Quién es el detenido que amenazó de muerte a Javier Milei

La jornada de movilizaciones de este miércoles 18 de junio sumó un episodio de alta tensión. Un manifestante, en plena entrevista televisiva con LN+, lanzó una amenaza de muerte contra el presidente Javier Milei. La respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata y derivó en su detención minutos después.

Un manifestante amenazó de muerte a Milei en vivo y quedó detenido

¿Quién es Joel Pessi, el hombre detenido por amenazar a Javier Milei?

El propio involucrado se identificó como ‘Joel Pessi’ ante las cámaras de LN+ momentos antes de su arresto. Fuentes oficiales confirmaron más tarde su identidad completa: Joel Miguel Pessi. También se supo que Pessi forma parte de la agrupación peronista 13 de Abril.

Pessi cuenta con una causa penal, que data del año 2009, donde se lo acusó por “resistencia a la autoridad”. Dicha causa se tramitó en el Juzgado Correccional N°2 de Lomas de Zamora.

En lo que refiere a las amenazas de este miércoles, todo empezó cuando el acusado se trasladaba en una camioneta Toyota Hilux junto a otros cuatro hombres por la Autopista Riccheri, con destino a la marcha convocada en apoyo a Cristina Kirchner.

Joel Pessi fue detenido en un control policial, minutos después del móvil Ricardo Pristupluk

Qué dijo Pessi y en qué contexto

Durante una entrevista con un móvil de LN+, mientras se dirigía a la manifestación, Pessi expresó de manera vehemente: “Lo vamos a matar a Milei, al hijo de mil put... de Milei. Milei bastardo, hijo de put..., vende patria, hijo de put... Acá Joel Pessi”.

Estas declaraciones, emitidas en vivo, activaron de inmediato los protocolos de seguridad. Alrededor de una hora después de la emisión de las amenazas, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó a través de su cuenta en la red social X sobre la captura del implicado. “Ya está detenido por la PSA. Amenazas, respuesta inmediata”, escribió la funcionaria.

El mensaje de Bullrich por la detención del hombre que amenazó a Milei Captura

Según pudo averiguar LA NACION, agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), desplegados en un operativo en la autopista Riccheri a la altura del Mercado Central, interceptaron la camioneta en la que se desplazaba, lo demoraron en el lugar y confirmaron su identidad.

Cuál fue la justificación de Pessi tras la amenaza

Antes de que la Justicia ordenara formalmente su detención, Pessi dialogó con el canal TN. En esa instancia, intentó matizar sus dichos. “Mi nombre es Joel Pessi. Me retuvieron el documento porque salí en un noticiero diciendo ‘Milei hijo de put...’, puteé, por bronca, como todo argentino. Por bronca por lo que estamos pasando, porque no hay trabajo”, explicó.

El detenido explicó que se manifestó en un momento de mucha emocionalidad Ricardo Pristupluk

Consultado específicamente sobre la amenaza de muerte, Pessi dijo no recordar haberla expresado con esas palabras exactas, aunque admitió: “Lo dije en un momento de bronca, hay muchos como yo acá. No soy yo solo. Hay un montón que tenemos bronca. Me expresé, capaz de una manera mala, que no me tendría que haber expresado, no sé hablar bien, pero mandaron una orden para que me detengan y me hagan una causa. Me tienen demorado. Soy de Ezeiza yo”.

“No nos merecemos que nos traten así. ¿Ahora no nos podemos expresar en la Argentina? ¿Milei cuántas cosas dijo de los argentinos?”, cuestionó. No tengo ninguna jerarquía [en las organizaciones que se movilizan]. Soy un ciudadano igual que todos ustedes, que todos los muchachos, no tengo ningún plan, ni nada. Vine a protestar por el problema de Cristina, por todas estas injusticias que están pasando”, finalizó.

Los controles en la autopista Riccheri a los micros que fueron a la marcha en apoyo a Cristina Kirchner Ricardo Pristupluk

Qué dispuso la Justicia

Tras la detención por parte de la PSA, intervino el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N ° 2 de Morón. El juez a cargo, doctor Jorge Rodríguez, ordenó que quedara detenido e incomunicado.

Minutos más tarde se dispuso su traslado al penal de Ezeiza, donde permanecerá a disposición judicial mientras avanza la investigación por las amenazas de muerte proferidas contra el Presidente de la Nación, Javier Milei.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.