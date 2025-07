Yuyito González rompió el silencio y le respondió a Fátima Florez

El filoso comentario que Fátima Florez hizo el fin de semana contra Amalia Yuyito González terminó con la paciencia de la exvedette. “Es un pedido de solidaridad que terminemos con el tema”, rogó con un tono de hastío esta mañana la conductora de Comenzar el día en un extenso descargo. Además, aseguró que hay una parte de la historia que la comediante no conoce y deslizó la posibilidad de pedir un bozal legal.

Luego de separarse de Javier Milei, Yuyito González decidió no hablar del tema. Sin embargo, a parte de su encuentro con Karina Milei y de los rumores que hablan de una reconciliación de Florez con el Presidente, su figura volvió a colocarse en el centro de la escena. Pero lo que más molestó a la exvedette fueron las declaraciones de la imitadora el domingo en el programa de Luis Ventura.

Una postal de la entrevista que Yuyito le hizo a Milei en noviembre de 2023 y que enfureció a Fátima Florez

“A mí me parece que esta señora lo tocaba más cuando era novio mío que cuando era su novio. Estoy siendo cien por ciento Fátima. Es lo que siento, no molesto a nadie, soy la mujer más buena que hay porque otra en mi lugar hubiese hecho un escándalo”, disparó Florez sin filtro en relación con la famosa entrevista que Yuyito le hizo al libertario cuando aún ellos eran pareja y él buscaba quedarse con el sillón presidencial. “Hay que tener códigos. Una mujer que se preside bien, no es de buen gusto venir y andar toqueteando la pierna, la entrepierna, y más si sabés que el entrevistado está en pareja. Es como ir a mojar el asado”, remató.

La respuesta de Yuyito

En su clásica presentación de cada día, donde hasta hace unos meses solía contar intimidades de su relación con Milei, Yuyito González explicó que decidió cambiar su estrategia en relación con su vida privada, rompió el silencio y habló del enfrentamiento con Fátima Florez.

“Llega un momento en el que es bueno que entre nosotros aclaremos este asunto”, arrancó su descargo. “A Fátima -se lo digo con todo el respeto, todo el afecto y le deseo lo mejor en la vida- le deseo que se enamore, que sea feliz, que cumpla sus sueños, que le vaya espectacular en su trabajo y que pase algo en su vida que ella pueda hacer un clic y por lo pronto sacarme a mí de su cabeza. Que se vaya de su ser el hecho de ´Yuyito me hizo, Yuyito me dijo, Yuyito hizo esto’”, siguió.

La conductora recordó que todo arrancó con la charla que tuvo con Milei en noviembre de 2023 en su programa, cuando el economista estaba en plena campaña presidencial y a su lado se encontraba Florez. “Fue una entrevista al estilo de como soy yo. Soy seria y soy reconcentrada, pero también tengo otra parte lúdica”, reconoció. “Esta entrevista le quedó en una fijación a Fátima”, asumió.

Si bien Yuyito buscó mostrarse empática con Fátima, mencionó la posibilidad de resolver algunas cuestiones en la Justicia. “No se debe ni imaginar cuánto yo la entiendo. Pero así como la entiendo, tengo que tratar de poner un fin a los agravios, a las injurias. Justamente mi abogado me decía ayer que el tema de las injurias no es un chiste porque afecta a muchas áreas del prestigio, de la familia y de la imagen pública y me sugirió poner un bozal legal. A mí me parece una locura tener que llegar a ese punto sinceramente”, lamentó.

“Yo le quiero decir a cualquier mujer o varón que esté en la casa: si una relación es comprometida, seria, leal, fiel y con proyectos, una entrevista de televisión no te la tira abajo”, argumentó a su favor, y resaltó que la nota “fue un éxito”. “Sacando a Fátima no le molestó a nadie”, sumó y recordó que luego de aquel episodio la relación entre Milei y Florez duró unos meses más.

Yuyito González y Javier Milei terminaron su relación en abril de este año Captura de video

Sobre el final, Yuyito buscó desmarcarse y se defendió de los ataques de la imitadora. “Lejos de ser yo la causante de absolutamente nada. Lo que pasa es que hay una parte de la historia que Fátima no conoce, que no se la contaron. Que no se la dieron. No me corresponde a mí decir nada, pero ojalá que ella pueda tener la posibilidad de hablar con quien corresponde y sanarse, porque no debe ser lindo para ella tener todo el tiempo la obsesión de Yuyito. No debe ser lindo vivir así. Es injusto. Puedo asegurar que si tuviera la versión real de todo hasta disculpas me pide”, completó.

Para terminar, Yuyito volvió a mostrarse empática -”te entiendo como nadie”, le dijo a Florez mirando a cámara-, habló del morbo de los medios y del público con el tema, aseguró que no va a volver a parar ante un periodista para hablar del asunto, explicó que “hay ciertas vulgaridades que dice Fátima que ni a ella le suman” y buscó despegar a Milei del conflicto. “Acá hay algo que quiero que entiendan, que en definitiva, por elevación, se está hablando de otra persona que se merece, como ciudadana, todo mi respeto”, dijo. “Le pido a Dios que esto termine. Te deseo lo mejor Fátima. Y te digo que estás equivocada”, cerró.