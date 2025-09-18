Qué pasó entre Nicolás Massot y Sabrina Ajmechet en Diputados

La Cámara de Diputados fue escenario de un tenso debate entre Nicolás Massot y Sabrina Ajmechet sobre el conflicto en Medio Oriente. Mientras que el diputado cuestionó con dureza al gobierno israelí durante su discurso, la diputada respondió para defender al Estado de Israel.

El cruce entre Nicolás Massot y Sabrina Ajmechet

El cruce verbal se originó tras un encendido discurso de Nicolás Massot. El diputado cuestionó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a quien tildó de “genocida” y criticó la decisión del canciller Gerardo Werthein de votar en contra de la creación del estado palestino en la ONU. Massot también reclamó por las muertes de civiles en Gaza.

El discurso de Nicolás Massot

Massot enfocó su reclamo en el cambio de postura de Argentina respecto a la creación de dos estados, el palestino y el israelí. Cuestionó la votación de Werthein en la ONU, donde se opuso a una resolución que impulsaba la formación de Palestina y exigía el desarme de Hamas.

“Es una declaración apoyada por la comunidad internacional, muy justa y certera. Inequívoca, que condena a Hamas como organización, específicamente a los atentados de octubre, pidiendo y exigiendo la liberación de todos los rehenes. La exclusión fehaciente como un actor de un proceso de paz (...) fuerza a que Hamas entregue las armas y el poder a la Autoridad Palestina”, dijo Massot.

La intervención de Nicolás Massot

“Hubiera honrado esa declaración la historia del país”, afirmó Massot. El diputado consideró la resolución como “una declaración apoyada por la comunidad internacional, muy justa y certera” y destacó que la misma condenaba a Hamas y exigía la liberación de los rehenes.

Massot acusó a Milei y Werthein de confundir su agenda personal con la del Estado argentino. “No ponemos el énfasis en el Estado ni en el pueblo de Israel, sino en el gobierno llevado adelante por criminales de guerra y genocidas supremacistas, que tienen más que ver con Joseph Goebbels que con Itzjak Rabin. Y esta resolución exige el abandono de Gaza y de la permanente instalación de asentamientos en Cisjordania, que diluyen la solución de dos estados”, sentenció.

Además, pidió la condena de Hamas y la liberación de los rehenes. Reclamó por “el desagravio a la nación amiga de Qatar”, país que colaboró en la liberación de rehenes, y criticó a Netanyahu por atacar a Qatar, “violando códigos de guerra”.

Nicolás Massot criticó duramente al gobierno de Israel y su accionar en el conflicto de Medio Oriente durante su discurso en la Cámara de Diputados Santiago Oroz

Y sumó: "Es un fin de toda la humanidad terminar con un genocidio que está perpetrando la muerte indiscriminada de niños, niñas, periodistas... Hace mucho tiempo no se ve un conflicto tan sanguinario donde mueran tantos periodistas. Un país que se ufana de tener la tecnología para perpetrar ataques minuciosos se equivoca en bombardear escuelas, hospitales, en asesinar indiscriminadamente inocentes, en matar a la marchanta a civiles en medio de la entrega de alimentos (...) lo único que buscan es conquistar territorio y limpiar etnias".

El legislador concluyó su discurso pidiendo unidad de todos los partidos políticos “enfrente de esa barbaridad. Con el pueblo de Israel, con el Estado de Israel, pero enfrente de genocidas como Netanyahu, [Bezalel] Smotrich -ministro de Finanzas- y [Itamar] Ben Gvir -ministro de Seguridad Nacional-”.

La respuesta de Sabrina Ajmechet

Las palabras de Massot generaron diversas reacciones en la Cámara y, tras finalizar su discurso, Martín Menem le concedió la palabra a Sabrina Ajmechet.

La diputada de Pro respondió con contundencia. “Desde el 7 de octubre de 2023, Israel está viviendo una situación de guerra en la que ciudadanos israelíes jóvenes que bailaban por la paz fueron asesinados por un grupo terrorista. Un grupo que fue financiado por Qatar”, cuestionó.

La intervención de Sabrina Ajmechet

La diputada del Pro defendió a Israel como una trinchera contra el terrorismo. “Hoy la guerra la está dando Israel y sus soldados, pero nos están defendiendo a todos nosotros”, afirmó. Según la diputada, está en juego “una forma fanática de vida que no me dejaría a mí andar por la calle con el pelo como lo tengo acá; vestirme como estoy vestida; que no me daría la libertad de expresarme como en este momento”.

La postura de Ajmechet sobre el conflicto

Ajmechet sostiene que Israel es “la única democracia de Medio Oriente” y que está “funcionando como una trinchera, frente al terrorismo que no solo quiere hacer desaparece a Israel, sino terminar con la forma de vida occidental”. Aclaró que no se trata solo de defender a los judíos, sino a “aquellos que deciden vivir bajo las costumbres judeocristianas de la libertad y aquellos hermanos musulmanes que trabajan por la paz y que viven el pluralismo”.

Ajmechet sostiene que Israel es “la única democracia de Medio Oriente”

La diputada criticó la comparación de Netanyahu con Goebbels hecha por Massot. “Es un error absoluto la comparación que hizo el diputado preopinante”, sentenció. “No se puede decir que un político elegido democráticamente es igual a Goebbels, por más que no nos guste”, continuó.

Ajmechet concluyó su intervención negando que Israel quiera asesinar al pueblo palestino. “Dejen de mentir. Acá no hay un país que quiera asesinar a un pueblo palestino. Lo que quiere hacer es evitar que se siga asesinando a su población. Entreguen a los secuestrados. Y esto se termina”, finalizó.

