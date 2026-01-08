El Gobierno porteño endureció su postura tras recuperar el predio tomado por cartoneros de Grabois

El Gobierno de la Ciudad endureció este jueves su postura luego de recuperar un predio de reciclado ubicado en Parque Avellaneda que, de acuerdo a la administración de Jorge Macri, estaba ocupado por una cooperativa de cartoneros vinculada al dirigente social del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois. Fue el ministro del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, quien marcó que “no hay que negociar” previo al desalojo.

“Este era un predio que de la ciudad de Buenos Aires que estaba ocupado ilegalmente hace diez años porque en algún momento se lo cedió y ahí quedó. La propiedad privada es la propiedad privada, los bienes públicos también son públicos, y el destino que tienen que tener estos bienes tiene que ser consensuado. Vas a la Comuna 9 y te dicen ‘esto es un problema porque tenemos mucha gente, genera suciedad’”, indicó Baistrocchi esta mañana. Sus declaraciones surgen luego de un áspero cruce entre Grabois y Macri en las redes sociales por el operativo en el predio.

En tanto, el funcionario de Pro aseguró que la presunta ocupación del predio “generaba un problema en el barrio” porque los vecinos “tenían que convivir todos los días con la situación”. El espacio era gestionado por la organización “El Amanecer de los Cartoneros”.

La Ciudad recuperó un predio tomado GCBA

En diálogo con Radio Rivadavia, Baistrocchi se refirió a la queja del MTE y de Grabois sobre la no negociación del desalojo. “No es que de un día para el otro decidimos sacarlos, les habíamos avisado que el predio tenía vencido su uso, así que lo íbamos a recuperar. Jorge nos pidió a todos nosotros, a la Policía, al Ministerio de Seguridad, que recuperemos el predio y eso fue lo que hicimos. Nuestro compromiso es con el vecino, básicamente”, marcó.

Y luego apuntó: “Para cumplir la ley hay que recuperar el predio. Se les dijo que esto iba a ocurrir. No es una negociación, nosotros queremos que el trabajo ese [el reciclado] se mantenga, es parte de lo que nosotros proponemos con la Ciudad en el eje de reciclado, pero no en un predio de la Ciudad, sobre todo porque había cambiado el uso para el que fue originalmente. No estábamos dispuestos a tener el uso que le estaban dando hoy. Era originalmente playa logística y hoy tenían procesamiento de textiles. No está preparado para tal cosa".

Ignacio Baistrocchi Prensa GCBA

En otro tramo de la entrevista, volvió a insistir sobre que no debe haber una negociación sino sólo un aviso. “Pero no sé si hay que tener instancias de negociación, sí se les avisó. Vamos a seguir apoyándonos en el sistema con el sistema de reciclado”.

Tal como informó LA NACION, desde la administración de Jorge Macri detallaron que el establecimiento, ubicado debajo de la autopista Perito Moreno, en Ameghino 1035, era utilizado como depósito sin permiso.

“La recuperación de este predio se enmarca en las políticas del gobierno porteño para ordenar el espacio público. La actual gestión viene llevando adelante un plan de ordenamiento y seguridad que en estos dos años ya permitió recuperar más de 550 propiedades tomadas y devolverlas a sus dueños”, indicó el gobierno porteño.

Desde el MTE, a su vez, emitieron un comunicado en el que indicaron que el predio fue otorgado a la cooperativa hace más de 15 años por parte del propio gobierno porteño para tareas de reciclado y relataron: "Desmentimos categóricamente que este ocupado ilegalmente .En lo concreto, trabajan 200 trabajadores, cumple funciones el propio personal del GCBA y se recuperan mensualmente más de 100 toneladas de material reciclable, entre los que se encuentran aproximadamente 25 toneladas mensuales de retazos de tela".

El cruce entre Macri y Grabois

El endurecimiento de la postura oficial del distrito surge horas después de que Macri y Grabois se cruzaran en las redes por este tema. Después del operativo, Macri había compartido en sus redes sociales un video en el que se ve a la policía ingresando al predio y escribió: “Siempre lo mismo. Parece que no terminan de entender que las cosas cambiaron: la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, vinculada al MTE, de Juan Grabois, había usurpado hace 10 años un predio en Parque Avellaneda. Fuimos y lo liberamos. Propiedad número 553 recuperada”.

Horas más tarde, Grabois trató a Macri de “rata” y lo acusó de “meterse con gente humilde que labura reciclando, que nunca le hizo mal a nadie, solo quiere trabajar y lo hace en el marco de la más absoluta legalidad”. “Si se metiera conmigo sería un poquito menos indigno, pero a mí no me toca un pelo”, advirtió además.

Grabois, ya sabemos que nunca fuiste muy amigo de la propiedad privada.

Pero acá las cosas cambiaron.

En la Ciudad la ley se cumple. Y los usurpadores no tienen lugar.



Propiedad recuperada número 553. Y seguimos. https://t.co/AkoWQMPEab — Jorge Macri (@jorgemacri) January 7, 2026

Luego, el diputado dijo que el jefe de Gobierno “disfraza su inhumanidad con los de abajo subestimando su organización colectiva y personalizando con un rival”. “Son de manual. Perversos cobardes de manual. Son mala gente. En esta vida o en la otra van a pagar”, añadió.

En tanto, Macri volvió a arremeter contra Grabois y señaló que el militante “nunca fue muy amigo de la propiedad privada”, y le advirtió: “Acá las cosas cambiaron. En la Ciudad, la ley se cumple. Y los usurpadores no tienen lugar. Propiedad recuperada número 553. Y seguimos”.