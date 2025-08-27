Qué pasó con la diputada nacional libertaria Rocío Bonacci

La diputada nacional por Santa Fe, Rocío Bonacci, de La Libertad Avanza, sufrió un accidente de tránsito en la Autopista 9 mientras viajaba desde Rosario a Buenos Aires. Tras el choque, la diputada fue derivada a un centro médico en Ramallo.

El accidente que protagonizó la diputada Rocío Bonacci

La diputada Rocío Bonacci sufrió un accidente automovilístico mientras se trasladaba desde Rosario hacia Buenos Aires. El incidente ocurrió en la Autopista 9, específicamente en el kilómetro 196. La legisladora iba en un auto, conducido por un chofer del Congreso, junto a su padre, José Bonacci cuando el auto impactó y quedó en la banquina, con daños visibles en la parte inferior, tanto delantera como trasera.

Según el padre de Rocío Bonacci, el choque se provocó porque el conductor se quedó dormido La Capital

El padre de la diputada, que también se encontraba en el vehículo, también es una figura política conocida en la provincia de Santa Fe, debido a su cargo como titular del partido Unite y cuenta con una larga trayectoria en la política santafesina. Según su testimonio, el accidente se produjo porque el chofer se durmió.

Las declaraciones tras el accidente

José Bonacci declaró: “Estamos bien, yo iba en el auto. El chofer tuvo apnea, se durmió, pero no es la primera vez que sucede esto, en el sentido de que siempre tienen un manejo peligroso, a 160 kilómetros por hora”.

José Bonacci aprovechó la ocasión para criticar la gestión de la seguridad en el transporte de los legisladores. Hizo un llamado de atención al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para señalar que su hija, Rocío Bonacci, ya se había quejado reiteradamente sobre el manejo peligroso de los choferes, pero que no había recibido respuesta por parte de las autoridades de Movilidad de la Cámara.

José Bonacci se encontraba en el auto que sufrió el accidente

El titular del partido Unite sentenció: “Reiteradamente, Rocío se ha quejado y desde Movilidad de la Cámara no han dado bola. O sea, Menem lo hizo”.

Martín Menem defendió al chofer que trasladaba a Bonacci

El estado de salud de Rocío Bonacci tras el accidente

Tras el accidente, Rocío Bonacci fue trasladada a un centro médico en Ramallo para realizarle chequeos. Según información confirmada por LA NACION, se encuentra en buen estado de salud. Sin embargo, imágenes posteriores al impacto, publicadas por Data Clave, muestran a la diputada con sangre en la zona de la nariz y cuello, lo que generó preocupación inicial.

¿Quién es Rocío Bonacci y cuál es su rol en el Congreso?

Rocío Bonacci es Diputada Nacional de La Libertad Avanza @rociobonacci

Rocío Bonacci es una diputada nacional de 29 años, oriunda de Rosario, que asumió su banca en 2023 y tiene mandato hasta 2027. Antes de ingresar a la política, se dedicaba a emprender, cuando era dueña de un local de manicura. A pesar de haber protagonizado algunos desacuerdos dentro de la bancada libertaria y mostrar cercanía con figuras como Marcela Pagano y Lourdes Arrieta, la diputada optó por no abandonar el bloque oficialista.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.