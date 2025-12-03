Quién es Cristian Auguadra, el nuevo titular de la SIDE que reemplazará a Sergio Neiffert

El Gobierno anunció este martes una modificación en la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado: comunicó la salida de su titular, Sergio Neiffert, y designó a Cristian Auguadra, un funcionario de bajo perfil que hasta el nombramiento estuvo a cargo de la División de Asuntos Internos (DAI).

El nuevo señor cinco del espionaje es un hombre de extrema confianza de la familia Caputo, principalmente de Claudio, el padre del asesor presidencial Santiago Caputo, según pudo averiguar LA NACION. Es contador público y el Gobierno lo definió como un “funcionario con experiencia en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública”.

Estaba al mando de la División de Asuntos Internos, dentro de la órbita de la SIDE, desde noviembre de 2024, a donde llegó con el visto bueno de Santiago Caputo, y en el último tiempo empezó acumular más poder, en medio del distanciamiento que hubo entre Neiffert y el asesor estrella de Javier Milei.

No obstante, Auguadra posee una larga trayectoria ligada a la política. A inicios de los 2000, el contador había sido propuesto por Mauricio Macri para integrar el directorio del Banco Ciudad.

El Gobierno oficializó el cambio a través del Boletín Oficial

En la DAI, Auguadra era el encargado de realizar investigaciones y auditorías sobre el desempeño de las agencias y el personal para prevenir irregularidades. También estaba a cargo de supervisar la utilización de recursos y la ejecución de protocolos institucionales. Además debía garantizar la integridad institucional, entre otras funciones.

Según explicó el Gobierno, el nombramiento de Auguadra se justifica en el marco del inicio de la segunda parte del proceso de reorganización de la SIDE, luego de que la primera parte del trabajo haya estado comandada por Neiffert, y se lograra “ordenar puntos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional”.

“Su designación permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”, indicaron desde el Ejecutivo respecto al nuevo titular de la SIDE.

En julio de 2024, Milei disolvió la AFI y repuso la SIDE, a la cual dividió en cuatro organismos: Servicio de Inteligencia Argentino; Agencia de Seguridad Nacional; Agencia de Ciberseguridad; y la División de Asuntos Internos.

La salida de Neiffert

En el comunicado, el Gobierno dio por finalizadas las funciones de Neiffert como titular de la SIDE una vez que se aprobó el Informe de Gestión 2023-2024 de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso. Además destacó que, bajo su ala, el organismo se volvió más “eficiente y profesional”, con mayor transparencia.

Neiffert había sido designado a través de Santiago Caputo en reemplazo de Silvestre Sívori, el primer titular del organismo en la gestión libertaria. Anteriormente había sido tesorero del Consejo Escolar de Malvinas Argentinas, partido que fue conducido por el exintendente Jesús Cariglino, con quien compartió la sociedad de la firma New Consuld SA, una constructora creada en 2008. Antes, en 2006, estuvo asociado a otra constructora denominada New Francos.

Neiffert fue desplazado de la SIDE MARCOS BRINDICCI - LA NACION

Sin embargo, tal como contó LA NACION días atrás, hubo un cortocircuito entre Santiago Caputo y Neiffert, a pesar de que el entonces titular de la SIDE respondía al asesor de Milei. El entonces titular discutió a los gritos con un funcionario de su área luego de una nota que fue publicada en Diario.ar y luego fue sorprendido en su casa con la visita inesperada de José Francisco Lago Rodríguez, subsecretario administrativo.

De a poco poco la conversación se convirtió en discusión y Neiffert terminó, en paños menores, echando al abogado. De acuerdo a la información, Lago Rodríguez habría llevado un ultimátum transmitido desde el entorno del asesor Santiago Caputo, luego de semanas en las que el titular de la SIDE empezó a dar gestos de mayor autonomía y a tomar algunas decisiones sin consultarlo