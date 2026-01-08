El desalojo de un predio en Parque Avellaneda gestionado por una cooperativa del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) desató este miércoles un feroz cruce de acusaciones entre Jorge Macri y Juan Grabois. La intervención policial en el lugar motivó una disputa pública sobre la legalidad de la ocupación y el cumplimiento de las normas en la Ciudad.

¿Qué pasó entre Juan Grabois y Jorge Macri?

El foco de la disputa se situó en un predio bajo la autopista Perito Moreno, específicamente en la calle Ameghino 1035, donde funcionaba la cooperativa “El Amanecer de los Cartoneros”, que forma parte del MTE. Las autoridades porteñas ordenaron el desalojo tras calificar el sitio como un espacio “tomado ilegalmente” y utilizado como depósito sin habilitación.

Jorge Macri publicó en X un video del procedimiento policial. “Siempre lo mismo. Parece que no terminan de entender que las cosas cambiaron: la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, vinculada al MTE, de Juan Grabois, había usurpado hace 10 años un predio en Parque Avellaneda. Fuimos y lo liberamos. Propiedad número 553 recuperada”, escribió el funcionario.

El operativo contó con el despliegue de 20 agentes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, maquinaria pesada y efectivos de la Policía de la Ciudad. Tal como informó LA NACION, la administración de Jorge Macri defendió la medida como parte de un plan de ordenamiento urbano.

“La recuperación de este predio se enmarca en las políticas del gobierno porteño para ordenar el espacio público. La actual gestión viene llevando adelante un plan de ordenamiento y seguridad que en estos dos años ya permitió recuperar más de 550 propiedades tomadas y devolverlas a sus dueños”, señalaron.

La respuesta de Juan Grabois llegó poco después y cuestionó con dureza el accionar. “Meterse con gente humilde que labura reciclando, que nunca le hizo mal a nadie, solo quiere trabajar y lo hace en el marco de la más absoluta legalidad”, dijo y agregó: “Si se metiera conmigo sería un poquito menos indigno, pero a mí no me toca un pelo”.

El dirigente sostuvo que Jorge Macri “disfraza su inhumanidad con los de abajo subestimando su organización colectiva y personalizando con un rival”. “Son de manual. Perversos cobardes de manual. Son mala gente. En esta vida o en la otra van a pagar”, sentenció.

Jorge Macri replicó las críticas y reafirmó su postura sobre el respeto a la ley en el distrito. “Nunca fuiste muy amigo de la propiedad privada”, apuntó y cerró la discusión con una advertencia: “Acá las cosas cambiaron. En la Ciudad, la ley se cumple. Y los usurpadores no tienen lugar. Propiedad recuperada número 553. Y seguimos”.

La versión de la cooperativa sobre la tenencia del lugar

El MTE difundió un comunicado para contradecir la versión oficial de la ilegalidad. La organización aseguró que el gobierno porteño cedió el uso del terreno hace más de 15 años para tareas de reciclaje y negó la usurpación.

“Desmentimos categóricamente que este ocupado ilegalmente. En lo concreto, trabajan 200 trabajadores, cumple funciones el propio personal del GCBA y se recuperan mensualmente más de 100 toneladas de material reciclable, entre los que se encuentran aproximadamente 25 toneladas mensuales de retazos de tela”, indicaron en el texto.

“Desde hace meses que venimos dialogando con las autoridades porque entendemos que por la operatoria propia una planta de reciclado puede causar molestias a los vecinos circundantes. Pero en el último tiempo, ese dialogo fue cortado unilateralmente, y desde la Dirección de Reciclado de la Ciudad se desentendieron de la problemática”, explicaron.

Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, respaldó la intervención y enfatizó la necesidad de reglas claras. “La convivencia se sostiene con normas claras que están para cumplirse. Ni el espacio público, ni una propiedad privada pueden ser ocupados de forma ilegal”, declaró el funcionario. El predio quedará ahora bajo la administración de la Dirección General de Administración de Bienes para definir su destino.

