la embajada argentina en España ni del embajador Bunge sobre la eliminación de las fotos. El silencio oficial alimentó aún más las especulaciones y el debate en redes sociales.

El perfil en redes sociales de la embajada argentina en España

A pesar de la controversia, la embajada argentina en España continuó con la promoción de otras actividades en sus redes sociales, desde eventos culturales, encuentros con pequeñas y medianas empresas (pymes), hasta la visita del basquetbolista Facundo Campazzo y la llegada de la Fragata Libertad. También se destacaron entrevistas al embajador Bunge realizadas por medios como La Derecha Diario, Cadena 3 y El Observador, en las que se abordó la gestión del gobierno de Javier Milei.

El embajador Wenceslao Bunge

El embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia

Wenceslao Bunge asumió como embajador argentino en España en mayo de 2024. Desde su llegada, se enfocó en fortalecer las relaciones bilaterales y atraer inversiones al país. Su gestión se caracterizó por un perfil bajo y la búsqueda de consensos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.